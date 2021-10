COVID en Almería: el mejor viernes de los últimos 15 meses

El informe de la pandemia que publicada cada día la Junta de Andalucía deja hoy una muy buena noticia en Almería. La provincia tan solo ha sumado 29 casos positivos de COVID-19, una cifra muy baja. Tanto que es la mejor de un viernes en los últimos 15 meses.

El 10 de julio de 2020 Almería sumaba tan solo 7 casos de COVID. Por aquel entonces se vivían los mejores momentos de la pandemia, en un inicio de verano que venía de un largo confinamiento que dejó las cifras de contagios en mínimos. Desde entonces la provincia no había tenido un viernes con tan pocos casos.

Pero no solo es buena la cifra de contagios, sino que también hay otros parámetros que invitan al optimismo. Por ejemplo, el más importante de todos, el de fallecidos. Desde hace 16 días la Consejería de Salud no ha notificado ni una sola muerte de personas con COVID-19 en la provincia. Esto también recuerda a los mejores momentos previos al verano de 2020. En junio y julio del año pasado no hubo ni un solo deceso.

El único dato que empaña esta buena evolución de la pandemia está en los hospitales. Y es que aún no se ha logrado reducir de forma importante el número de pacientes ingresados con COVID. De hecho, en toda esta semana no ha bajado la cifra de ingresados en UCI: desde el sábado pasado hay 15 personas en estado grave luchando contra la enfermedad.

Almería es la tercera provincia andaluza con más hospitalizados, con 34 ingresados (15 de ellos en la UCI). Tan solo Málaga (60 ingresados, de los que 16 en UCI) y Sevilla (52 hospitalizados, 17 de ellos en UCI) tienen peores datos en este sentido.