Almería, paraíso para los solteros

El 47,84% de los habitantes de la provincia de Almería no mantiene una relación, según un completo estudio que ha publicado SugarDaters. En Almería, el 40,50% de las personas entre 20 y 59 años está soltera. En el caso de los varones, el índice asciende a 45,46% y, en el caso de las mujeres, a 35,33%.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que otras personas podrían haber roto su matrimonio y estar buscando pareja. También hay viudos/as cuya pareja podría haber fallecido y, sin embargo, podrían estar listos para iniciar una nueva relación. Teniendo en cuenta estos casos, el 47,84% de los habitantes de Almería estaría sin pareja, cifra que en los varones es de 51,17% y en las mujeres de 44,42%.

SugarDaters ha calculado que en Almería es posible encontrar a 21,62 personas por cada Kilómetro cuadrado que no tienen pareja y se encuentran entre los 20 y los 59 años. De ellos, 11,96 serían varones y 9,70 mujeres.

En cuanto a matrimonios, el 52,16% de las personas residentes en Almería está casada. Esta cifra es siempre ligeramente superior en las mujeres que en los hombres. En el caso que nos ocupa, el 48,83% de hombres forma parte de un matrimonio, mientras que en el caso de las mujeres la cifra asciende a 55,58%.

En Almería podría haber unos 23,57 casados por cada Kilómetro cuadrado. El 6,46% de los habitantes indica que está separado (1,54%) o divorciado (4,92%). En este caso, el 5,22% de varones y el 7,78% de mujeres están divorciados o separados.

Hay unas 2,92 personas por Kilómetro cuadrado en Almería que se han divorciado o se han separado. En cuanto a viudos, el 0,88% de Almería dice encontrarse en una situación de viudedad, cifra que en los varones ronda el 0,49% y, en el caso de las mujeres, el 1,30%.

Y dentro de Almería, ¿adónde podría ir para ligar con algo más de facilidad? No hay camino seguro, pero si nos acercamos a las matemáticas, lo mismo hasta hay suerte. Aquellos lugares donde los hombres tendrían más facilidades para ligar es en los municipios donde hay muchas más mujeres que hombres. Y para las mujeres, igual pero a la inversa. Pero si no conoce cuáles son esos lugares, no se preocupe, ya hay webs de ligue como Sugardaters que trabajan por nosotros.

Si usted es hombre (o mujer) y necesita conocer a su media naranja en forma de mujer, el primer municipio de la provincia al que debería ir es Mojácar. Allí hay un 4,65% más de mujeres que de hombres. Si el intento es fallido, no pasa nada. Probemos con el siguiente destino, la capital almeriense. Allí viven un 4,32% más de mujeres que de hombres. Que no somos afortunados... nuestra tercera opción es Vélez-Rubio, donde hay un 4,18% más de mujeres.

Pero si todavía no lo conseguimos o simplemente no queremos visitar estos municipios porque nos quedan lejos, iremos al Andarax y allí nos quedaremos en Benahadux. Aunque aquí las probabilidades ya se reducen demasiado, tan solo hay un 2,03% más de mujeres que de hombres. Dato similar al de Dalías, con un 1,89%.

Y si somos mujeres (u hombres) y tenemos ganas de conocer a nuestro hombre. Pues tenemos el municipio de España con mayor porcentaje de hombres con respecto a mujeres. Aquí sí que debe ser fácil. Nos vamos a La Mojonera, donde hay 22,94% más de hombres que de mujeres. Los números aquí son buenos aliados de las mujeres.

Pero si nos pilla más cerca Níjar, debemos sentirnos afortunadas. Su porcentaje es casi tan alto como el anterior. Hay un 21,89% más de hombres que de mujeres.

Pero si vive en el Poniente, también encontrará un buen puñado de opciones en Vícar, donde hay un 15,37% más de mujeres que de hombres.

Y muy cerca tiene la localidad de Balanegra, un 12,73% más de mujeres. Pero también podemos hacer turismo interior e ir hasta Sorbas, donde hay un 8,79% más de mujeres.

Pero si lo que nos gusta es salir de la provincia. Vayan tomando nota. En León hay un +20,73% de mujeres que de hombres, así que las probabilidades de que un varón encuentre pareja ahí son mayores.

Otras ciudades interesantes donde el número de mujeres es notablemente mayor que el de hombres son Ourense (+20,59% de mujeres) y Salamanca (+20,56%).

Ya habíamos dicho que La Mojonera y Níjar son los lugares con mayor porcentaje de hombres sobre mujeres, pero el tercer puesto lo ocupa Recas, en Castilla-La Mancha, con un +18,53% de varones que de mujeres.