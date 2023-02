“En Almería faltan más de 500 profesionales sanitario en los centros de salud y consultorios”

“Más de 500 profesionales sanitarios, entre médicos, pediatras, enfermeros, fisioterapeutas, matronas..., hacen falta en los centros de salud y consultorios de la provincia de Almería (la Atención Primaria) para prestar una cobertura sanitaria de calidad a los ciudadanos y para que los propios profesionales puedan desempeñar su trabajo en unas condiciones dignas”. Así de contundente es el mensaje que ayer sacó a la calle la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, que junto a otras formaciones sindicales como UGT y CCOO se concentraron frente a la puerta principal de la Bola Azul en la capital para exigir al gobierno de la Junta de Andalucía que acceda a sentarse con ellos en la mesa sectorial y escuche sus reivindicaciones y propuestas.

Aumento de plantillas, equiparación salarial, dotación de medios materiales y estructurales..., forman parte de un amplio listado de propuestas que consideran “vitales” para salvar la Atención Primaria, que es precisamente el lema de esta movilización que han anunciado que “se llevará a cabo de forma periódica todos los jueves hasta que el presidente de la administración andaluza acceda a sentarse con otras voces y no solo con el Sindicato Médico, con el que ha llegado a un acuerdo que no ha contentado a todos los facultativos y que únicamente beneficia a los médicos. Entendemos que las carencias afectan al conjunto de los profesionales que componen la Atención Primaria dentro del sistema sanitario y no solo a una categoría”.“Los ciudadanos y los sindicatos llevamos mucho tiempo quejándonos de que la Atención Primaria no funciona bien. Sin embargo la administración sanitaria no nos ha querido escuchar hasta que el problema le está estallando en la cara. Una vez que ha estallado no han hecho nada más que parches que no dan solución al problema. Por eso estamos hoy aquí, para exigir cambios y para que nos escuchen. Queremos formar parte de una mesa de negociación integral y que no sea por partes”, como ha sentenciado Antonio Moreno, responsable de sanidad de CSIF.

La portavoz de UGT, Trinidad Garrido, explicó que si este tipo de movilizaciones que se van a llevar a cabo cada jueves en la provincia de Almería no dan resultado “se ha planteado la posibilidad de convocar otra huelga en la Atención Primaria u otro tipo de acciones reivindicativas que habría que consensuar. Estamos a la espera de ver el efecto de estas movilizaciones en la administración para ver si accede a esa mesa integral para escuchar a todos los sectores que conforman la Atención Primaria y ver realmente los problemas de los que adolece para poner las soluciones”.