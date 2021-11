Almería, provincia donde más edificios caerían por terremotos

Investigadores de la Universidad de Alicante han elaborado el primer mapa de probabilidad de colapso en edificios de hormigón armado para la península. Y cómo no, en la zona de mayor riesgo, está la provincia de Almería.

Los investigadores Alireza Kharazian, Sergio Molina, Juan J.Galiana y Noelia Agea del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio (IMEM) han obtenido, en primer lugar, un mapa actualizado de la peligrosidad sísmica en nuestro país. A partir de esa información, y teniendo en cuenta la fragilidad de las edificaciones, han analizado el comportamiento de la probabilidad de colapso y representado dicha información en forma de un mapa de coeficiente de riesgo. El mapa y los resultados del trabajo acaban de ser publicados el 29 de julio en el artículo Risk-targeted hazard maps for Spain, editado en la revista científica Bulletin of Earthquake Engineering.

Los científicos han observado que dicha probabilidad de colapso no sólo depende del valor de aceleración de diseño, que actualmente se indica en la normativa sismorresistente, sino también de la forma de la curva de peligrosidad sísmica. Tras analizar las ciudades con mayor peligrosidad sísmica de nuestro país los investigadores han notado que la aceleración de diseño debería aumentarse en todas ellas para así disminuir la probabilidad de colapso. El mayor aumento tendría que hacerse en Murcia seguida de Alicante, lo que podría explicar también los considerables daños que ocurrieron en Lorca tras el terremoto de 2011. El estudio ha recibido financiación y colaboración de los ayuntamientos de Alicante y de Elche.

El riesgo en Almería también es evidente. La provincia se encuentra en la zona más peligrosa del país en cuanto a la posibilidad de magnitud de los terremotos, junto a la falla Al-Idrissi del Mar de Alborán y a escasos kilómetros del choque de las placas tectónicas africana y eurasiática. Y Almería tiene un pasado terrorífico en cuanto a terremotos.

La probabilidad es un término clave en sismología. Es un concepto más que aceptado eso de que “donde la tierra tembló, temblará”, así que una de las vías de estudio de este sector consiste en analizar los seísmos pasados para prever los futuros. No es cuestión de ser agoreros ni de explotar el momento de temblores por el que pasa el Mar de Alborán, pero se ha de tener claro que igual que Almería estuvo expuesta a terremotos que arruinaron sus ciudades y pueblos, estos volverán a repetirse en el futuro. De hecho, en un periodo de retorno de 475 años, según el Plan de Emergencia de Riesgo Sísmico en Andalucía, la provincia de Almería no estaría libre de experimentar una sacudida que alcanzara los 8 grados de intensidad, lo que supondría daños de importancia en aquellos edificios que no estén preparados, sean débiles o se encuentren en ruinas, es decir, en torno a 7.000 viviendas de la capital y unas 5.000 en el resto del Poniente de la provincia, zonas que históricamente han sido las más dañadas de la provincia.

No existen cálculos de otras poblaciones donde también han sufrido graves consecuencias como Vera, aunque también cuenta con un parque moderno y ha tenido que ser rediseñada en dos ocasiones tras ser prácticamente destrozada (en los terremotos de 1406 y 1418).

A pesar de que la península ibérica está en una zona de riesgo moderado, el Mediterráneo es la segunda zona mas activa del mundo, con el 5% de los terremotos mundiales. Y Andalucía (sobre todo Granada, las proximidades de la ciudad de Málaga y la cuenca de Almanzora en Almería) son las zonas de mayor recurrencia de sismos en España (por la interacción de las microplacas de Alborán e Ibérica con la placa Africana).En el sector de Almería, que incluye el extremo Noreste de la provincia de Granada, algunas de las estructuras tectónicas continúan en desarrollo, pero los datos de distribución de terremotos indican que la sismicidad es dispersa y moderada, rara vez a profundidades superiores a 20 kilómetros y siempre a menos de 100 kilómetros.

En intensidad, la peligrosidad sísmica de la provincia está entre VI y VII grados, mientras que en valores de aceleración es de 0,19 G en roca. Cerca de 2.000 temblores desde el pasado 21 de enero atestiguan que cerca de la provincia de Almería, concretamente en el Mar de Alborán, se está produciendo el empuje inevitable de las placas eurasiática y la africana. Son las fallas las culpables de los terremotos en la provincia y en Almería tienen mucho que ver la Serrata-Carbonera, la de El Ejido con El Jebha y la de Cabo de Gata.

Desde el IGN informan que la tectónica actual está caracterizada principalmente por dos familias de sistemas de fallas de desgarre conjugadas. Unas con dirección predominante Noreste¬ Suroeste que conectan la zona de Almería con la zona de El Jebha, en el norte de Marruecos, denominada Zona de Cizalla TransAlborán. Se trata de fallas de desgarre con componente inverso, es decir, un régimen transpresivo (desgarre con compresión). Las otras Oeste-norte-oeste/Estesudeste, que se dirigen desde Argelia hacia la zona de Málaga, señalan un régimen transtensivo (desgarre con distensión). Estas dos familias de fallas son las que concentran la mayor parte de la actividad sísmica de la zona.