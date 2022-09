Almería es una de las provincias con menor ratio de enfermeros: 481 por cada 100.000 habitantes

Almería necesita 2.505 enfermeras para alcanzar la ratio europea recomendada para poder garantizar la calidad y seguridad asistencial de los pacientes de los centros de salud y hospitales. El informe del Consejo General de Enfermería sitúa a la provincia en los últimos puestos del ranking nacional que encabezan Navarra, Cáceres y Álava con 927, 899 y 883 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Almería está muy lejos de esas cifras, casi a la mitad, con 481 enfermeras y no es un déficit asociado exclusivamente a su circunscripción geográfica porque otras provincias andaluzas también gestionadas por el SAS como Córdoba o Cádiz presentan ratios muy superiores. Por detrás de Almería solo aparecen Alicante (478), Ourense (465), Murcia (463), Guadalajara (423) y Pontevedra (402). La media europea es de 827 y en España esa proporción cae a 625.

De hecho, la radiografía del Consejo General de Enfermería (CGE) de una de las profesiones más importantes en la batalla contra la pandemia del coronavirus pone de manifiesto que nuestro país también está entre los últimos puestos de la estadística europea y por detrás solo aparecen Eslovaquia, Italia, Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia. Muy lejos de las 1.824 por cada 100.000 habitantes de Bélgica, al que siguen otros países como Finlandia, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo. En España se necesitan 95.000 enfermeros para mejorar la atención sanitaria que se presta en una mayoría de comunidades autónomas lastradas por un déficit de profesionales. “No disponer de unas plantillas suficientes de enfermeras y enfermeros conlleva una mayor probabilidad de riesgos, complicaciones, reingresos, efectos adversos, e incluso, fallecimientos", argumentó en la presentación del informe el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Desde el Sindicato de Enfermería (SATSE) cifraba hace unos meses este déficit a 2.700 enfermeros en la sanidad pública y privada almeriense para converger con los indicadores comunitarios. Denuncian el progresivo deterioro que vienen sufriendo desde hace años las condiciones laborales de este sector por problemas como la sobrecarga y tensión asistencial permanente, precariedad y temporalidad laboral, falta de dignidad y respeto profesional y discriminación en función de la autonomía en la que se trabaja. Demandan un sistema sanitario con plantillas y recursos suficientes para garantizar la calidad del servicio público y la atención integral a los almerienses.

El Consejo General de Enfermería lanzará una campaña en medios de comunicación que incluirá un anuncio que se emitirá en distintas televisiones, cines y en redes sociales en el que, bajo el lema ‘Enfermeras, imprescindibles’, se pueden ver cuatro de las múltiples situaciones en las que la intervención enfermera es esencial: el educativo, a través de la figura de la enfermera escolar; el de Atención Primaria; el de las emergencias y el de las unidades de Cuidados Críticos. Para Florentino Pérez Raya, otra de las soluciones contra la escasez de profesionales pasa por atraer a los 15.000 profesionales que se encuentran fuera de España. "No se puede entender que en el sistema español se formen enfermeras durante cuatro años, y que luego no se aproveche y se vayan fuera. Algo aliviaría si estuvieran aquí", ha asegurado, si bien es consciente de que las condiciones y sueldos de España no se pueden equiparar con las de otros países europeos. De hecho, la Universidad de Almería saca cada año al mercado laboral una promoción de enfermeros que, en base al déficit existente en los consultorios y hospitales de la provincia, acaba mayoritariamente en otras latitudes.