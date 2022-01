Almería bate todos los récords de la pandemia: día con más contagios y máxima incidencia

La pandemia de covid-19 sigue marcando récords día tras día en esta sexta ola de la Navidad de 2021/22. Este martes 4 de enero pasará a la historia por ser la jornada con más contagios (o al menos hasta que dentro de unos días vuelve a ser superado). La Junta de Andalucía ha notificado 1.300 nuevos casos positivos, rebasando así el anterior pico que se había registrado en Nochevieja con 1.038 casos.

Pero además se ha batido otro récord negativo: es el día con la mayor tasa de incidencia desde que comenzó la pandemia hace casi dos años. En las últimas dos semanas se han diagnosticado 1416,0 casos positivos por cada 100.000 habitantes, pulverizando así la marca del 27 de enero de 2021, que era hasta ahora el pico máximo alcanzado, con 1.312,3.

Esto confirma que la variante ómicron es mucho más contagiosa que las anteriores y que las escasas medidas adoptadas por el Gobierno y la Junta de Andalucía no van a lograr frenar esta escalada exponencial día tras días. Eso sí, el número de casos notificados bajará en breve porque el nuevo protocolo prioriza hacer test PCR solo a los casos graves y personas vulnerables. Pero que no se notifiquen no quiere decir que no existan.

El Levante-Almanzora, la zona más afectada

La mayoría de los 1.300 casos positivos notificados este martes han sido en el Distrito Sanitario del Levante-Alto Almanzora, con 525. Es la zona con mayor tasa de incidencia de la provincia con 1889,2 casos por cada 100.000 personas.

Destaca la enorme tasa de contagios de municipios como Macael (4051,1), Huércal-Overa (2830,4), Antas (2533,9), Vélez-Rubio (2123,4) y Vera (1947,5), por nombrar algunos.

En el Distrito de Almería se han confirmado hoy 466 nuevos casos de covid, de los que 357 han sido en la capital. La incidencia en este distrito es ya de 1508,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, en el Poniente hay 309 casos nuevos, destacando los 153 de Roquetas de Mar. La tasa de incidencia en la comarca es de 1038,3.

Más de 30 hospitalizados, pero sin fallecidos

El aluvión de contagios se va dejando notar cada vez más en los hospitales. Si bien es cierto que los casos graves son muchos menos que en olas anteriores, con más de mil positivos al día irremediablemente varias decenas acaban ingresados.

Este martes la Junta de Andalucía ha confirmado 30 nuevos hospitalizados en un solo día. No obstante aún no ha informado sobre el estado de ocupación de los hospitales almerienses. Ayer lunes había 66 camas con pacientes covídicos, 18 de ellos en la UCI.

La buena noticia es que no se ha notificado ningún fallecido. Es habitual que los martes aparezcan decesos retrasados del fin de semana, por lo que es una muy buena noticia que el marcados se quede en cero. En 2022 aún no ha muerto ningún almerienses con covid.

En total, desde el inicio de la pandemia se han comunicado 956 fallecimientos de personas con covid en toda la provincia, es decir, el 1,11% del total de casos diagnosticados.

Por último hay que señalar que aparecen 59 altas nuevas, una cifra sin duda muy inferior a la realidad. Este parámetro es el que sufre un mayor retraso de notificación en los picos de la pandemia.