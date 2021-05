Almería pide recuperar el tren y ser destino preferente con billetes baratos

Cuando el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), está poniendo a prueba el tramo del soterramiento en El Puche y las obras Puche-Andarax, a Renfe Viajeros le llegará un escrito del Ayuntamiento de la capital, respaldado por todos los grupos políticas, en el que se solicita que el restablecimiento de las comunicaciones por tren, programado para el próximo mes de junio, vaya acompañado de iniciativas que coloquen a Almería como destino preferente y a un precio apto para todos los bolsillos como el que ofrecía la Tarifa Alcazaba, de entre 25 y 30 euros.

Es parte de la moción que la Corporación ha discutido en el Pleno extraordinario celebrado, de nuevo vía telemática, la cual tiene por objetivo recuperar la pérdida de viajeros que Almería ha sufrido en estos casi dos años de obras, un tiempo muy superior al inicialmente previsto de solo nueve meses.

La moción ha sido presentada por el Grupo Municipal Popular y defendida en el Plenario por la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, quien quiso despojar su propuesta de cualquier fragancia política en una exposición bálsamo, exenta de los habituales reproches entre gobiernos de distinto signo político. Es más, la edil del PP no solo intentó situar la moción “por encima del debate ideológico”, sino que pidió a la oposición una paso más allá del voto a favor. Ha solicitado a sus representantes “política activa para hablar con las instancias superiores y conseguir que lo que hoy aprobemos sea una realidad en junio” en defensa de los intereses de Almería y con la intencionalidad de que “deje de ser una isla dentro de la península”, en referencia también al tráfico aéreo que, aunque no forma parte del texto de la moción, la concejal del PP también citaba.

La moción aprobada insta a Renfe operadora, de cara a este verano, al restablecimiento y recuperación de las circulaciones ferroviarias anteriores a las restricciones de la etapa COVID, con la recuperación de la segunda circulación diaria con Madrid y el incremento del número de servicios ofertados con Sevilla. Además, la propuesta incluye la petición del diseño y puesta en marcha de una campaña publicitaria que permita promocionar y recuperar el protagonismo del tren como alternativa de locomoción, así como la implantación de la citada Tarifa Alcazaba, dentro de la campaña de captación de viajeros.

Unas variables que “conjugadas” deben aprovecharse para la recuperación de un tráfico de viajeros reducido, en apenas tres años, en un 45% según datos de la Mesa del Ferrocarril. En ese objetivo, la moción viene a solicitar la recuperación de la segunda circulación diaria con Madrid, limitada hasta ahora a una circulación diaria por la mañana, así como el incremento del número de servicios ofertados con Sevilla.

La moción del PP ha contado con el respaldo de Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito, y también con el de Podemos, que alaba la vertiente del ferrocarril como medio de transporte sostenible, y del PSOE. No obstante, aun de acuerdo todos en la necesidad de hacer frente a la caída en picado de viajeros que ha supuesto tener la estación intermodal cerrada a cal y canto tanto tiempo, la moción no estuvo exenta de discusión ideológica que protagonizaron en el Salón Noble virtual la portavoz socialista y la representante del Partido Popular.

Adriana Valverde contempló en esta propuesta un “fascinante cinismo” por la “inacción cuando gobernaba el PP” y las “prisa y premura de ahora”. No faltó en el discurso de la portavoz del PSOE las cifras que en los últimos meses los representantes socialistas ponen de relieve de los presupuestos generales del Gobierno, con esos más de 500 millones de euros, frente a los “diez” durante el mandato de Rajoy. “ Si ha habido un partido que ha reclamado por igual, independientemente quien esté al frente del Gobierno de España, ha sido este alcalde y el Grupo Municipal Popular”, atajaba en su respuesta Martínez Labella.

Pesca

También a propuesta del PP se ha aprobado, solo con la abstención de Podemos, la adhesión de la Corporación a las reivindicaciones de la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca (ASOPESCA), en concreto a su manifiesto en defensa de la pesca de arrastre de fondo del Mediterráneo Andaluz y por la reprobación del Comisario Europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, por su “mala” gestión de la pesca comunitaria y a quien se le invita a “rectificar” por señalar a la pesca de arrastre como “la más dañina” para el fondo marino.