Alumnos con necesidades especiales no acuden al colegio por falta de monitor

Seis familias de alumnado con necesidades especiales del CEIP Inés Relaño del barrio de Pescadería de Almería han protestado ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía por la falta de cobertura de la plaza de monitor que atienda a sus hijos durante el horario escolar. La madre de uno de los alumnos, identificada como M. A. L., ha explicado a este periódico que ayer mismo se trasladaron hasta las dependencias del gobierno andaluz para pedir explicaciones sobre la situación que les está afectando a nivel personal y laboral, y que ha provocado que tres de las seis familias hayan decidido no llevar a sus hijos al colegio. Según ha podido saber Diario de Almería, también la directora del centro se ha puesto en contacto con la Delegación ante semejante situación.

Como han explicado “si no hay nadie que le cambie el pañal al alumnado con necesidades especiales es preferible que no acudan al centro, primero por el perjuicio que le puede provocar a los menores y segundo porque no podemos ausentarnos del trabajo dos o tres veces en la mañana para acudir al centro a atender a nuestros hijos en este tipo de cuidados”. Señalan que “no tienen justificación que desde que comenzó el colegio el pasado día 11 de septiembre no se haya solucionado el problema”. “Las familias hemos escogido este centro porque tenía todos los recursos que nuestros hijos necesitan y ahora nos vemos en una situación complicada e injusta, pues nuestros hijos tienen todo el derecho a acudir al colegio con todas las garantías”, advierten. El alumnado afectado va desde 3 hasta los 12 años de edad.

M. A. L. ha relatado a Diario de Almería que tras la reunión mantenida con el responsable del Departamento de Necesidades Educativas Especiales de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo el compromiso es que “se va a intentar acelerar el proceso para poner solución lo antes posible”. Sin embargo, lamentan que no hayan sido demasiado claros ante la pregunta de por qué se ha llegado a esta situación y haya pasado ya más de una semana sin haber cubierto una plaza que es vital para este alumnado y sus familias.