El ‘Amazon de Almería’ se queda en una calle

Impulsada por el Ayuntamiento de la capital mediante la red empresarial Business Network International (BNI), pretendía convertirse en el “gran escaparate del comercio electrónico”. Pero lo cierto es que el bautizado como el ‘Amazon de Almería’ se ha quedado en mero intento. A día de hoy esta plataforma de venta online, que realmente se llama Conectando Almería, tiene menos de 60 comercios adheridos pese a los buenos propósitos con los que se puso en marcha.

En activo desde el 15 de noviembre de 2021, la iniciativa público-privada ha venido ofreciendo al comercio de la capital una plataforma web -www.conectandoalmeria.com– con la que superar la barrera de digitalización de las tiendas de proximidad, y dar el salto a la venta online, el gran caballo de batalla de este sector local, especialmente tras la irrupción de la pandemia del coronavirus que disparó las compras a través de Internet.

Facilidad de manejo para los clientes, pero sobre todo para los comerciantes a la hora de subir sus productos o publicitar promociones, con cursos de formación y atención personalizada, formaron parte de la oferta que llegaba hace más de un año a los negocios de la capital para formar parte de la web, si bien el mayor atractivo es que este canal de venta contiene servicio de reparto a domicilio, esencial para los clientes internautas, a unos precios no desorbitados, al menos, para Almería y provincia, 3,95 euros y 20, si el destino supera los límites provinciales. Si el precio del producto es superior a los 50 euros, la entrega en ambos casos es gratuita. El reparto tiene su coste comercial, el 15% de la venta del producto, un porcentaje calcado de Amazon.

Estas eran las condiciones del lanzamiento que no han terminado de cuajar. Conectando Almería echaba a andar con 85 comercios adheridos y con idea de crecimiento rápido. El pronóstico era contar con 150 al llegar a Navidad, unas cifras que no parecían descabelladas teniendo en cuenta que la anterior plataforma del comercio, con respaldo municipal, contenía 200 tiendas.

A día de hoy en la web solo figuran 58 establecimientos. Entre ellos el propio Mercado Central, que solo oferta en esta vía 20 productos. La Plaza cuenta con su propia web (mercadodealmeria), con reparto a domicilio, en el que prácticamente están presentes todos los puestos. Solo uno de ellos oferta más de 200.

En la comparativa de cifras también puede servir de medidor la página creada por el Grupo Municipal Socialista, loszapatosdelola.com, la cual, siendo un mapa online interactivo para que cualquier persona pueda localizar con facilidad un comercio cercano, posee 400 comercios adheridos.

El actual concejal de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque, admite que esta iniciativa del Ayuntamiento con la colaboración privada no ha alcanzado los objetivos esperados hasta el punto de que el edil admite que la plataforma de venta online del comercio local se encuentra en “stand by” y en proceso de revisión técnica.

Uno de los comercios a los que la iniciativa cautivó en su puesta en marcha fue Bolsos Carlos, que en octubre de 2021, en un reportaje publicado por Diario de Almería, mostraba su interés por formar parte de la plataforma y dar ese salto a la venta online que creían imprescindible. “Ni llegamos a entrar”, comenta María del Mar Robles, quien explica que apenas recibieron una información general sobre el proceso. “Pedí información con más detalle y nunca me respondieron. Ni sabía que había un curso de formación para aprender el manejo de la web...”

El propio equipo técnico de la plataforma apuntaba como principal hándicap el proceso de formación, fundamental ya que es necesario el aprendizaje del funcionamiento de la plataforma y la autogestión, por lo que el programa, según la información facilitada en su día, incluía formación personalizada y el marketing.

La decepción en esta tienda de bolsos de la calle Navarro Rodrigo es evidente. También en otro negocio de Almería capital, Zapatería Colores, en las proximidades de Puerta Purchena. En este caso, los propietarios sí llegaron a entrar en la plataforma y ofrecer artículos, pero “nadie nos ayudó”. “Tuvimos incidencias y llamamos para resolverlas y nada...”

El resultado es que ni siquiera saben si siguen estando o no presentes en la plataforma, entre otras razones, porque aseguran que no han recibido pedido alguno ni los clientes le han preguntado por este nuevo servicio. “Si el Ayuntamiento, y no lo sé, ha puesto dinero, debería saber qué hacen con lo suyo”, sugiere Marian Sánchez Roda quien, visto lo visto, aboga por otras iniciativas de respaldo al comercio tradicional, como los Bonos Impulsa que, con descuentos para los clientes, sí se dejaron notar en las ventas. “Deberían retomarlos como han hecho en otras capitales andaluzas como Sevilla”.