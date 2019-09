Ana Julia: "Dejé la camiseta porque quería que me encontraran"

Ana Julia Quezada, acusada presuntamente de asesinar a Gabriel Cruz, admite ahora que fue decisión suya dejar la camiseta pero no para despistar, si no para que la Guardia Civil la atrapara.

"Dejé a Ángel con Patricia, que estaba en Las Negras, cogí a mi perrita y le dije a Ángel, me voy. Y me fui a Rodalquilar. Destapo a Gabriel, le quito la tierra de encima, quite las maderas. Le intentó tocar pero no puedo y abro mi coche y cojo una toalla, que las llevo porque mi perra echa mucho pelo, se la echo por encima a Gabriel y lo echo en el maletero de mi coche", explica.

La camiseta

Ana Julia confiesa que fue ella quien colocó la camiseta que ella misma fingió encontrar y que entregó a la Guardia Civil: "Coloqué ahí la camiseta porque quería que me encontraran. No podía más con el sufrimiento y no tenía valor de decírselo a la Guardia Civil".

Desentierro del cuerpo

"Dejé a Ángel con Patricia, que estaba en Las Negras, cogí a mi perrita y le dije a Ángel, me voy. Y me fui a Rodalquilar. Destapo a Gabriel, le quito la tierra de encima, quite las maderas. Le intentó tocar pero no puedo y abro mi coche y cojo una toalla, que las llevo porque mi perra echa mucho pelo, se la echo por encima a Gabriel y lo echo en el maletero de mi coche".