“Apostamos por una inmigración sostenible y circular con el norte de África”

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, hizo referencia a aspectos como la seguridad o la inmigración, insistiendo en que, teniendo en cuenta la capacidad de integración y la proximidad”.

Asimismo, el regidor incidió en que sin empleo no puede haber inmigración y recalcó que se deben articular políticas trasversales de integración dirigidas a toda la ciudadanía que garanticen colegios dignos y una sanidad de calidad. “Nosotros sabemos cómo hacerlo, cómo poner orden, no es tema sencillo, pero tenemos muy claro cómo se puede conseguir, y para quienes piensan que esto no tiene arreglo, yo os digo que lo tiene”.

Por otro lado, se pronunció acerca de la importancia de alcanzar un Pacto por el Agua para asegurar el futuro del sector hortofrutícola, así como apuntalar la agroindustria de la transformación, promoción e internacionalización o la innovación.

Dijo que el PPcogió “un ayuntamiento absolutamente descontrolado, al que le cortaban la luz, no se le suministraba ni asfalto para tapar los baches, con una deuda de más de 300 millones y con un enorme déficit de gestión”. Al tiempo que reseñó que “ahora somos un municipio ordenado y pagador, entre los mejores de Andalucía".