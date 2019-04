“La fragmentación es una maldita derrota para el centro derecha”

Aseguró que, o se “desarticula el golpe de estado” y los “golpistas” no siguen en las instituciones de Cataluña y se “restaura el orden y el estado de derecho”, o será imposible afrontar el resto de cuestiones. “Eso es lo primero que hay que afrontar, no hay ningún tipo de bromas, es la primera obligación del Gobierno resultante (…) ellos ya han pactado, un pacto con secesionistas”, reiteró Aznar, quien advirtió que si los acusados del Procés son condenados, “Sánchez y sus socios los van a indultar al día siguiente”.

El popular afirmó que el socialista Pedro Sánchez “ya no tiene ninguna duda, dice que España no es ninguna nación , hay todas las naciones que tengamos que reconocer para que siga siendo presidente seis meses, seis semanas”.

El Plan Hidrológico Nacional como concepción política

José María Aznar planteó uno de los asuntos que más preocupan a la provincia de Almería, y especialmente al sector agrícola, como es la gestión del agua: “El Plan Hidrológico Nacional era una concepción política, era saber que se tiene que compartir el agua para hacer solidaridad y que eso hace una nación, un país. No se trataba de traer agua de un sitio a otro sino de compartirla, y no solamente para el Levante sino también para Cataluña. Suponía establecer una nueva idea de compartir, pero si no afrontamos el problema del golpe de estado no podremos afrontar los demás. Sánchez es el candidato para seguir con la política de ruptura de España”.