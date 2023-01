Aprende cómo conducir por carreteras nevadas

El temporal de frío ártico ha congelado Almería. Una imagen vale más que mil palabras y este vídeo del municipio de María es un ejemplo. Las bajas temperaturas se han hecho notar no solo en los municipios de la sierra, también en las zonas costeras y la capital, donde el descenso se ha notado casi en siete grados menos, pasando de los 19 a los 12 en las primeras horas del día. El desplome de las temperaturas es consecuencia de la llegada de la borrasca Fien, que también ha traído nieve a las sierras como Los Filabres y Los Vélez-María, así como a las carreteras que discurren por estas zonas, sobre todo en el norte de la provincia. La nieve ha provocado provocando que se hayan tenido que cerrar al tráfico algunos tramos, como es el caso de la carretera que va desde el camping de Las Menas de Serón a este municipio. Cuatro carreteras tienen restricciones y obligación de circular con cadenas. Desde la Dirección General de Tráfico y las administraciones públicas que han desplegado sus planes de viabilidad invernal en las vías advierten de la importancia de hacer caso a las restricciones y circular con precaución para evitar accidentes.

Según revela el último estudio sobre los Hábitos de Movilidad de los españoles, promovido por Alphabet, compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa, 7 de cada 10 españoles no sabe conducir por carreteras nevadas.

La llegada de la nieve es motivo de alegría para muchos, sobre todo para los amantes de los deportes de invierno, quienes esperan impacientes los primeros copos. Pero, en muchas ocasiones, la estampa más típicamente invernal se convierte en un gran problema de movilidad y de seguridad en las carreteras. Así, más de un centenar de carreteras de la red principal de nuestro país se han visto afectadas por el fuerte temporal de nieve, viento y lluvia. En concreto, en más de una decena de carreteras se ha decretado en las últimas el nivel rojo que prohíbe el paso a camiones e impone la obligatoriedad del uso de cadenas.

Suspensos en conducción invernal

En asfaltos con nieve o hielo, lo más recomendable es usar las marchas más largas de nuestro vehículo. Principalmente, esta medida evita que las ruedas deslicen y pierdan tracción, reduciendo así el peligro de perder el control del vehículo. Pero, según concluye el estudio de Alphabet, 1 de cada 4 conductores desconoce estas indicaciones. Además, el dato más llamativo que arroja el estudio es que casi la mitad de los conductores encuestados que declara saber cómo se debe de conducir cuando se dan estas condiciones climáticas lo haría de manera incorrecta, ya que casi el 50% considera que lo ideal es conducir con las marchas más cortas, precisamente la opción contraria a la aconsejada y la que pone más en jaque la seguridad del vehículo.

Aunque la mayoría de los españoles desconoce cómo es más seguro circular por carreteras nevadas, se observan grandes diferencias entre comunidades autónomas. De hecho, aquellas ciudades más habituadas a este tipo de temporales, como las capitales de Castilla y León, Cantabria o La Rioja, son las que mejor conocen este consejo de conducción.

Las cadenas, obligatorias para circular por muchas carreteras de nuestro país son un elemento fundamental para circular con nieve en carretera. Además de la importancia para nuestra seguridad, si circulamos por una vía con alerta roja, no llevar cadenas supone exponerse a pagar una multa que puede alcanzar los 200 euros, aunque no conlleva pérdida de puntos. En nuestro país, no es obligatorio llevarlas en el coche, pero la Dirección General de Tráfico sí exige su uso de forma obligatoria cada vez que un conductor se dirija hacia zonas de montaña o lugares en los que hay presencia de nieve. De hecho, el 77% de los españoles reconoce que no las lleva habitualmente en su vehículo.