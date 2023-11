Asalsido-Down Almería traslada a Educación las necesidades detectadas en los colegios

La presidenta de Asalsido-Down Almería, Isabel Parras, acompañada por Enriqueta Martín y Salva Rodríguez, directora del C.E.C y coordinadora del CAIT Down Almería, respectivamente, se han reunido con el delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería, Francisco Alonso Martínez, para abordar diversas cuestiones relativas a la educación para las personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down. Así, desde Asalsido-Down Almería le han trasladado las diferentes necesidades e inquietudes detectadas por la entidad en materia educativa para el colectivo.

Durante el encuentro, Isabel Parras, ha manifestado y defendido que “abogamos por la inclusión en centros educativos ordinarios de las personas con discapacidad intelectual y en particular por las que tienen síndrome de Down”. No obstante, Parras, ha subrayado que “aunque defendemos la normalización e inclusión a todos los niveles y en todos los servicios hay casos muy excepcionales que requieren de unos apoyos que hoy en día, la Administración y los colegios ordinarios no poseen, entonces y solo en estos casos especiales sí que se puede recomendar centros específicos para los que pedimos mayores recursos, debido a que son el colectivo con mayor necesidad de apoyo”. En esta línea, el delegado, Francisco Martínez Alonso, ha enfatizado que “la inclusión del colectivo en el sistema educativo es necesaria, conveniente y supondrá el enriquecimiento de la sociedad”.

Cabe recordar que un Centro de Educación Especial no tiene que ser excluyente de la educación inclusiva. “Hay alumnado que necesita de unos apoyos y recursos muy específicos, que hoy por hoy no los da los centros ordinarios y que se le proporciona desde un Centro específico”, matizaba Parras. En esta línea, Enriqueta Martín ha subrayado que “el alumnado que se derive a un Centro Específico, sobre todo si es en edades tempranas, pueda incorporarse a un Centro ordinario una vez se vea el progreso adquirido. Que se pueda revisar el dictamen de escolarización y cambie la modalidad”.

Asimismo, ha enfatizado que “los centros de Educación Especial no tienen que ser cerrados”. Un ejemplo es el centro concertado de Educación Especial que tiene la Asalsido-Down Almería. “Nosotros utilizamos mucho el entorno y sus recursos siendo fieles a la filosofía del centro: 'formar personas para la vida'. Para ello se necesitan de recursos, pero sobre todo que no se sobrepase la ratio de alumnado que está establecida porque eso repercute en el servicio y calidad de la enseñanza”, añadía. Así, trasladaba al delegado que “quizá es el momento de ver la necesidad de concertar más aulas, para dar la calidad de enseñanza que necesitan este grupo de alumnado, antes que saturar las aulas ya existentes”.

El delegado territorial, tras reconocer la demanda y necesidades existentes, ha resaltado, la labor realizada desde el inicio por Asalsido- Down Almería que “favorece el crecimiento personal, social, educativo y laboral de las personas con síndrome de Down”. Asimismo, ha agradecido a los representantes de la asociación “por exponer las necesidades de este tipo de alumnado”, subrayando que “las peticiones y reivindicaciones me parecen razonables”. Por ello, Francisco Alonso considera importante “la conquista de todos los logros enfocados a aumentar la inclusión del colectivo en nuestro sistema de educación”.