Avenida Hotel planta cara al virus sin cerrar su puerta

Enclavado en una de las arterias principales de la ciudad se encuentra Avenida Hotel. Este alojamiento, uno de los más importantes de la provincia, ha plantado cara al Coronavirus dejando sus puertas abiertas desde que el Gobierno decretó el estado de alarma hace prácticamente dos meses. Sin duda, un gesto de solidaridad pero también de responsabilidad que el hotel ha realizado durante estos casi 60 días con las máximas garantías tanto para sus clientes como para sus trabajadores.

Un gesto encomiable por parte de sus gerentes, Antonio Aguilar y Tony García, dando cobijo a todos esos trabajadores que no han cesado su actividad durante este confinamiento y han tenido que desplazarse hasta nuestra ciudad. Aún hay más que agradecer a este hotel si tenemos en cuenta que es el único de la ciudad que desde el primer instante ha permanecido abierto junto a la ‘residencia medicalizada' de Cívitas.

Y es que, como el propio Antonio Aguilar ha confesado a este rotativo, “el Ministerio de Sanidad publicó el cierre de todos los establecimientos el día 13. Apenas unos días más tarde, el Ministerio de Transporte publicó que había que tener unos establecimientos abiertos para mantener esta demanda, y así hicimos”. Ello quedó reflejado y autorizado en el Boletín Oficial del Estado del 25 de marzo.

Pese a todo, como era de esperar y como ha sucedido en el resto de sectores, la ocupación ha descendido durante el mes de abril. “Hemos tenido una ocupación del 30% cuando, normalmente, la media es del 70%”. Pese a ello, comenta el gerente de AH, “la demanda va de menos a más. En los últimos días se han incorporado otros sectores como la construcción y hemos ido recuperando clientes”. Aguilar, recuerda echando la vista atrás, que “los primeros días los afrontamos con mucha incertidumbre e incluso con mucho temor. Esto ha tenido sus fases. Primero la de la negación de que no puede ser verdad lo que estaba pasando, luego la fase en la que te das cuenta de la gravedad de la situación y la fase de temor a no tener un mínimo de material sanitario y medidas para garantizar un correcto funcionamiento”.

Rememora Antonio Aguilar, a este respecto, que “al principio no había mascarillas. Luego no teníamos geles y luego ocurrió igual con los guantes”. A día de hoy, resta preocupación a aquello, “contamos con todas las medidas sanitarias necesarias. Guantes es lo que menos tenemos pero ya nos hemos puesto en contacto con varios proveedores para que nos los suministren”.

Sobre el futuro inmediato, uno de los dos gerentes del Avenida Hotel, incide en que “lo afrontamos haciendo un plan de medidas de contención de gastos y de costes. Hemos tramitado un ERTE de 15 trabajadores, en su mayoría del servicio de restauración. Sin embargo, seis de esos trabajadores se incorporan ya mañana al abrir nuestra terraza. Progresivamente iremos incorporando al resto”.

Pese a este recorte de plantilla, los clientes que durante estos casi dos meses han pasado por el hotel, han quedado más que satisfechos. “Hemos ofrecido el desayuno diario ya que los clientes nos decían que no tenían donde desayunar, al estar todos los bares y cafeterías cerradas durante este confinamiento. Pese a los pocos que hemos sido, hemos ofrecido un buen servicio a todos nuestros clientes”, recalca Antonio Aguilar. Todo ello con las medidas de seguridad pertinentes como la limitación del aforo de cada espacio común, la dotación de medidas de protección al personal, la limpieza y desinfección de aquellos medios susceptibles de generar contagio y la colocación de dispensadores en todas las plantas. Incluso han colocado pantallas de metacrilato en la recepción del hotel como medida de prevención. “Además de estas medidas genéricas, cada área ha tenido sus respectivas medidas de seguridad y sanitarias”.

El negocio, como decimos, ultima su reapertura de cara al público en cuanto a su restaurante se refiere. “Vamos a abrir mañana lunes nuestra terraza con un aforo del 50% y en eso estamos centrando ahora todos nuestros esfuerzos. Esto nos permitirá, como he dicho, recuperar a seis personas de la plantilla. Además, estamos implantando nuevos procedimientos para llevar comida a domicilio. Nosotros, al tener espacio, podríamos tener el mismo número de mesas en la terraza, tras la ordenanza del ayuntamiento de Almería. Además, esta misma ordenanza nos permitirá estar media hora más abiertos”, comenta Antonio Aguilar quien finaliza haciendo una “mención especial a todo el personal de este hotel que ha estado trabajando durante todo este tiempo”. Si no es por ellos, algo en lo que coincide con su socio Tony García, “no habría sido posible estar abiertos. Solo me quedan palabras de agradecimiento a todos”. Este último mensaje aumenta su énfasis si se tiene en cuenta que durante todo este tiempo, el hotel ha permanecido abierto solo con los 4 empleados de recepción, y los propios Tony García y Antonio Aguilar, además de trabajadores indirectos como el personal de limpieza.

Con todo esto, este importante binomio para Almería formado por Tony García Espacio Gastronómico y por Avenida Hotel, espera recuperar su actividad normal cuanto antes aunque con cautela y respetando todas las medidas dictadas por los estamentos. “Espero que seamos capaces de abrir todos los negocios y aguantar, hasta que tengamos una vacuna y un remedio para aliviar esta situación que nos ha tocado vivir. En lo personal, espero que salgamos todos reforzados de esta crisis sanitaria con salud y que a ninguno de nuestros seres queridos les ocurra nada”, finaliza Tony García.