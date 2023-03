Avistan un OVNI sobrevolando el cielo de Almería

Eran alrededor de las 6:00 de la madrugada del viernes 24 al sábado 25 de marzo cuando C.F., vecino de la barriada de Ciudad Jardín, se desvelaba para beber un poco de agua. Tras incorporarse de la cama, lo que veían sus ojos por la ventana de su domicilio lo dejaba perplejo: "Tengo la impresión que nos ha visitado un OVNI [Objeto Volador No Identificado], como lo estoy diciendo. La dirección era del sur hacia el este, como viniendo desde Aguadulce y marchándose dirección hacia la zona del Estadio Mediterráneo, relativamente rápido. Era como una especie de gusano iluminado, alargado, de unos 200 ó 300 metros o quizás un poco más, y digo que podría ser un OVNI porque no volaba muy alto, sé que no era un avión porque ni tenía alas, ni hacía nada de ruido, y no se le veían las luces estas rojas o blancas que parpadean en los aviones, nada de eso, y de ahí que diga que ha podido ser un OVNI. Seguro que alguien más lo ha podido ver".

El vecino en cuestión, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, contactaba a primera hora de la mañana de este sábado con Diario de Almería, que ha cotejado la credibilidad de su testimonio, trufado de detalles inquietantes: "No sé quien puede dar más información, si la Guardia Civil, el Seprona, Vigilancia Aduanera, Aeropuerto, Calar Alto... Ha sido a eso de las seis de la mañana más o menos porque aún era de noche, ¡qué pasada!".

Cuestionado sobre la posibilidad de que se tratase de la estela de un meteorito o de cualquier aeronave en vuelo nocturno, C.F. especificaba que no solo lo observó desde su ventana, sino que incluso subió a la terraza de su domicilio para poder apreciarlo mejor hasta que la distancia se lo permitió: "No era ningún meteorito. ¡Qué va! Iba muy bajo y el vuelo era horizontal. No sé, me gustaría saber si alguien más lo ha visto. Era impresionante y te quedas con la boca abierta. Ha hablado con un amigo que es Guardia Civil, se lo he comentado y me ha dicho que en el aeropuerto o con las cámaras de seguridad que tiene la Guardia Civil o cámaras de vigilancia podría haber quedado grabado, pero que ya digo, para quedarse con la boca abierta. Impresionante. Silencioso y con mucha luz".

Detallando algo más su descripción, manifiesta que "era alargado, muy alargado". "Ojalá -ruega- alguien lo haya visto también, era muy difícil que pasara desapercibido. Alguien lo habrá visto, seguro. Tiempo al tiempo, pero como digo, impresionante, te quedas con la boca abierta. No me dio tiempo ni a coger la cámara de fotos. Me quedé observándolo para ver lo que hacía. A ver si alguien dice también que lo ha visto", concluye en la esperanza de que no fuera el único espectador del encuentro a esa hora de la madrugada.