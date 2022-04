Dos vídeos muestran... ¿un ovni sobrevolando los cielos de Almería?

Dos municipios de Almería: Roquetas de Mar y Garrucha. Uno en la comarca del Poniente y otro en el Levante. Entre ambos distan unos 80 kilómetros en línea recta. Sin embargo, dos personas, una en cada lugar, grababan este jueves por la noche unas imágenes muy similares: un extraño objeto luminoso en el cielo.

El editor e investigador de sucesos extraños Alberto Cerezuela recibía los dos vídeos pasadas este jueves 21 de abril. Ambos grabados a las 21:48 horas de del jueves 21 de abril. "Me los envían dos lectores de mis libros que no se conocen entre sí", asegura. La mala calidad de las grabaciones hechas con teléfono móvil no deja apreciar bien el fenómeno, pero desde luego que, sea lo que sea, el objeto de uno y otro vídeo parece el mismo.

¿Es un ovni? Atendiendo a la definición de "objeto volador no identificado", por el momento sí, pues no se conoce qué podía ser. Un avión, desde luego, no era. Pero... ¿era un ovni en el sentido ufológico de la palabra? Probablemente exista una respuesta más próxima a los humanos, como una linterna voladora o linterna china (esas que se lanzan al aire en algunas celebraciones).

"¿Alguien más vio un extraño objeto luminoso en el cielo este jueves? ¿Hay más vídeos?"

No obstante, las grabaciones son bastante curiosas. "Desde aquí quiero hacer un llamamiento público para saber si alguien más vio un objeto extraño en el cielo este jueves en la provincia de Almería y si hay más vídeos sobre ello", dice Alberto Cerezuela.

La posible respuesta: un cohete de Space X

El avistamiento no se limitó a Almería. Según la web meteofranccomtoise.fr un objeto muy similar también fue grabado en diferentes puntos de Francia. Y parece ser que han resuelto el misterio: lo que se vvio se debía al lanzamiento de un cohete de la compañía Sapace X, el Falcone 9, para la misión Starlink.

El propio Elon Musk, fundador de Space X, compartió en su perfil de Twitter imágenes del lanzamiento del cohete realizado este jueves 21 de abril a la misma hora que se produjeron los avistamientos de Almería y de Francia.