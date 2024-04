El Poli El Ejido continúa con su lucha por la permanencia

La temporada ya se encuentra metida de lleno en su recta final en el grupo IX de Tercera RFEF, restando tan solo cuatro jornadas para la conclusión del campeonato. Y lo hace con el Poli El Ejido continuando con su lucha por el objetivo de la permanencia, ese que parecía tan complicado hace no tanto tiempo. Fuera de puestos de descenso y con dos puntos de ventaja sobre la zona roja, los celestes tendrán que visitar a las 19:00 horas al Huétor Vega en otro encuentro en el que buscarán seguir dando pasos hacia la consecución de la salvación.

Si la pasada jornada los ejidenses tuvieron que enfrentarse a un rival directo en la lucha por la permanencia como fue el Huétor Tájar, ante el que lograron sacar un punto, en esta ocasión les tocará medirse a uno de los equipos de la zona media de la tabla que no pasa por su mejor momento. Sin conocer todavía la derrota desde la llegada de Pablo Hernández a su banquillo, los celestes pretenden prolongar una semana más su dinámica positiva y sumar tres puntos que sería de vital importancia de cara a conseguir mantenerse un año más en la quinta categoría del fútbol español.

Por su parte, los granadinos, con los que los almerienses empataron sin goles en el encuentro de ida, llegan en uno de sus peores momentos de la temporada. Hasta cinco derrotas consecutivas, la última de ellas en la visita al líder Juventud de Torremolinos, vienen de sufrir los hueteños, quienes han pasado de pelear por un billete para el play off a quedarse sin opciones de disputarlo. De encontrarse a tan solo tres puntos de la quinta plaza tras lograr su última victoria, los granadinos han pasado a estar a catorce puntos después de volver a caer el pasado fin de semana.

Para este encuentro Pablo Hernández no cuenta con ninguna baja por sanción, recuperando a Toni Badía después de que se perdiera el choque de la pasada jornada al tener que cumplir su segundo ciclo de amonestaciones de la temporada. Por su parte, los granadinos tendrán hasta tres bajas por sanción para medirse a los ejidenses, no pudiendo tener a su disposición a Rafa Ortiz, Antonio Salvatierra y Dani Salvatierra. Los dos primeros tendrán que cumplir ciclo de amonestaciones, mientras que el último de ellos no estará en la cita tras su expulsión por doble amarilla en la visita a Torremolinos.