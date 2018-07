La actriz Blake Lively, protagonista de la nueva estrella que lucirá el Paseo de la Fama

La actriz Blake Lively será la protagonista de la nueva estrella del Paseo de la Fama de la ciudad de Almería y así se lo comunicó ayer domingo el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, a la californiana durante la entrega de una reproducción en miniatura del lucero en un descaso del rodaje de la película 'The Rhythm Section', que co protagoniza con el británico Jude Law y que afronta su recta final en la capital.

Fernández-Pacheco, que estuvo acompañado por la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, y por los diputados provinciales Antonio Jesús Rodríguez y Ángel Escobar, ha compartido unos minutos con la actriz, que llegó sonriente junto a sus dos pequeñas hijas, James e Ines, a la Plaza Campoamor, en pleno Casco Histórico, que por unos días había quedado convertida en un zoco árabe.

La estrella de Lively será la decimoséptima y el alcalde ha querido agradecer personalmente a la actriz que haya aceptado este homenaje de todos los almerienses, al igual que a la productora por haber elegido la ciudad de Almería como uno de los escenarios principales.

El primer edil ha mostrado su satisfacción “por el protagonismo que sigue teniendo la capital y la provincia como escenario de rodajes de primer nivel nacional e internacional, con lo que ello supone de escaparate mundial, por lo que desde el Ayuntamiento de Almería continuaremos facilitando que grandes y pequeñas producciones rueden en nuestra ciudad porque ello genera riqueza y empleo”.

Y si satisfecho se ha mostrado el alcalde, también muy satisfecha del rodaje se ha mostrado la productora de la superproducción, Barbara Brócoli, responsable de la serie de películas de James Bond junto a Michael G. Wilson, quien ha elogiado, “el clima, la gastronomía y la hospitalidad de los almerienses”.

Blake Lively, de 30 años, se suma así a una lista de estrellas de la que forman parte Eduardo Fajardo, Omar Sharif, Ridley Scott, Denis O’Dell, Max van Sydow, Arnold Schwarzenegger, Joseph Fiennes, Kevin Reynolds, Terry Gilliam, Patrick Wayne, Angela Molina y Catherine Deneuve, José Coronado, Brian de Palma, Alex de la Iglesia y Sophia Loren.

Filmografía

La actriz norteamericana hizo sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación con 11 años, integrada en el reparto del filme ‘Sandman’, dirigida por su padre, Ernie Lively, aunque no regresó a la gran pantalla hasta 2005 con la comedia dramática ‘Uno para Todos’. En el año 2007 obtuvo el papel protagonista de Serena van der Woodsen en ‘Gossip Girl’, teleserie que le concedió la fama mundial. Otros títulos de su filmografía son ‘La vida privada de Pippa Lee’ (2009), el thriller de Ben Affleck ‘The Town’ (2010), la cinta de superhéroe con Ryan Reynolds, su marido, ‘Green Lantern (Linterna Verde)’ (2011), el thriller ‘Salvajes’ (2012), la fantasía romántica ‘El secreto de Adaline’ (2015). Un año después interpretó a una surfista atacada por un tiburón en ‘Infierno Azul’ (2016) dirigida por el español Jaume Collet-Serra, y participó en la película de Woody Allen ‘Café Society’, entre otras.

El rodaje del thriller de acción 'The Rhythm Section', dirigida por la ganadora del Emma Reed Morano, ha convertido a la capital almeriense en la ciudad marroquí de Tánger, en una superproducción que, según las previsiones del equipo, ha supuesto 6.000 pernoctaciones y empleo a 300 figurantes, muchos de los cuales vecinos del propio Casco Histórico y del entorno del barrio de Pescadería, generando un impacto económico en la ciudad de unos dos millones de euros.

'The Rhythm Section' narra la historia de la inteligente y rebelde Stephanie Patrick (Blake Lively), quien vive atrapada en una espiral de autodestrucción desde que su familia muriese en un accidente aéreo. Tras descubrir que el accidente no fue casual, para lo que contará con la ayuda de un ex miembro de los servicios secretos (Jude Law), la protagonista se propone descubrir la verdad y ambos iniciarán una serie de operaciones que les llevarán de una punta a otra del planeta con el único propósito de encontrar a los responsables del accidente.

Se trata de la adaptación de la primera de las cuatro novelas que conforman la exitosa saga literaria de Mark Burnell que dará el pistoletazo de salida a una nueva franquicia cinematográfica. El Puerto y las calles del Casco Histórico y de Pescadería-La Chanca han sido los principales escenarios del rodaje. Una de las principales secuencias tuvo lugar lugar el pasado 5 de julio con una espectacular persecución con coches en la que participaron hasta un total de diez vehículos. La escena se rodó con cámaras instaladas en los propios vehículos y en edificios colindantes a la calle Cara, donde se inicio la persecución, que atravesó la rotonda de Pescadería y concluyó en el puerto pesquero.

El largometraje ha generado en España un impacto económico de unos diez millones de euros y ha pasado por Madrid y Cádiz. Cuenta con Babieka Films para la gestión de la producción en España, productora que ha participado en proyectos como 'Exodus', protagonizada por Christian Bale, que generó más de 500 contrataciones laborales estables y cerca de 8.000 contrataciones laborales de forma esporádica.