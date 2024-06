La asociación “El Cabo en Fotos” lanza su primer libro conjunto de fotografías sobre el Parque Natural del Cabo de Gata

Se trata del primer libro de esta joven asociación que fue presentado por su presidente Manuel Diego Andújar Rodríguez “Zapicaña” en la librería El Faro de Recóndito. El acto tuvo lugar el pasado 31 de mayo y a él asistieron numerosos aficionados a la fotografía de la provincia. El Cabo en Fotos, un libro que recoge la visión de veintisiete fotógrafos que han querido mostrar otro parque natural, a través de ochenta fotografías de paisaje, fauna y flora de nuestro magnífico entorno natural del Cabo de Gata-Níjar. Además, el libro (una edición limitada de 300 ejemplares) cuenta con la colaboración de once escritores que han ilustrado literalmente algunas de las fotografías que en él se muestran y que añaden un valor extraordinario a la obra. Con motivo de esta publicación, y con la intención de conocer más sobre este colectivo fotográfico que en agosto cumplirá su primer año, entrevisto a Zapicaña (nacido en Almería en 1964), quien amenamente me concedió unas palabras que a continuación transcribo.

R. G. F.: ¿Por qué esa pasión tuya por la fotografía y el Cabo de Gata?

Zapicaña: No me considero un fotógrafo, como mucho un mal aficionado. Me gusta viajar y me gusta tomar fotos durante mis viajes. Tenía conocimientos muy básicos pero que me habían servido para documentar fotográficamente los mismos. En una visita a Islandia tuve la oportunidad de observar una maravillosa aurora boreal. Estuve tomando fotos y al regresar a casa pude comprobar apesadumbrado que los resultados eran desastrosos. Aquel día pensé que eso no volvería a sucederme, que debía aprender más sobre fotografía. A partir de entonces comencé a formarme en Internet, a preocuparme por cómo debía revelar un archivo RAW, a reconocer los problemas que se presentaban cuando iba a tomar una fotografía. Actualmente estoy trabajando con otras modalidades de fotografía distintas, como pueden ser fotografía de calle, retrato, fauna, etc., pero sin olvidar el paisaje. En cuanto al Cabo de Gata, pienso que todos los almerienses estamos enamorados del Cabo. Es para nosotros el paraje emblemático de la provincia que ofrece a los fotógrafos un abanico impresionante de imágenes y al que debemos estar agradecidos por este motivo. Además tengo el privilegio de vivir en la barriada de Cabo de Gata y me coge a mano la creme de la creme del mismo.

R. G. F.: Dos exposiciones fotográficas: “I y II Exposición Al Aire Libre de Fotografía”, ambas realizadas en Cabo de Gata en los años 2019 y 2020; un mediometraje de temática wéstern: La noche de los pasquines (por cierto, con guión, realización y montaje tuyos), presentado en 2021; y un primer y segundo Encuentro de Fotografía “El Cabo en Fotos”, celebrados en 2023 y 2024 (el último justo ayer y hoy, sábado 8 y domingo 9) en el Hotel de las Salinas Cabo de Gata en pleno parque natural. ¡Y todo esto con el grupo de Facebook “El Cabo en Fotos”, antes de ser asociación! Imagino que estarás muy contento con este inicio…

Zapicaña: Nacimos como grupo de Facebook formado por una veintena de amigos y conocidos en mayo de 2019. Organizábamos salidas en grupo para tomar fotos. Recuerdo muy bien las primeras porque fueron en época de capturar la Vía Láctea y visitamos diversas localizaciones del parque del Cabo de Gata para hacerlo. También realizábamos talleres formativos de iniciación, impartidos por el maestro Ángel Mateo, que actualmente es nuestro vicepresidente. En septiembre inauguramos la primera exposición al aire libre y todavía se pueden contemplar muchas de estas fotos y en un estado de conservación sorprendente para los años que han pasado. Los participantes fueron fotógrafos pertenecientes al grupo, totalmente aficionados pero presentaron una calidad de imágenes envidiable. Decidimos hacerla al aire libre porque preferimos llevar el arte a la calle, donde las fotos son más admiradas y contempladas que en un recinto cerrado como un museo. A día de hoy todavía observas a turistas tomando fotos de las mismas, retratándose junto a ellas. En 2020 y en plena crisis del COVID-19 decidimos volver a realizarla y volvió a resultar un éxito. Se triplicaron los fotógrafos participantes y se duplicaron las fotos expuestas. El caso del mediometraje es diferente. Alguien me propuso realizar retratos a los vecinos con el propósito de dejar un recuerdo para el futuro de los mismos. Aquello no tenía posibilidades de financiación y lo más barato era realizar una proyección. Pero una proyección de más de 200 retratos podía resultar insoportable. Decidimos incluir los retratos en un cortometraje de temática western. Yo no tenía idea alguna acerca de realizar una película. Era necesario escribir un guión, buscar el vestuario y las localizaciones, organizar los rodajes, realizar el montaje, y todas las tareas que conlleva un desafío de este calibre. Finalmente completamos un mediometraje de 40 minutos. Destacar que los actores son todos vecinos del barrio que en algunos casos me han dicho que ha sido la experiencia más gratificante que han vivido y raro es el día que no me paran para pedirme que realicemos otra película. Y todas las localizaciones son del pueblo y de sus alrededores. La película se puede ver en YouTube buscando por La noche de los pasquines y está dividida en dos partes. Los encuentros son actividades de formación que realizamos durante un fin de semana. Nos encerramos en el hotel de Las Salinas, donde ponen todas sus instalaciones a nuestra disposición y a los que agradecemos su implicación en los mismos. Estamos limitados por el número de habitaciones del hotel ya que el encuentro incluye no solo la manutención, también incluye la pernocta y constituye una convivencia entre aficionados a la fotografía. Este año lo celebramos este fin de semana del 8 y 9 de junio y tenemos como ponentes a dos figuras importantes de nuestra provincia como son Clemente Jiménez y Nico Fernández, a los que también tenemos que agradecer el interés que han mostrado por realizar una actividad excepcional. Un lujo para nosotros y para los almerienses contar con estos genios, al igual que Domingo Leiva y Blas Fuentes que fueron los ponentes en el primer encuentro desarrollado el año pasado. Destacar que este año nos acompaña una asociación de la provincia de Granada, AFOCA. Muy importante fue el taller de fauna que organizamos en abril teniendo como ponentes a dos genios de esta modalidad como son Francisco Rosa y Julián Fernández Quílez y que ha despertado el interés por este tipo de fotografía en muchos de los socios. También quiero destacar que hemos organizado viajes fotográficos a Marruecos y a Islandia. Estas son parte de las actividades que hemos desarrollado y como bien dices, muchas de ellas se han realizado antes de constituirnos como asociación.

R. G. F.: Ahora, cuéntame cómo y cuándo comenzó la Asociación Cultural “El Cabo en Fotos”, y con qué propósito.

Zapicaña: Fue durante la celebración del primer encuentro cuando vimos la necesidad de dar forma asociativa a nuestro grupo. Era importante organizarnos como asociación para dar un salto y acceder a nuevas fronteras. Allí redactamos nuestros estatutos que tras obtener el visto bueno de las administraciones son los que rigen El Cabo en Fotos en la actualidad. Nuestra filosofía es la de formar desde la base, ya que casi todos somos inexpertos en este arte de la fotografía, pero para nosotros lo más importante es la persona. Preferimos como socio a una buena persona aunque sea un fotógrafo mediocre a tener a un gran fotógrafo pero que genere mal ambiente. Eso se nota en el excelente grupo que formamos y lo bien que nos llevamos todos, en que todos están dispuestos a ayudar al resto y en que las actividades dejan muy gratos recuerdos en nuestros socios.

R. G. F.: ¿Cuántos socios sois, y en qué proyectos estáis inmersos actualmente?

Zapicaña: A día de hoy y con cuota pagada somos 80 socios. Encuentras socios con 10 años y socios con más de 80 años. Tenemos por delante un proyecto consistente en una exposición de fotografía en Carboneras. Esta exposición tiene un matiz especial porque todos los fondos recaudados con la venta de las fotos expuestas van a ir destinados a la asociación Carboneras Inclusiva que se dedica a ayudar a personas con necesidades especiales. Contamos con el importante apoyo del Ayuntamiento de Carboneras que nos cede el espacio expositivo del castillo y con la financiación del Grupo Holcim que soporta los gastos para que de esta forma todos los ingresos que se generen repercutan en su totalidad en Carboneras Inclusiva. También vamos a colaborar con la asociación de comerciantes de Cabo de Gata en la realización de la primera Photo-Week Cabo de Gata. Una modalidad de concurso algo especial, diferente, con premios en metálico y cuyo mayor atractivo será exponer en la calle las fotografías de los ganadores en un gran formato. Comenzará el 29 de junio y se desarrollará durante una semana, realizando la ceremonia de entrega de premios el día 6 de julio y que incluirá un concierto para amenizarla. Será la primera pero no la última.

R. G. F.: Muy interesante todo lo que me comentas, Manuel. ¿Y qué es lo que os diferencia de otras asociaciones que hay en Almería?

Zapicaña: Fundamentalmente en que somos muy jóvenes y novatos. No podemos compararnos con ellas que tienen una larga trayectoria y con las que en muchos casos tenemos socios compartidos. Y además no queremos parecernos, queremos cubrir ese hueco que ellas dejan que es la del aficionado que se inicia en esto y necesita aprender cuestiones básicas. Queremos tener nuestra propia identidad. Es cierto que vamos abarcando cada día conceptos de mayor nivel pero no olvidamos los fundamentos. Quizás por ello somos más proactivos que ellos ya que tenemos más campo de actuación. Eso no significa que nuestros socios sean peores fotógrafos que los de otras asociaciones, tenemos muy buenos fotógrafos con nosotros que pueden equiparse a los mejores de las otras. En cualquier caso las consideramos asociaciones amigas con las que queremos colaborar y no debemos olvidar que ellos han hecho mucho por la fotografía en Almería y nosotros estamos empezando.

R. G. F.: Hablemos ahora del libro El Cabo en Fotos (el primer proyecto de la asociación). ¿Cómo surge y cómo se plantea en su desarrollo inicial?

Zapicaña: Recibimos un reto, nos lanzaron un guante y nosotros lo recogimos. Nos dijeron que hacíamos muchas fotos y actividades pero que no teníamos ningún proyecto. Esto pasó en septiembre del año pasado y a finales de ese mes ya teníamos configurado el proyecto. Era evidente que debíamos empezar por el parque natural que es la base de nuestra identidad. No quisimos mostrar lo más habitual del parque, las imágenes más típicas y conocidas. Eso planteaba otra dificultad pero creo que hemos resuelto decentemente el asunto. Pienso que muy poca gente esperaba un resultado como el obtenido. Hemos tenido que aprender desde cero y en pocos meses hemos sacado un libro que es una pequeña joyita fotográfica.

R. G. F.: ¿Cómo fue la selección de fotógrafos y escritores para el libro, y quiénes participáis en el mismo?

Zapicaña: Inicialmente se invitó a todos los socios a participar en el mismo. Finalmente han participado 27 fotógrafos. Se estableció un periodo de captura de imágenes entre septiembre de 2023 y mediados de abril de 2024. Recibimos un montón de propuestas y el encargado de realizar la selección fue Domingo Leiva, que es socio y agradecemos su implicación y colaboración en esta y otras actividades. En cuanto a los escritores, la gran mayoría eran amigos a los que explicamos la idea y desde el primer momento decidieron participar en el proyecto. Han tenido la dificultad de tener que escribir en base a la fotografía que le enviábamos y he de reconocer que lo han hecho de maravilla. Estamos muy agradecidos a todos y pienso que han dado un extra de calidad al proyecto. Destacar que algunos miembros de la asociación se decidieron a escribir algunos de los textos con los que cuenta el libro.

R. G. F.: Además de la fotografía de paisaje, podemos encontrar fotografía de fauna salvaje y flora, y diferentes estilos de trabajo. ¿Cuántas fotografías hay? ¿Y cómo se organizan las imágenes en el libro?

Zapicaña: El libro contiene 108 páginas con 80 fotografías entre las que se incluyen temas tan variados como la fauna y flora terrestre y submarina, pesca, paisaje, oficios, el agua, o más bien su escasez, los cortijos, minería, etc. Comienza con una foto a doble página tomada en Punta Baja y donde se contempla como se está poniendo la luna mientras el sol aparece por levante. Y el libro se desarrolla como un día, siguiendo con fotografías de aves que son las primeras en despertar, continuando con el resto de fauna y flora terrestre. Continuamos con imágenes que nos advierten de la sequía y pasamos a la página central que es una foto espejo del Cabo de Gata geográfico. Sigue con la vida marina mostrando una de las maravillas del parque natural y continúa con fotos que nos hablan de la pesca. Pasa después a la vida en el interior, una vida que se está perdiendo y que algunos que contamos con cierta edad, echamos de menos. Hablamos de los cortijos, de la cultura del esparto, de la ganadería, etc. Y el libro comienza a despedirse con fotos que nos muestran los bellos atardeceres que el Cabo nos ofrece, acabando con una foto a doble página tomada de nuevo en Punta Baja y que nos muestra el sol poniéndose y la luna despertando por el este, cerrando de este modo el ciclo del día.

R. G. F.: ¿En cuántos lugares se han tomado las fotografías?

Zapicaña: Era importante evitar la acumulación de fotos de una misma zona. Dividimos el parque en 4 sectores y limitamos el número de fotos que se podía presentar por cada sector. Eso ha hecho que presentemos un abanico muy amplio, abarcando un rango geográfico que va desde Rambla Morales perteneciente al municipio de Almería hasta el río Alías en el municipio de Carboneras y pasando por el municipio de Níjar que es el que tiene mayor parte del territorio del parque natural.

R. G. F.: Tienes una fotografía en la que se ve a cuatro mujeres vestidas de negro y de espalda portando unas lámparas en la orilla de una playa en primer y segundo plano, y, de frente, el cielo y el mar en la noche con el reflejo de la luna en el agua. La foto es misteriosa y atrayente a la vez. ¿Qué nos revela esta foto?

Zapicaña: Esta es una foto teatralizada que intenta representar una de las teorías existentes acerca del motivo por el que le pusieron el nombre de Las Negras a esta población costera de Níjar. Esta teoría habla de que hubo un gran naufragio que afectó a la mayoría de pescadores del pueblo y que dejó una cantidad de viudas que con su luto dieron el nombre a la población. El texto que la acompaña habla de aquello y de las supersticiones de los pescadores. Una tarde nos acercamos a Las Negras y algunas de las compañeras se disfrazaron con vestimenta negra simulando a las viudas que esperan en la playa el regreso de sus maridos.

R. G. F.: Todos los textos del libro son poéticos. ¿Qué es para ti la poesía?

Zapicaña: Admiro a las personas que son capaces de expresar mediante poesía su visión del mundo. Me parece algo muy complicado y que demuestra una sensibilidad especial. La poesía rompe los moldes de la realidad para mostrarnos la misma. Es la cuántica de la literatura.

R. G. F.: Otra fotografía, esta vez de Montse Rodero (página 65), que, muestra, un irreconocible paisaje de roca con un mar azul frío bajo un cielo en movimiento, creando una estampa digna de postal. ¿Qué podrías decirme sobre esta imagen?

Zapicaña: Montse Rodero es una de nuestras socias, tiene un ojo particular para captar imágenes. En este caso se acercó a Punta Baja donde hay una parte en la que destacan las columnas basálticas. Aprovechó el reflejo que provocó un charco producido por un temporal de poniente y obtuvo esta imagen tan peculiar.

R. G. F.: Hubiese jurado que era el mar, pero veo que no… (me sorprendo). Y para terminar, un sueño por cumplir, a nivel de asociación, y otro, a nivel personal.

Zapicaña: A nivel de asociación la consolidación de El Cabo en Fotos como referente en el mundo de la fotografía y a nivel personal lo que más deseo es disfrutar de mi nieto y verle crecer y ser feliz.