Entrevista a Estela García, fotógrafa analógica en blanco y negro

La entrevista de hoy está centrada en una fotógrafa por profesión y vocación, Estela García (Almería, 1981). No solo es experta en técnica del laboratorio en blanco y negro y en técnicas antiguas, sino que actualmente tiene un cuarto oscuro en su propia casa. Además, Estela es una persona activa y cualificada; por lo que asiduamente imparte talleres de fotografía en diversas escuelas y espacios culturales, y dirige videoclips para clientes artistas relacionados con el mundo de la música y el baile. Ella es una fotógrafa que sigue apostando por el analógico en exclusiva. Hace sus propias copias en blanco y negro, sobre papel fotográfico, madera o cristal. Y cuando trabaja el color, lo hace a mano, es decir, sigue trabajando en película ortocromática y colorea con anillas el negativo, realizando las copias finales sobre papel fotográfico en color. Desde 2001 ha compaginado su formación y trabajo entre Barcelona y Almería, y su obra ha sido expuesta individualmente en espacios como el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) y el Museo de Arte de Almería - Espacio 2, participando también en numerosas exposiciones colectivas. Es de destacar su presencia en las exposiciones "Almerías. Fotoensayos sobre la sociedad almeriense" en el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) y “TQ+SUR. Fotógrafos Andaluces” en MECA Mediterráneo Centro Artístico, esta última dentro del festival PHotoEspaña. En la actualidad, su casa, en Costacabana, frente al mar y a pocos minutos de la ciudad, funciona como residencia artística, que pone a disposición de los artistas que buscan un espacio para la creación. ¿Quieres saber más sobre ella? Te invito a continuar leyendo la entrevista que he realizado para el Diario de Almería.

R. G. F.: Hola Estela. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Qué es lo que te llevó a convertirte en fotógrafa?

Estela: En un evento familiar una mujer malagueña sacó su cámara, apuntó hacia un grupo de personas su objetivo, "disparó" y arrastró la película. En ese momento sentí que había capturado un instante para toda la eternidad. Eso me obsesionó hasta el día de hoy. El poder quedarte con un cachito de la vida en la forma en la que tú decides.

R. G. F.: ¿Qué es la fotografía para ti?

Estela: Mi herramienta para entenderme a mí y a todo lo que me rodea, la manera de inventarme la vida, de descubrirla, de perpetuar las emociones que me atrapan, mi memoria.

R. G. F.: ¿Por qué prácticamente sólo usas película en blanco y negro?

Estela: El blanco y negro me permite tener el control de la imagen de principio a fin, formar parte de todo el proceso; la paciencia, la espera, nada que ver con el modo metralleta de lo digital. Hay que observar todo antes de disparar, y solo tienes unos cuantos fotogramas por carrete. También me lleva a una temporalidad que me fascina de la fotografía. Luego el espectador completa la imagen en su cabeza imaginando colores.

R. G. F.: Al observar tus imágenes se revela un cierto gusto por lo clásico y lo estético, aspectos que plasmas principalmente en tus retratos. ¿Qué pretendes representar o transmitir por medio del retrato? ¿Por qué esa inclinación por un aspecto tradicional?

Estela: Creo que el retratista tiene más de psicólogo que de fotógrafo. Tener ciertos esquemas clásicos en la composición y en la luz, me hace poder centrarme en el momento y en la personalidad de quien tengo delante de la cámara, despreocuparme de la técnica para hacer ese instante un momento íntimo, donde descubrir la esencia que hay detrás de cada mirada.

R. G. F.: ¿Tú eres una persona tradicional?

Estela: No sé si me definiría así, hay aspectos que encuentro naturales en lo tradicional y otros que detesto y los trasciendo a mi antojo sin etiquetas. Suelo romper los límites de aquello que no me gusta, inventarme lo que no existe.

R. G. F.: Haces muchos retratos y desnudos de estudio, y si sales a exteriores pareces interesarte más por el paisaje urbano. Explica el porqué de tu forma de elección y modo de inspiración.

Estela: El estudio me permite intimidad a mí y a quien fotografío, es esencial para generar un ambiente en el que poder sentirnos cómodos ambos. Tanto el retrato como el desnudo requieren de climas muy concretos para llegar a algo profundo. Por otra parte, el paisaje urbano me fascina. Nací en un pueblo muy pequeño y llegar a la ciudad fue un hecho impactante en mi manera de mirar a mi alrededor.

R. G. F.: Tus modelos, ¿son amigos/as o gente con la que contactas para hacer sesiones?

Estela: Son amigos, o modelos, otros son clientes, también personas que me impactan por algún motivo y les propongo trabajar juntos.

R. G. F.: Me gusta mucho tu serie titulada "S", una estupenda colección de retratos coloreados a mano. ¿Podrías explicarme el proceso de esta técnica?

Estela: Trabajo en película de formato medio en blanco y negro. Después del revelado pinto los negativos, con colores contrarios a los que quiero finalmente. Como en el principio del cine en color, uso pinceles minúsculos y gafas de aumento, posteriormente hago el positivo sobre papel de color.

R. G. F.: Tengo el privilegio de poder exhibir actualmente dos fotografías de esta impactante serie en la exposición "Diversidad y pluralidad en la fotografía almeriense actual" que comisarío en la Universidad de Almería. Para quién tenga prevista una visita a la sala, ¿qué debería tener en cuenta para entender este dúo de obras?

Estela: Ese díptico habla de la pareja, del hastío de la monotonía, de mirarse y mirar al otro de cerca pero sintiéndose lejos. Una pregunta: ¿te vas o te quedas?

R. G. F.: ¿Qué otras técnicas antiguas utilizas en tus fotografías?

Estela: En técnicas antiguas recurro al fotograma, a la emulsión líquida que aplico a materiales como la madera o el cristal, y a la cianotipia (que me encanta). Cada una tiene un matiz concreto que la hace única y especial. Cada proyecto me pide una técnica distinta.

R. G. F.: Ahora háblame de tu último trabajo expuesto, "Soft Nude".

Estela: Después de haber estado años inmersa en un universo mucho más abstracto con el proyecto “Mapas de vuelo”, vuelvo al desnudo, esta vez, construyendo la imagen desde la luz. Siempre había trabajado desde las sombras, lo oscuro. "Soft Nude" son imágenes que miran de frente al espectador para convertirse en paisajes sensuales que muestran detalles ocultos a las miradas.

R. G. F.: Fundadora de la Asociación Socio-Cultural La Guajira, ¿cómo y por qué nació este proyecto?

Estela: Durante muchos años en Barcelona vivíamos en el asociacionismo permanente. Colectivos de fotógrafas, locales convertidos en casa-taller-estudio, manifestaciones, centros cívicos,... Disponíamos de un arsenal de herramientas para crearnos espacios propios donde desarrollar nuestras profesiones de manera independiente. En ese contexto conocí a Manolo y Jesús. La idea de volver a nuestra tierra se gestó en forma de sueño, queriendo hacerlo realidad también aquí en Almería, un lugar muy desprovisto de estos espacios. Creo que lo hemos conseguido, que La Guajira ha cambiado el paradigma cultural de la ciudad, abriendo caminos a otras formas de hacer cultura.

R. G. F.: Además, eres directora de arte y fotógrafa del colectivo multidisciplinar Interestelab. ¿Cuándo surgió este colectivo y quiénes formáis parte de él?

Estela: Surge de la necesidad de crear algo distinto, de reunir a grandes creadores con los que poder dialogar y experimentar fórmulas nuevas en la música y en el arte escénico y visual. Todos nos conocimos en esa época dorada en Barcelona, una semilla que hoy sigue dando sus frutos. Interestelab lo formamos Pablo Gómez Molina, Karen Lugo, David Touboul, Alfonso Aroca, Matías López “el Mati”, Gabriel Fletcher y Gonzalo Moyano. Por otra parte, siempre estamos colaborando con otros artistas, como lo son Aribaldi Circus, Gines Soto, Irene de Paz, Keisy Lee,...

R. G. F.: ¿Qué tipos de creaciones y eventos estáis desarrollando en este momento?

Estela: Hace solo unos meses hemos vuelto al escenario, después de que la pandemia del COVID-19 arruinase nuestra gira; ha costado mucho recomponerse. Cada uno vivimos en ciudades distintas y los procesos creativos se hacen difíciles. Este verano volvemos a hacer residencia artística en Costacabana, lo que dará lugar a un par de conciertos en directo en la propia asociación y también el 30 de agosto en La Guajira.

R. G. F.: Te dedicas también a la dirección de videoclips musicales, entre los que se encuentran Lilith de Pablo Gómez Molina, o Semisatánica de Bronquio. Si pudieras elegir un videoclip del que estés realmente orgullosa en términos artísticos, ¿cuál elegirías y por qué?

Estela: Cada uno de los vídeos que dirijo son mis pequeñas criaturas a las que doy forma metiéndome con total libertad en la piel de cada artista y en el concepto que desarrollan en sus canciones. Estoy enamorada de cada uno de ellos, no podría elegir uno, son tan distintos y nacen de lugares tan diferentes que son únicos, de todos guardo una experiencia inolvidable.

R. G. F.: Para terminar con la entrevista, ¿cuál de tus proyectos te ha dado más satisfacciones?

Estela: “Mapas de vuelo” me ha hecho crecer y reinventar mi obra de una manera que jamás creería. Pequeños insectos que me han descubierto la belleza de la naturaleza, de lo imperceptible. Al principio eran fotografías, después cajas de luz, vídeos en stop motion, capas visuales para proyecciones en las que he podido interactuar con artistas como Juanma Cidrón, Mayte Beltrán, Yessi Yacobi, Dalyat, Interestelab,... El recorrido de este trabajo ha sido enorme, pudiendo exponerlo en varias muestras europeas de arte contemporáneo, como Berliner, Art3f Bruxelles, Flying Heads, JUSTLX Lisboa, etc.