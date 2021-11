"Montar la noria de la Rambla fue decisión de la empresa y ha sido de buena fe"

La noria de la Rambla de Almería va a dar más vueltas que de costumbre. El PSOE de la capital aseguraba a inicios de semana que la empresa Mederyt había iniciado el montaje aún no teniendo permiso y acusaba al Ayuntamiento de Almería de haber adjudicado a dedo el contrato.

Diario de Almería ha logrado hablar con Miguel Ángel Bañuls, propietario de la firma instaladora de la noria, quien desmiente tajantemente la acusación del Partido Socialista: "Estoy leyendo noticias que dicen que esto fue una adjudicación a dedo. No entiendo cómo se puede publicar ese tipo de información. Es totalmente falso. Pero ellos mismos se retratan".

Miguel Ángel explica cuál ha sido el proceso que siguió para obtener la adjudicación: "El contrato salió a licitación y hubo concurso público durante 15 días, tal y como establece la Ley. Yo concursé y fui el adjudicatario. Una vez que pasa el concurso, el Ayuntamiento me comunica que he sido el único licitador. Me dicen que se va a proceder a abrir el sobre y se comprueba que toda la documentación está correcta. Yo voy a Almería y el Ayuntamiento comprueba, tras la apertura, que toda la documentación es correcta. Y se nos adjudica".

Pero, sin embargo, Bañuls reconoce que comenzó a instalar la noria antes de tener el permiso de montaje: "La autorización del montaje, que antes se tramitaba en un día, ahora, con la situación actual, se alarga en el tiempo. Yo, bajo mi responsabilidad, tomo la decisión de realizar el montaje. Pero es que ya me dijeron que todo estaba correcto y que se me había adjudicado a mí".

En consecuencia, el empresario explica los motivos por los que se adelantó en el tiempo: "Es que no sabes el tiempo exacto que puede durar el montaje en la situación actual. Y yo lo inicié con buena fe. Hay problemas con el transporte a nivel nacional, es complicado traer 15 vehículos especiales. Una grúa de 100 toneladas hay que contratarla con un mes de antelación... así que por las circunstancias me he visto obligado a realizar el montaje. ¿Qué no tenía la autorización definitiva? Pues sí, lo asumo. Una sanción, la asumo. El Ayuntamiento no tenía conocimiento, pero era con toda la buena fe del mundo".

El empresario también explica porque siguió montando la noria aún habiendo recibido una notificación del Ayuntamiento: "El lunes, el Ayuntamiento me manda una notificación para que pare el montaje. Pero la estructura estaba medio montada y yo tenía que dejar afianzada la estructura con los pilares, no podía dejarla tal y como estaba por motivos de seguridad. Pero terminamos de afianzar la estructura y paramos".

Pero, a pesar de todo, habrá noria esta Navidad en la Rambla de Almería capital. El permiso de montaje debe estar al caer y la empresa se pondrá manos a la obra en cuanto lo tenga.