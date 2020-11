Cementerio Inglés (y II). Origen, desidia y mentiras

Concluía mi artículo del pasado domingo con la reiterada petición del consulado británico al Ayuntamiento del correspondiente título de propiedad del Cementerio Inglés. Reclamación atendida ¡tres décadas! después de que en diciembre de 1877 fuera cedido sin contraprestaciones al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La escritura pública se firmó el 28 de febrero de 1906 ante el notario Rosendo Abad Sánchez, siendo inscrita en el Registro de la Propiedad con el nº 12198, tomo 485.

Con anterioridad habían fracasado en el intento los encargados consulares Felipe Barron y Guillermo M. Lindsay. La copia que manejo me la facilitó amablemente Gaspar Cuenca Casas -vicecónsul durante siete años-, expedida por Antonio Marín Hamal, archivero del Distrito de Almería. Al acto comparecieron Gregorio Rodríguez Dionis, en calidad de alcalde-presidente, y Jhon Murrison, natural de Aberdeen, provincia de Escocia (Inglaterra), autorizado por dicho gobierno y residente en la capital.Concluía mi artículo del pasado domingo con la reiterada petición del consulado británico al Ayuntamiento del correspondiente título de propiedad del Cementerio Inglés.

Reclamación atendida ¡tres décadas! después de que en diciembre de 1877 fuera cedido sin contraprestaciones al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La escritura pública se firmó el 28 de febrero de 1906 ante el notario Rosendo Abad Sánchez, siendo inscrita en el Registro de la Propiedad con el nº 12198, tomo 485. Con anterioridad habían fracasado en el intento los encargados consulares Felipe Barron y Guillermo M. Lindsay. La copia que manejo me la facilitó amablemente Gaspar Cuenca Casas -vicecónsul durante siete años-, expedida por Antonio Marín Hamal, archivero del Distrito de Almería. Al acto comparecieron Gregorio Rodríguez Dionis, en calidad de alcalde-presidente, y Jhon Murrison, natural de Aberdeen, provincia de Escocia (Inglaterra), autorizado por dicho gobierno y residente en la capital.

Ante notarioSolo a efectos fiscales, la transacción se fijó en la simbólica cantidad de 888 pesetas, una por cada metro cuadrado de la parcela en el Marchal de Iniesta (Cañada del Gitano). Siendo de cuenta del peticionario “la cerca (muro perimetral anexo al norte de San José), el camino que ha de facilitar la conducción de cadáveres por el exterior del católico y la apertura y colocación de puertas y rejas”. La cesión “es de modo gratuito, perpetuo e irrevocable (…) pudiendo disponer libremente del mismo con arreglo a las Leyes internacionales”. Por último, Murrison “acepta esta cesión en nombre de la Nación que representa, dando las gracias al Excmo. Ayuntamiento de esta capital en nombre de aquella”.

Excepcionalmente, el Municipio permitió el acceso de vehículos y personas mayores por el pasillo central del camposanto original cuando, en los pasados años 60/70, el alcalde Francisco Gómez Angulo clausuró la entrada independiente a la Cta. de Granada. La artística reja que la protegía fue donada, al parecer, por dicho regidor a un orfanato.

El estatus jurídico que gozaba se ha mantenido hasta nuestros días, pese a estar ya en desuso. Pero no siempre se cumplió escrupulosamente lo escriturado. Además del lance aludido, en junio de 1980 un acuerdo plenario suspendió los enterramientos durante un lustro al plantearse dudas legales sobre la propiedad (dudas que también contemplaron en una sesión de Diputación en marzo). En ese periodo los cadáveres eran derivados a los cementerios de La Cañada, Mojácar, Málaga y otros. Finalmente apareció la escritura, cuya copia me cedió el citado Gaspar Cuenca, gestor igualmente del Fondo del Cementerio Británico y responsable de todo lo relacionado con la necrópolis. Asimismo, me proporcionó un plano de 1914 con señalización de tumbas, recibos a abonar por familias residentes en cuotas de dos a diez mil pesetas anuales, según si el mantenimiento era por cinco años o a perpetuidad; conservación de la capilla anglicana y fotografía de un sepelio.

Los cementerios periféricos atienden las necesidades vecinales de cuatro populosos barrios

En base al detallado croquis, el cotejo de las lápidas que lo jalonan (todas en tierra) y su refrendo en fuentes archivísticas, podría confeccionarse el catálogo (más de mil sepulturas) de una parte nada desdeñable de la historia local. Y recuperar la memoria de personajes singulares, a imagen de la estela dedicada a Celia Viñas en el primer tramo “católico”. De este modo se honraría a conocidos súbditos de ascendencia europea (caso de la familia Fischer), marinos accidentados ante nuestras costas, ciudadanos de religión hebraica y a dos almerienses ilustres: el médico José Litrán y el comerciante virgitano Olallo Morales. A ellos cabe añadir tres tripulantes del destructor “Hunter”, torpedeado por la escuadra alemana (mayo de 1937) frente a la desembocadura del Andarax: George Cranford, Williams Walter y Jhon Griffits. El ultimo sepelio del que tengo constancia por el Registro Civil es el de Mr. Abeiter, residente Castell del Rey, el 17-VI-1986

Opacidad municipal

Hasta que no publiqué sendos artículos en prensa (2009-2011), el concejal Carlos Sánchez -encargado a la sazón del área correspondiente- ignoraba prácticamente todo sobre el origen, gestión y circunstancias del habitáculo que nos ocupa. Pero lejos de agradecérmelo y buscarle solución, como haría cualquier gestor responsable, su repuesta fue cerrarlo con portón y candado, evitando así miradas indiscretas y acerbas críticas. Independiente de su carácter privado, por razones de salubridad, ornato y destinatario potencial de visitas guiadas, el Consistorio está obligado a su mantenimiento, aunque endosándole la factura, naturalmente, a quien corresponde: al Reino Unido, a su legal propietario. Esto ocurre en localidades cultas que cuidan el decoro y buena imagen de sus espacios funerarios.

Además, mintió sin ningún pudor, a sabiendas y sin desdecirse. Tan carente de ética que lo deslegitima como servidor público. Ello después de grandilocuentes declaraciones a un medio local adelantando gestiones dignas de mejor causa: “Estoy en negociaciones con el consulado británico… La petición ya está en el gobierno británico y por el momento parece que todo es favorable… Ya está cerrada “. Finalmente, afirma rotundo (LVA, 5-X-2017, pág. 6):“La titularidad vuelve a estar en manos municipales, a cambio de proceder al arreglo de la zona de enterramientos…Desde el Ayuntamiento, ahora que ya se cuenta con la titularidad del suelo, están trabajando en su puesta en valor… “. Seguidamente, la periodista señala lo sustancial de un ambicioso proyecto de recuperación y mejora del entorno: reparación de los muros, apertura de otra entrada en la zona norte, arreglo de la capilla, áreas ajardinadas, carril peatonal y reconversión del pozo existente en una escultura.

En el Registro de la Propiedad sigue estando inscrito a favor de la Gran Bretaña e Irlanda

Aún a sabiendas de que eludirá las repuestas y se ocultará tras el ominoso silencio, le formulo una batería de preguntas. Puede optar por la información veraz o quedar retratado negativamente, una vez más, ante la ciudadanía, incluidos los electores del Partido Popular:¿Cuáles fueron los términos negociados con el Gobierno británico?, ¿con la embajada en Madrid, el consulado de Málaga, el viceconsulado de Almería?, ¿dónde se halla el expediente administrativo generado?, ¿en qué sesión plenaria se dio cuenta y aprobó la cesión inglesa a la ciudad?, ¿por qué no está inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de Almería?, ¿en qué quedó el publicitado proyecto de embellecimiento?, ¿cuándo piensan acometerlo?, ¿por qué no han respondido a la información solicitada por el grupo municipal socialista en agosto de 2017? Demasiada opacidad a pesar de la tan cacareada transparencia en la gestión política. Le recuerdo que en el Registro de la Propiedad (notas simples de octubre de 2016 y octubre de 2020) la titularidad sigue siendo del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, al “100% del pleno dominio, por título de Cesión”.