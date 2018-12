Francisco Javier Joaquín Bustamante Fondevila y familiares

Pertenecía a una noble familia santanderina enriquecida por el comercio con América en el siglo XVIII, era hijo de Francisco Bustamante Guerra, éste se había trasladado a Cádiz para trabajar en la casa comercial de su tío Francisco Guerra de la Vega. Francisco Bustamante obtiene en 1772 licencia para viajar a Veracruz en Méjico donde estableció una sucursal comercial del negocio que tenía en Cádiz, sus actividades comerciales le llevaron a Londres, donde completa su formación, Santander, negoció con Hamburgo, con Caracas, con Estados Unidos, con el Caribe. Tenía Francisco una formación cristiana, había estudiado en el Colegio de los Escolapios de Villacarriedo. Había nacido en 1752 y en 1819 casó con Francisca Fondevila y Causada.

Su tío Francisco Guerra había denominado la sociedad Mercantil “Guerra y Sobrino” a finales del siglo XVIII, debería ser importante pues tenía dos barcos “Aurora” y “Hermida”, recibiendo Francisco Guerra el Título de Marqués de Hermida el 1796. Era Francisco Guerra Tesorero de la Real Sociedad Patriótica de Puerto Real, en décadas finales del siglo XVIII, tenía propiedades en Cádiz, Puerto Real, Chiclana, que le aportaban rentas, además de un capital para operaciones comerciales superior a los 10 millones de reales. Había participado en los negocios de fortificar Montevideo, llevando materiales desde Buenos Aires. Francisco Bustamante y su tío Francisco Guerra socorrieron Cantabria en 1789, época de falta de alimentos, enviando cinco barcos con maíz y trigo, desde Sevilla, Cádiz y Filadelfia, lo cual le valió para que le concediesen el título de la Real Orden de Carlos III. Realizó negocios en Santander como la construcción de la carretera que llevaría a Rioja, pasando por el Puerto del Escudo y uniendo Santander con la Meseta Castellana favoreciendo a su comarca, Ontaneda, obras que inicia en 1801.Su Compañía Mercantil se denominó “Bustamante Guerra” (Aurelio González de Riancho, Altamira, Revista Centro de Estudios Montañeses, artículo Francisco Bustamante Guerra, en tomo LXVI, 2001. Miguel Angel Aranburu- Zabala y Consuelo Soldevila. Jandalus. Arte y Sociedad entre Cantabria y Andalucía, Ediciones Universidad de Cantabria, 2014).

En las Cortes de Cádiz participa Francisco Bustamante como un destacado patriota, desde la Junta de defensa rechaza la rendición a los napoleónicos, sus posturas progresistas le llevarían en 1823 a posturas liberales.

Francisco Bustamante había creado en Santander, Ontaneda, una Escuela Gratuita para niños y niñas, he podido seguir el historial de esta Escuela según BOE del 19-abril de 1988. Además tiene acciones patriotas, como la construcción en astilleros de El Ferrol en 1784 del Buque de dos puentes y 74 cañones, El Montañés, orgullo de Cantabria, aportaron cantidades acaudalados emigrantes santanderinos de Méjico, también participó José Joaquín Bustamante Guerra, hermano de Francisco – José Joaquín Bustamante Guerra tuvo una brillante carrera como marino y político absolutista, participa en la expedición de la vuelta al mundo de Malespina-Bustamante, con las naves Atrevida y Descubierta, de 1789 a 1794, expedición geográfico científica que recorrió las costas americanas y las de Filipinas, Australia e Islas del Pacífico, no completada al entrar nuestra nación en Guerra con Francia y tener que regresar a España desde América, los informes relativos a mejorar la situación en las Colonias, introducir, según ideas de Malespina, medidas liberales, supuso la enemistad del ministro Godoy ocultándose hasta tiempos tardíos tales estudios. Desde las Américas a España realizó importantes labores de escolta de navíos, posteriormente es nombrado Gobernador de Montevideo, 1896-1804, fortificando y embelleciendo tal ciudad, además de fomentar proyectos para la defensa de las Américas españolas y Filipinas. Participó en la batalla de Trafalgar; no reconoce al intruso Rey José I, escapando de Madrid a Sevilla disfrazado de fraile, mereciendo ser nombrado en 1810 Capitán General en Guatemala, desde donde intenta evitar la pérdida de Méjico y frenar la extensión de la causa Independentista hacia América del Sur, enérgico en sus ideas absolutistas, contrario a la extensión de la Constitución de 1812, mas inteligente favoreciendo los intereses de España en las Américas, partidario del reparto de tierras a Indios y Mestizos, para que agradecidos fuesen fieles a la causa de España. Tuvo importantes cargos en su etapa final en Madrid, fue director Interino de Marina en 1820 hasta su desaparición en 1822, ocupando cargos importantes dentro de la Marina, sería en Marzo de 1824, con el absolutismo de Fernando VII, Director General de Marina hasta su muerte en Madrid en Julio de 1825-.

Padre e hijo fueron confundidos en los informes a Fernando VII sobre liberales

El Montañés fue donado al Rey Carlos IV, participó en aguas de China contra el comercio británico y en labores de protección de las españolas Isla Filipinas. Estuvo este navío presente en la batalla de Trafalgar, 1805, para lo cual fue recubierto de cobre, pierde en ella a sus dos Comandantes y mueren 20 marinos, otros muchos fueron heridos, consigue refugiarse en Cádiz, participando posteriormente en la defensa de la ciudad frente a los franceses, pero en 1810 es muy dañado por una fuerte tormenta y sufre quemaduras de los proyectiles franceses, fue vendido en subasta en marzo de 1822, viviendo Francisco Bustamante Guerra, el cual fallece en Cádiz el 27 de diciembre de 1823, posteriormente fueron trasladados sus restos a Ontaneda, Santander. Padre e hijo se han prestado a confusión, Francisco Bustamante Guerra y Francisco Javier Joaquín Bustamante Fondevila, al ser confundidos por el médico, espía y policía Regato en sus informes a Fernando VII referentes a las revoluciones liberales. Francisco Javier Joaquín Bustamante Fondevila participó en las acciones liberales contra Almería los días 14 y 16 de Agosto de 1824, siendo fusilado en Almería el 24 de septiembre de 1824, después de mantener la vida durante un mes en las que realizó unas siete declaraciones sobre la cuestión liberal y su cometido en el ataque de los Coloraos sobre la ciudad almeriense, cuestión que estudiaremos próximamente, su vida fue prolongada ya que el Capitán General de Granada Álvarez Campana consultó con Fernando VII, pero a primeros de septiembre fue destituido por Vicente Quesada, persona de decisiones intransigentes contrarias al liberalismo, no esperó la decisión Real y ordenó el fusilamiento de Bustamante Fondevila. Los esfuerzos de la esposa de Francisco Javier Joaquín Bustamante, la decidida vizcaína María Teresa Basoco de los Heros, fueron vanos, tenían amistades y familiares importantes en Madrid, recordemos que José Joaquín Bustamante Guerra era Director General de Marina y tío del procesado, mas en Granada y Almería no quisieron esperar la decisión Real -el reo sería indultado- y se efectuó el fusilamiento. Sigo pensando que las autoridades de Almería querían evitar que se complicase a liberales almerienses y actuó radicalmente contra los expedicionarios Coloraos.