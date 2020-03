Desde el inicio de la crisis sanitaria ha estado ahí, y no sólo como concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Berja, sino como ciudadana responsable y solidaria. Cecilia Martín es también una apasionada de la costura y, ¿por qué no aplicar su conocimiento para contribuir a llevar mejor esta situación? Empezó con las mascarillas con un doble objetivo: proteger a sus vecinos y que estos mantuvieran la mente ocupada, “hicimos una cadena de trabajado, yo se las cortaba y la gente se las llevaba a casa y las terminaba”, explica la edil. Pero la cosa fue a más. Según narra, una amiga del centro de salud virgitano le mandaba fotos de trajes que habían hecho con bolsas de basura, así que decidió hacérselos ella. Sin proponérselo se convertiría en modista sanitaria: “Por las noches le hacía trajes, le mandaba fotos y se los llevaba para probar. Pero con las bolsas de basura quedaba regular y no daban de largo”.

Desde que recibieron los plásticos de Sotrafa, en dos días cortaron mil batas y distribuyeron 200

Esto se solucionaría gracias a la voluntad empresarial: “Me pusieron en contacto con Sotrafa y me fui para allá, la verdad es que se portaron estupendamente y me sacaron los plásticos para que cogiera lo que me hiciera falta, así que cogí dos bobinas y me las llevé en mi coche”, describe Cecilia, quien se ha rodeado de amigos y voluntarios, quienes pegan las batas de plástico, para llegar al máximo de sanitarios posibles. De este modo detalla que ella hizo el patrón para los trajes, pero no podía cortarlos, “así que busqué a un amigo que tiene una tienda y una máquina de confección, él me dejó su taller, perfeccionamos el patrón y empezamos a cortar las bobinas de plástico”, este amigo es Mario Montes con el que lleva esta iniciativa codo con codo haciendo trajes, en dos tallas, tanto para el centro de salud como para la residencia de ancianos. En sólo los dos primeros días en que contaron con el material de Sotrafa cortaron mil batas y distribuyeron 200.

Ella dice que para sí no tiene mérito, algo que no comparten desde el centro de salud, cuyo personal, el pasado 25 de marzo, le dedicó una emotiva carta de agradecimiento. Para Cecilia Martín y la gente de la que se rodea no existe una jornada, trabajan día y noche. Asimismo explica la labor que se está haciendo desde el Ayuntamiento virgitano: “Hemos llevado a cabo muchas iniciativas como desinfectar, hacer mascarillas, batas... Pero esa es nuestra misión, cuidar a la gente del pueblo, a nuestros sanitarios”.