El Corredor Mediterráneo será "una prioridad" en esta legislatura

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, David Lucas, ha subrayado la importancia del Corredor Mediterráneo como "una prioridad" para la nueva legislatura, tras la aprobación de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Durante su participación en el 7º Acto Empresarial del Corredor Mediterráneo en Ifema-Madrid, Lucas destacó que para este proyecto se han licitado hasta 6.000 millones de euros. A pesar de reconocer los "años de retraso", resaltó el impulso sin precedentes que ha experimentado en los últimos cinco años.

Hasta Madrid ha viajado una extensa representación de agentes del ámbito social y empresarial de la provincia de Almería bajo el común denominador de ObjetivoAlmeríaAVE, que lleva luchando por la llegada de la Alta Velocidad a Almería desde hace años.

En relación con el futuro, Lucas aseguró que se prestará atención no solo a la infraestructura en sí misma, sino también al avance en las redes europeas de transporte, buscando la convergencia con la normativa europea. Respecto a la conexión entre Almería y Francia, anticipó su finalización para 2026, aunque no precisó la fecha de conclusión del corredor en su totalidad. No obstante, expresó el compromiso de trabajar para lograr su finalización "lo antes posible", apuntando a la posibilidad de alcanzar este objetivo para 2030.

En cuanto a la presidencia española, que concluye en 2023, Lucas expresó su esperanza de impulsar el ámbito del transporte a nivel europeo. Hizo hincapié en la conexión con Francia, destacando su relevancia para el Corredor Mediterráneo y las oportunidades que presenta para facilitar el acceso a Europa. Además, informó sobre el reciente inicio del servicio ferroviario sin cambio de locomotora entre Barcelona y Toulouse-Lyon el 9 de noviembre.

Finalmente, Lucas anunció la publicación, antes de fin de año, de un folleto informativo sobre la conexión entre Almería y Granada, y destacó los avances en tareas relacionadas con terminales logísticas y accesos a puertos ferroviarios.