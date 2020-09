Cs insta a acelerar la concesión de ayudas del Plan Reactiva-20 al sector de las ludotecas y ocio infantil de Almería

El coordinador de la vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Almería, Vicente García Egea, y el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en la capital almeriense, Miguel Cazorla, han mantenido una reunión con representantes de la plataforma de afectados del ocio infantil para atender sus demandas e intermediar de cara a agilizar la apertura de las ludotecas y centros de ocio, que permanecen inactivos desde que se decretara el Estado de Alarma el pasado mes de marzo. Asimismo, el concejal naranja ha instado al equipo de Gobierno del Consistorio almeriense a dar celeridad a la concesión de las ayudas contempladas en el Plan Reactiva-20.

García Egea ha tomado buena nota de las principales demandas de los empresarios afectados, muchos de los cuales atraviesan un momento económico “muy delicado” al no poder abrir sus negocios desde hace seis meses. “El compromiso con los autónomos y pymes siempre ha sido una de las banderas de Ciudadanos, máxime en estos tiempos de crisis económica provocada por la pandemia de la covid19, de modo que estamos trabajando para hacer posible, a la mayor brevedad posible, que el sector de las ludotecas vuelva a abrir sus puertas, y que lo haga con las máximas garantías de seguridad”, ha trasladado.

Por su parte, Miguel Cazorla ha recordado que, junto al de los feriantes, el sector del ocio infantil es el único que “todavía hoy no ha podido reabrir sus negocios”. “Esta situación afecta muy negativamente a su día a día, ya que siguen pagando sus cuotas de autónomos, sus licencias, alquileres, etc., pero no ingresan un solo euro desde hace meses, de modo que instamos al equipo de Gobierno del Ayuntamiento a acelerar la concesión de las ayudas contempladas en el Plan Reactiva-20 para el sector del ocio infantil”, al tiempo que ha insistido en “la necesidad de desarrollar la segunda parte de dicho plan para incluir a los feriantes”.

Cabe destacar que en la provincia de Almería existen 41 empresas que gestionan ludotecas y centros de ocio infantil, en las que trabajan cerca de 1.200 familias en toda la provincia.