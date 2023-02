Cupido hace su nido de amor en Almería

Un bálsamo para la soledad, una puerta abierta a la felicidad compartida con otra persona, un compañero o compañera de vida a quien contarle o que te cuente... Son las metas a las que aspiran muchos almerienses, la mayoría con edades a partir de los 60 años, pero también más jóvenes, y que por distintos motivos viven solos y tienen ganas de tener una pareja. Con el afán de servir de vehículo de mediación, para que hombres y mujeres encuentren a un compañero de vida, ha nacido en Almería una nueva asociación que arranca su maquinaria precisamente coincidiendo con el Día de San Valentín.

El próximo martes día 14 de febrero pondrán una mesa informativa en el Paseo

La ‘Asociación Busco Pareja’ pretende ser un lugar donde dar respuesta a personas que no saben cómo buscar a su media naranja. No quieren recurrir a las redes sociales ni a internet por no manejar bien las nuevas tecnologías (en su mayoría son personas mayores que no tienen prácticamente contacto con este mundo interactivo), y también porque quieren algo más serio que la simple quedada de una noche. El presidente de la asociación, Miguel Lorenzo, ha explicado a Diario de Almería que “la iniciativa surge para ayudar a muchos almerienses que sienten la necesidad de compartir su vida con alguien pero no saben cómo hacer para conocer a personas que puedan ser afines a ellos, bien por vergüenza, por no tener habilidades sociales o por no tener una vida activa que pueda servirle de trampolín. Hay más gente de las que nos imaginamos con este sentimiento de soledad, la mayoría son mayores de 60 y 70 años, pero sorprende que también se hayan puesto en contacto con nosotros, en este primer mes de actividad, jóvenes de unos 23 y 25 años que huyen de las relaciones esporádicas que están a su alcance en los ambientes en los que se mueven y están dispuestos a iniciar una relación de pareja más seria”.

El otro Juan y Medio de Almería

Lorenzo, ilusionado con la idea de que la ‘Asociación Busco Pareja’ pueda ser una especie de cupido en la capital o el otro ‘Juan y Medio’ de Almería, explica que “la entidad se ha registrado con todos los requisitos, con sus estatutos, su protección de datos y todas las normativas vigentes”. El Ayuntamiento de Almería también tiene conocimiento ya de la nueva entidad y trata de buscar una oficina para que la junta directiva de la misma pueda tener un espacio-oficina donde atender a quienes necesiten de estos servicios.

“Básicamente lo que nosotros hacemos es recoger perfiles de personas que buscan pareja, nos entrevistamos con ellos cara a cara para ver que van con buenas intenciones y que no buscan el sexo de una noche y ya está, y cruzamos teléfonos de personas que creemos que pueden ser afines”, explica el presidente, que insiste en que “lo destacado de esta nueva asociación, a diferencia de las redes sociales o de otras plataformas de internet donde se busca pareja es que tratamos con personas que dan la cara y que no están detrás de perfiles falsos. También marca la diferencia con el exitoso programa de Juan y Medio en la cadena de televisión Canal Sur, pues señala que “en esta asociación todo el mundo tiene que dar la cara y no pueden formar parte de la misma sin que se hayan presentado en persona, no vale con llamar por teléfono y dar los datos. Todo el mundo que entre en nuestra base de datos debe ser mayor de edad y debe de pasar por una entrevista personalizada con nosotros para poder iniciar el proceso de ponerlo en contacto con otras personas. Por supuesto no pueden ser personas casadas tampoco y no admitimos a quienes vayan con intenciones de iniciar relaciones esporádicas”.

Harán un reparto masivo de publicidad para que los almerienses puedan conocer la iniciativa

Aunque fue el pasado mes de enero cuando la 'Asociación Busco Pareja' fue oficial y legalmente registrada, no será hasta el próximo martes día 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando los socios fundadores salgan a la calle para explicar el objetivo de la misma y hacerse visibles entre los almerienses. La idea es hacer un reparto masivo de publicidad por distintos puntos de la capital, que es el ámbito geográfico donde se va a trabajar, además de instalar una mesa informativa en el primer tramo del Paseo de Almería. Miguel Lorenzo asegura que “en un principio la idea es abarcar únicamente la capital, aunque conforme vaya pasando el tiempo, si detectamos necesidad de trabajar en otras zonas de la provincia pues se valorará la situación y el número de candidatos que puedan beneficiarse de los servicios”.

El contacto humano, más complicado a mayor edad

En estos tiempos de prisas y estrés laboral, no queda mucho tiempo para hacer amigos, para buscar la compañía de otras personas con las que compartir buenos y malos momentos. Ese contacto humano que parece tan sencillo en la juventud se torna complicado cuando los años avanzan, y todo es más difícil aún cuando una persona pierde a su pareja y se queda sola en un mundo que parece diseñado para parejas y familias. Por este, entre otros motivos, ha surgido esta nueva asociación una mano amiga con la que salir de ese rincón en el que a veces nos arroja la vida cuando el amor, por una u otra razón, se acaba o incluso nunca ha existido.