El primer Cuponazo de la era post Covid reparte 250.000 euros en Nueva Andalucía y la carretera Níjar-Retamar

El primer sorteo del Cuponazo de la ONCE tras el parón provocado por la pandemia del Covid-19 ha repartido más de un millón de euros entre las provincias de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla.

En Almería, Emilio Gabriel Carrión, vendedor de la ONCE desde 2018, vendió diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno, la mitad de ellos en la capital, en Nueva Andalucía, y la otra mitad entre cafeterías de la carretera Níjar-Retamar.

A Emilio la espera para volver a la venta tras la pandemia le ha resultado difícil. “Con mucha ansia, porque estar encerrado 24 horas después de estar todo el día en la calle no ha sido fácil –reconoce-. Pero ya está, ya ha pasado y desde el miércoles he vuelto a la venta”, decía esta mañana aún nervioso por el premio repartido. “No he dormido en toda la noche –comenta-. Es una alegría muy grande dar el premio con lo que está pasando. Mis clientes no se lo creen. Pero estoy muy feliz y muy contento la verdad”, concluye.

Después de tres meses sin actividad comercial por la pandemia –la primera en sus más de 81 años de historia-, la ONCE ha dedicado todos los sorteos de esta semana, desde el pasado lunes y hasta mañana domingo, a reconocer el esfuerzo de la ciudadanía durante este tiempo y agradecer el trabajo de los profesionales que han sido esenciales en la lucha contra el COVID-19. Al grito de #LaIlusiónPuedeConTodo, ha puesto a la venta 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano, dedicados especialmente a sectores como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos y comerciantes o los voluntarios.

Esta serie monográfica arrancó el lunes con el cupón dedicado a la vuelta de los vendedores de la ONCE a las calles bajo el lema genérico ‘Volvemos...los iguales’. El sorteo del Cuponazo de ayer viernes ha querido dar las ‘Gracias por estar ahí’ a quienes, desde los supermercados a los mercados y tiendas de barrio o estancos han trabajado para atender las necesidades primarias de toda la población.

Para este sábado el cupón de la ONCE da las ‘Gracias por estar pendientes’ a los voluntarios, hombres y mujeres que han dedicado gran parte de su tiempo a atender a los más mayores, confinados en sus casas; a las personas con discapacidad, a las que atendieron voluntarios de la ONCE y de Fundación ONCE, o a los que reparten alimentos desde diferentes ONG.

La serie se cierra mañana domingo, 21 de junio, agradeciendo a los 73.000 trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE por la labor desarrollada durante la pandemia. Desde el personal educativo y de servicios sociales de la ONCE, hasta los profesionales de empleo de Fundación ONCE, pasando por quienes, desde las lavanderías de Ilunion, lavan y desinfectaban la ropa de hospitales; y por quienes, desde los hoteles medicalizados de Ilunion en varias ciudades, atendían a sanitarios y afectados por el COVID-19.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

El domingo, el Extra del Padre

Mañana domingo, 21 de junio, la ONCE celebrará el Sorteo del Extraordinario del Día del Padre, previsto para el pasado 19 de marzo, y que tuvo que aplazarse por la declaración del estado de alarma generado por el Covid-19

En este Sorteo Extraordinario participarán los cupones adquiridos durante el periodo de comercialización, que finalizó de forma anticipada tras declarase el estado de alarma. La ONCE ya informó a los clientes para que guardaran sus cupones hasta la comunicación de la nueva fecha de sorteo, que tendrá lugar el citado 21 de junio.

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE pone en juego un premio mayor de 17 millones de euros, mientras que los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número, tendrán un premio de 40.000 euros.

Además, dado que los vendedores de la ONCE y los tradicionales sorteos del cupón han arrancado ya este pasado lunes, 15 de junio, los clientes pueden comprobar sus cupones comprados previamente a la suspensión y cobrar sus premios.

Y para el próximo viernes, 26 de junio, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 31 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados