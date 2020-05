Como cada mañana, la Junta de Andalucía ha publicado los datos relativos a la evolución de la pandemia del coronavirus en la provincia de Almería. Este viernes, las cifras (que hacen referencia al jueves 7 de mayo) muestran seis nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que suma un total de 618 infectados desde el inicio de la crisis sanitaria.

La situación en los tres hospitales de la provincia (Torrecárdenas, Poniente y La Inmaculada) ha empeorado en las últimas horas. Si ayer solo quedaba un paciente en la UCI, hoy ya son tres las camas ocupadas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Según informan fuentes de la Delegación de Salud y familias en Almería, los dos nuevos ingresos se tratan de recaídas de pacientes que ya habían abandonado la UCI para pasar a planta y cuya situación ha empeorado.

Por ello, a pesar de que hoy se vuelve a incrementar el número de enfermos en la UCI, no ha cambiado el acumulado total de pacientes que han precisado de Cuidados Intensivos desde el inicio de la pandemia (siguen siendo 37). Es decir, al ser personas que ya habían estado en UCI, habían sido dadas de alta y han recaído, no se consideran nuevos casos. Por tanto, ya van 13 días sin ingresos de nuevos pacientes (que no hubieran estado ya en días o semanas anteriores) en las UCI.

En las últimas horas ha habido un nuevo ingreso por COVID-19. Cabe recordar que este jueves se notificó también otra hospitalización tras cuatro días sin que hubiera habido ingresos hospitalarios. Desde que hay datos de esta enfermedad han pasado por los hospitales almerienses 210 personas. Almería es la provincia andaluza con un menor número de ingresados en total.

Según los datos publicados este viernes, otras nueve personas ya han superado por completo la enfermedad en la provincia. ya hay 376 personas curadas. Más del 60% de los casos confirmados han vencido a la COVID-19.

Finalmente, por sexto día consecutivo no hay que lamentar ninguna muerte por coronavirus en la provincia de Almería. Han fallecido 49 personas en total. Almería es la provincia andaluza con menor tasa de defunciones.

Esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciará a las comunidades autónomas cuáles son los territorios que pasarán a la fase 1, a partir del lunes, a la Fase 1. Almería parte con unos muy buenos datos.