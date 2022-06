Denuncian “falta de comida y mala calidad” en el comedor escolar del CEIP Ginés Morata

La Asociación de Madres y Padres de alumnos del Colegio de Infantil y Primaria Ginés Morata de la capital ha denunciado que “en las últimas semanas ha habido días en los que algunos niños que se han quedado sin comer en el comedor escolar por falta de comida”. El escrito de denuncia se ha presentado ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía a través de la dirección del colegio. Se trata de un hecho, según ha explicado la presidenta del AMPA, Inma Guirado, “que no podemos consentir bajo ningún concepto. No podemos tolerar que haya niños que se vayan a su casa sin comer porque no había comida suficiente para todos, cuando además los padres están pagando por ese servicio y no han avisado”.

Pero este hecho no ha sido el único reflejado por el AMPA en el escrito de denuncia presentado ante la administración. La “mala calidad” de la comida que se sirve en el comedor escolar de este centro educativo ha sido otro de los puntos expuestos. Cabe recordar que el CEIP Ginés Morata es un colegio que precisamente este curso ha hecho uso de la cocina in situ para este servicio complementario, es decir, que no se trata de comida servida por un catering como lo era en años anteriores, sino que son menús presuntamente cocinados en la cocina del propio centro en el mismo día.

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) realiza dos inspecciones cada trimestre al comedor ante el número de quejas por parte de las familias

Tras una inspección por parte de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos Almería Norte CEIP Ginés Morata (suelen hacer dos cada trimestre ante las numerosas quejas de las familias) la presidenta argumenta que “prácticamente todos los productos con los que se elaboran los menús son congelados, desde las verduras, hasta las carnes e incluso hasta la tortilla francesa o el arroz cocido”. Tal y como ha explicado a Diario de Almería, “los padres hemos podido comprobar todo lo que había en los congeladores y frigoríficos, hemos sido testigos de la situación que nos trasladaban los alumnos y además hemos ido a probar la comida; ha sido una experiencia horrible porque el menú estaba realmente malo de sabor. Precisamente ese día tocó tortilla francesa y estaba llena de agua por haberla descongelado mal en el horno y así nos lo trasladaron las monitoras cuando les preguntamos por qué tenía tanta agua la tortilla. Tenía mal sabor y textura”.

Pero además de la cuestionable calidad de los alimentos que se ofrecen a los menores, desde el AMPA también ponen de manifiesto en su escrito que “en las últimas semanas se han detectado frecuentes variaciones en el menú”, algo de lo que aseguran advirtieron en la cocina y se solicitó a la empresa que por favor se avise de este tipo de cambios a las familias con antelación para poder planificar las comidas que los niños realizan en casa. Según ha explicado Inma Guirado, “se nos indicó que las modificaciones que se realizan habitualmente en el menú diario se deben a la necesidad de que las legumbres estén a remojo 24 horas, lo que es imposible cuando están previstas para el lunes”. No obstante, según los menús facilitados a las familias de forma mensual por parte de la empresa, únicamente aparecen legumbres en lunes en dos ocasiones durante el presente trimestre. Por poner un ejemplo, uno de los cambios de menú más recientes variaba la caballa encebollada que rezaba en el menú facilitado a los padres por tortilla francesa. “Son cambios siempre a la baja, no cambios por algún alimento similar. Y lo peor de todo, en alguna ocasión, como ha ocurrido recientemente, los niños únicamente tomaron arroz, sin más, y la explicación que nos dieron en la cocina fue que el proveedor no llegó a tiempo con el pedido y no se pudo poner el pescado que estaba puesto como de segundo plato en el menú”, lamenta Inma Guirado, quien asegura que esta fue la gota que colmó el vaso. “Se trasladaron las quejas a la empresa, nos dijeron que ya nos llamarían y aún estamos esperando porque nadie se ha puesto en contacto con nosotros para darnos una explicación”, replica. Este hecho ha conllevado, además, otra reclamación por parte de la dirección al órgano competente de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, según indicó la presidenta del AMPA.

El AMPA asegura que a pesar de que este colegio disfruta desde el actual curso de cocina in situ, en los fogones únicamente se cocinan lentejas, cocido y habichuelas, con todos los productos congelados, incluida la verdura

La cantidad de comida es otra de las quejas que se han transmitido a la administración andaluza. El AMPA ha explicado que durante la inspección “observamos que se ofrece la misma cantidad o similar a todos los alumnos con independencia de su edad, que no se permite repetir a los niños que quieren hacerlo y que las piezas de fruta no se consumen enteras, sino que las monitoras de comedor las reparten y, por ejemplo, de una manzana cada niño toma unos dos trozos, nunca la pieza completa”.

La Asociación de Madres y Padres Almería Norte CEIP Ginés ha presentado ante la Delegación de Educación de Almería un escrito de solicitud de sustitución de la empresa que gestiona el comedor escolar al que han adjuntado firmas de las familias y al que ha tenido acceso Diario de Almería.