Dionisio Godoy, Michael Thomas, Mª Ángeles Carretero y Concepción Barceló, los galardonados de Diario de Almería

El acuarelista Dionisio Godoy, el director de la OCAL Michael Thomas, la oftalmóloga Mª Ángeles Carretero y la psiquiatra Concepción Barceló han sido los cuatro galardonados en el decimosexto aniversario de Diario de Almería. Durante la gala, que acogió el Auditorio de Roquetas de Mar, todos mostraron su agradecimiento por el homenaje que les rinde este periódico como una forma de poner en valor su contribución a la cultura, su proyección internacional, su vida ejemplar y su aportación a la sociedad.

Premio a la Cultura

El Jurado de los Premios Diario de Almería ha otorgado el “Premio de la Cultura” al acuarelista almeriense Dionisio Godoy Rollón, cuyo talento artístico desarrollado durante un largo periodo de actividad profesional ha dignificado el selecto y renombrado elenco de acuarelistas españoles de la segunda mitad del S. XX y principios del S. XXI. Si Almería es tierra de excepcionales pintores, hoy sumamos a esa galería de premiados a otro de sus autores más significantes del acuarelismo como es Dionisio Godoy. Pero además, su implicación cultural no solo comprende centenares de acuarelas y óleos, sino que se extiende e impregna otros foros intelectuales ya como escritor y crítico de arte, ya cofundador de la revista de artes y letras Andarax o el Ateneo de Almería, colaborando con el Instituto de Estudios Almerienses y varias sociedades científicas, ya como investigador o como autor de artículos científicos. Su trayectoria, prolífica y diversa como un auténtico hombre del Renacimiento, justifica que figure en la Gran Enciclopedia de Andalucía y el Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia.

Emocionado y aplaudido por el nutrido público, recogió el galardón durante la gala celebrada por el periódico en el Auditorio de Roquetas de Mar, acto en el que además, Diario de Almería celebró su 16 años de trayectoria ofreciendo la actualidad más veraz a la sociedad almeriense.

Godoy Rollón manifestó su agradecimiento al periódico que le otorga el premio y a toda la prensa y periodistas de Almería. Explicó que procedía de una familia que han tenido el arte muy cerca, pues su abuelo era muy amigo del padre de Picasso, y su padre, un miniaturista excepcional... Indicó entonces que él ha recibido únicamente los genes para llevar a la práctica esta técnica por la que se le homenajea. A falta de 15 días para pasar la barrera de los 90 años de edad, tiene en mente seguir haciendo sus “cosillas” , como él le llama a su apasionado trabajo, del que desea que la prensa pueda seguir enseñándolo a toda la sociedad almeriense y a todo el mundo.

Relató pasajes de su juventud, algunos de ellos junto a la también galardonada Mari Ángeles Carretero, con quien asegura haber bailado allá por los años cincuenta en los terrados del Paseo de Almería, cuando aún la ciudad no había empezado a crecer. Y también junto a Concha Barceló, con quien en los años setenta, de la mano de José María Artero, nos juntábamos en el Ateneo. “Para mí es una satisfacción que hoy nos hayamos juntado aquí los tres”.

“Si hay algo de lo que estoy realmente satisfecho es de haber escrito un libro que recoge los artistas almerienses del siglo XIX con 163 pintores, de los cuales 36 son mujeres, de una época en la que la mujer no se visibilizaba, y también de este galardón que hoy recibo”. Con respeto y cariño le dio a todo el público presente un abrazo emocionado “de esos de los que crujen las rodillas”, esbozó emocionado Dionisio Godoy, no sin antes confirmar su asistencia a la gala del 17 Aniversario de Diario de Almería que se celebrará el próximo mes de noviembre de 2024.

Premio Sociedad

La doctora Concepción Barceló Molina, se incorporó al Ilustre Colegio de Médicos de Almería en 1972, es decir hace más de 50 años, tras cursar estudios en la Universidad de Granada en 1968. Se especializó en Psiquiatría en la Universidad de Valencia. Actualmente sigue en activo y es la médica colegiada más pionera de Almería. Participa en Médicos sin Fronteras, y colabora activamente con los Jesuitas que operan en barrios marginales de Almería.

Su inquietud profesional, cultural y social la desplegó trabajando codo con codo con su esposo, el también psiquiatra Fernando Jiménez, en la creación y dirección del nuevo Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Almería. El reto marcó el inicio un nuevo concepto de atención psicoterapéutica y humana de la salud mental de los almerienses, que culminó con éxito patente al modernizar los antiguos y desfasados centros psiquiátricos de esta provincia. Ha cuidado durante más de cincuenta años de la salud mental de los almerienses, a quienes a día de hoy sigue atendiendo, infatigable, en su consulta.

Barceló no dudó en explicar ante el auditorio su perplejidad al enterarse del galardón que le otorga Diario de Almería. “Creo que su trayectoria no tiene nada de extraordinario, puesto que ha ejercido su profesión y su quehacer médico ha consistido en saber escuchar para unas veces, con ayuda de medicamentos, y otras veces mediante la palabra y la psicoterapia, para procurar dar luz y orden a los extravíos mentales, restaurar heridas de la vida y de la muerte, vendando corazones desgarrados..., una labor lenta, que a veces requiere de mucho tiempo, pero que he realizado con gusto”, sentenció.

Y ensalzó el papel de la mujer en la Medicina almeriense, especialmente de las pioneras. “Un grupo de profesionales que no lo tuvieron fácil y que estaban consideradas como las extravagantes, que descuidaban sus casas y se metían en ámbitos en los que se consideraban propios de la condición femenina. Esto suponía una carga de conciencia más a las que ya llevábamos...”.

Concepción señaló que hoy, “afortunadamente, las cosas son diferentes y nadie se asombra ya por encontrarse a una mujer como médico de cabecera o como especialista. En Almería, a actualmente el 51,68% de los colegiados son mujeres. Y creo que algo habremos tenido que ver en este crecimiento de la profesión entre el colectivo femenino las pioneras”. Por eso ha quiso agradecer a Diario de Almería este premio “que sirve para visibilizar y hacer ese reconocimiento a todas esas pioneras. Me siento muy honrada de representaras y, en su nombre, con gratitud y responsabilidad y honor lo recibo”, sentenció.

Premio a toda una vida

A nadie de los presentes en la gala de los Premios Diario de Almería dejó indiferente la doctora Mª Ángeles Carretero García, que fue la 8ª mujer colegiada en el Ilustre Colegio Médico de Almería, ejerciendo hasta bien entrado el siglo XXI su profesión. Fue de las pioneras mujeres en la medicina almeriense, especializada en Oftalmología. Opositó con éxito en 1965 al Cuerpo Médico de Sanidad Nacional y fue también la primera mujer que obtuvo plaza y donde hizo los primeros estudios sobre el Tracoma en la provincia de Almería. A partir de 1992, amplió su actividad asistencial al Tercer Mundo, a través de la ONG “Médicos sin vacaciones”, que le obligaba, como su nombre indica, a renunciar todos los años durante los meses de verano al sol, a la playa y a los chiringuitos, para marchar a Etiopía, a Honduras, Burkina Faso o El Salvador, a curar y operar los ojos de los niños y la población desvalida de aquellas tierras pobres. Allí atendía a cientos de personas realizando algún día hasta una docena de operaciones a veces solo a la luz de un flexo. Una labor que desplegó durante varias décadas, entregando remedio médico y consuelo existencial a las poblaciones más necesitadas de la tierra.

En 2015, ya jubilada, donó un chalé de su propiedad en el centro de la Urbanización de Aguadulce a una ONG, “Aldeas Infantiles SOS” para que los niños a los que recoge la misma “disfruten de esa magnífica casa en sus vacaciones”. Esas que ella, no disfrutaba por cuidarlos durante tantos años.

La doctora Angelita Carretero es un ejemplo de altruismo y solidaridad humana del que podemos y debemos sentirnos orgullosos todos sus paisanos, porque personas como ella son las que hacen vivible esta sociedad.Durante su intervención, explicó pasajes de su vida profesional y personal y eso fue precisamente lo que cautivó al público que se entregó en aplausos a la facultativa.

Sus primeras palabras fueron para agradecer a Diario de Almería el haberle otorgado semejante galardón. Señaló que en su trayectoria profesional y personal nunca ha estado tan contenta con un premio como con este. Agradeció al público su presencia, porque, como indicó, “eso se traduce en un apoyo masivo a este homenaje que esta noche se nos hace”.

Explicó su aportación a la enfermedad del Tracoma y se centró especialmente en explicar el por qué se dedicó al tercer mundo y cómo lo hizo. “Me hice médico porque como más satisfecha me sentía era haciendo el bien. Creí que la medicina era el camino más rápido y más adecuado para hacerlo. No estaba satisfecha con la medicina que hacía en Almería. Mi consulta era privada y sentía remordimientos de cobrar por sanar. No estaba satisfecha y una noche escuché la entrevista a un oculista que venía de centro de África. Era lo que yo quería hacer. Me quedé con el apellido y al día siguiente intenté por todas las maneras de contactar con él para ver cómo yo podía hacer algo igual. Resulta que era el presidente de una asociación que se llamaba Médicos sin vacaciones, que se dedicaba a ir a los países a sanar. Mi primer destino fue Etiopía, donde llegamos cargados de colirios, antiinflamatorios..., medicinas. Trabajamos de maravilla, lo pasé muy bien y,... a pesar del hambre que tienen allí, yo vine con dos kilos de más de la gran satisfacción”.

Premio a la proyección internacional

Cuando Diario de Almería cumple 16 años, el jurado ha tenido a bien otorgar el premio a la Proyección Internacional a uno de los protagonistas indiscutibles de tantas y tantas páginas de la sección de Cultura en estos años. Michael Thomas recibió la noche del viernes el galardón que rinde homenaje al violinista, compositor y director de orquesta británico por su impecable trayectoria y prestigio internacional. Y es que durante los últimos lustros , de intensa actividad, ha estado vinculado al nombre de la ciudad de Almería, que se honra por contar con su maestría y prestaciones musicales.

Su densa y prolífica actividad artística comienza precozmente con 11 años, cuando accedió a la Joven Orquesta Nacional de Gran Bretaña y se convirtió en el integrante más joven de la formación hasta ese momento. Tres años después crea la Cleveland Concertante, orquesta con la que ofreció el estreno de su Concierto para violonchelo n.º1, y desde entonces su trayectoria ha sido imparable. Hablamos de un músico complejo y singular con una visión global del arte donde destaca por su capacidad de interrelacionar la esencia de diferentes estilos musicales, una capacidad notable que le ha llevado a colaborar con artistas de muy diversa índole, desde Elvis Costelo a Paul McCartney, Björk, Kiko Veneno, Ian Carr, o Raimundo Amador, una diversidad que le ha forjado un sello muy personal en su forma de entender la música y en su lenguaje como intérprete, sello que ha transmitido a la Orquesta almeriense, la OCAL, cuyos conciertos cotidianos se han convertido en un regalo habitual para multitud de eventos culturales y en todo un referente a nivel nacional.

Agradecido, sentenció tras recoger el premio en el escenario del Auditorio de Roquetas de Mar, que “es un honor estar entre tan ilustres compañeros homenajeados”. Y explicó la conexión que tiene precisamente con una de ellas, Mari Ángeles Carretero, porque hace 33 años su hija nació aquí y la primera cara que vio fue la de la hermana de Mª Ángeles, matrona.

Insistió en el privilegio que supone para él estar en la celebración de Diario de Almería, un medio de comunicación que describió como “toda una institución hoy en la provincia” por su constante apoyo a la Orquesta Ciudad de Almería. Y quiso trasladar su agradecimiento al director del periódico, Antonio Lao Alonso, quien envió a sus dos hijos a participar en la Orquesta Joven de Almería, ambos como concertinos. Desde el escenario le envió un fuerte abrazo a él y a su familia”.

“La OCAL y la OJAL han sido muy importantes en mi vida. Sin duda Almería es tierra de talento”, sentenció durante su simpático discurso en el que no dejó de piropear a los músicos.