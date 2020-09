Docentes por la Pública mantiene la huelga por la inseguridad y falta de prevención en las aulas

Aulas saturadas, la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y el riesgo de contagio dada la actual situación de los centros escolares son los principales motivos de la convocatoria de huelga indefinida que Docentes por la Pública empezó el 15 de septiembre con la intención de sumar a su causa a la comunidad educativa. Dos días después y ante los datos de nula incidencia de su movilización, el sindicato de docentes responde que son muchos más los profesores que han secundado esta huelga en base a que no se ha valorado en su justa medida la incidencia en los colegios e institutos. De hecho, aseguran que su correo es un hervidero de compañeros que indican que están siguiendo la huelga, al igual que las fotos y valoraciones que se repiten en las redes sociales.

"Nosotros seguimos, el 21 ya estarán todos los niveles educativos en clase, las aulas seguras no parece que sea una de las prioridades de nuestra Consejería y, por tanto, nuestra lucha no será cuestión de un día, ni de una semana y tal vez tampoco de varias, pero somos conscientes de ello y tenemos el firme propósito de aguantar". Según el acuerdo alcanzado en la reunión virtual mantenida por el profesorado, la movilización afecta a todos los ciclos de enseñanza preuniversitaria. En Andalucía, explican los convocantes, las aulas están saturadas con más de 25 escolares en Infantil y Primaria, más de 30 en Secundaria y más de 35 en Bachillerato; los centros no están preparados, los materiales no llegan.

Añaden que los profesores y los espacios son insuficientes para hacer grupos donde se pueda preservar el 1,5m de separación entre uno y otro. Que los aseos de los centros tampoco están preparados, al igual que los comedores escolares. «Que los planes COVID-19 no se pueden aplicar y no se aplican. Que la comunidad escolar (familias, alumnado y profesorado ) se encuentra desamparada". Docentes por la Pública propone a los profesores que se fotografíen con un cartel en el que se reivindique la distancia de un metro y medio entre el alumnado y se difunda por las redes sociales y, de igual manera, fotos de nuestros centros donde se viera el día a día incoherente con el distanciamiento social y las medidas higiénicas. Y remite una decena para que sirvan de ejemplo.

A juicio de los docentes, la Consejería de Educación y Deportes, según una circular que ha dirigido a los centros andaluces, ha pactado unos servicios mínimos que aumentan considerablemente a los que hasta ahora se han ido proponiendo dada la excepcionalidad de la pandemia, "nosotros entendimos tal excepcionalidad, lo que no entendemos es que ellos no la apliquen en la organización y funcionamiento de sus centros escolares". Considera este sindicato que la Junta ha optado por un aplazamiento encubierto en Secundaria que "permite a los equipos directivos que de facto comiencen las clases a partir del 21 de septiembre tratando de disimular las movilizaciones de las distintas organizaciones sindicales y de familias planteadas para esos primeros días en el ciclo educativo superior".