Sin en el censo a un mes de las elecciones en el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental

“No tengo el censo para poder hacer la campaña electoral y la candidatura de la actual junta directiva está mandando correos a los colegiados”, explica Mariela Checa que encabeza la lista alternativa (Cambiamos Contigo) a la del actual decano Manuel Mariano Vera que lleva más de treinta años al frente del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO). Los psicólogos que han presentado un proyecto por la regeneración de la institución denuncian un “trato desigual y discriminatorio” por parte de la comisión electoral, mientras que desde la junta de gobierno aseguran que no se está dando ninguna vulneración de sus derechos y que se medirán en igualdad de condiciones. Es más, Alberto Ruiz, que forma parte de la candidatura a la reelección del decano del COPAO bajo la denominación Unamos la Psicología, argumenta que el censo no lo tiene ninguna de las dos candidaturas que se verán las caras en las urnas el próximo 16 de diciembre. “No está cerrado todavía y las comunicaciones se harán desde el Colegio de forma igualitaria para las dos listas que concurren”.

Un planteamiento que desmiente por completo el equipo que lideran la malagueña Mariela Checa y la almeriense Isabel Fernández que ya ha denunciado el envío de notificaciones de la candidatura oficial y otras cuestiones que ponen en jaque la credibilidad del proceso como que una de las integrantes de la junta electoral fuera sorprendida entregando avales sin cumplir el protocolo establecido y que otro forme parte precisamente de la Fundación Española de Psicología y Salud sobre la que viene pidiendo información la candidatura alternativa al entender que pueden existir irregularidades en su financiación por parte del COPAO.

La única realidad más allá de las interpretaciones es que se acercan las elecciones y Cambiamos Contigo no dispone del censo de los 5.000 colegiados de Almería, Granada, Málaga y Jaén y las normas del tablero de juego no se van a modificar y el proceso se regirá por los estatutos vigentes, tal y como les informó el secretario del COPAO el 3 de noviembre, a pesar de la reciente resolución del Defensor del Pueblo Andaluz en la que cuestionaba la falta de transparencia en el seno del Colegio.

Desde la junta rectora del COPAO han remitido alegaciones a la resolución recibida del Defensor del Pueblo Andaluz en la que se criticaba que se estaban vulnerado los principios de buen gobierno e imparcialidad. Según han comunicado a este periódico que adelantó la resolución en exclusiva, han informado a la institución que preside Jesús de Maeztu que este grupo de colegiados están constituidos y reconocidos como candidatura oficial a las elecciones del COPAO desde el pasado 1 de noviembre. Por lo que, a fecha de presentación de los escritos de solicitud del censo de colegiados (15 de junio) sólo ostentaban la condición de colegiados.

También indican que en obligado cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Colegio tiene la obligación de ser responsable y velar por esa información. En su escrito aseguran que una vez constituidos como candidatura oficial se les facilitará toda la información y herramientas para que concurran a los comicios en igualdad de condiciones a ambas candidaturas proclamadas. En este sentido, hay que tener en cuenta que, a tenor de lo que establece la normativa de convocatoria de las elecciones, el censo electoral no está cerrado aún. Según el artículo 44 de los estatutos del COPAO se podrán incorporar colegiados hasta 25 días antes de la celebración de elecciones.

Con respecto a la modificación de los estatutos del Colegio que sugiera el Defensor del Pueblo Andaluz al cuestionar, entre otros principios la falta de transparencia, la junta directiva del COPAO indica que a fin de adaptarse a las nuevas necesidades e idiosincrasias que se han ido desarrollando a lo largo de estos años se han sucedido diferentes cambios normativos. “En ningún momento ha sido con ánimo de adaptarla a unas necesidades personales o de un grupo, sino por el bien de la Institución en sí y del conjunto de los colegiados. Por supuesto que se está abierto a la posibilidad de nuevas modificaciones, porque al igual que la profesión avanza y evoluciona, junto con la sociedad que le rodea, es necesario que la normativa que ampara al Colegio también lo haga”.

El decano del COPAO, Manuel Mariano Vera, ha afirmado a Diario de Almería que “poner continuamente en duda cualquier procedimiento a lo largo de este proceso, no ayuda a clarificar nada sino que hace que todo parezca mentira. Eso sólo le interesa a aquellos que no tienen ninguna verdad que contar. Por eso, nosotros nos dedicamos y nos vamos a seguir dedicando a hablar de nuestras propuestas y confiamos en la imparcialidad de la Junta Electoral”. En este sentido, el candidato a la reelección señala que “espero y deseo que la campaña no se centre en el descrédito y se mueva entre los grises que producen la duda, sino que durante esta campaña hablemos de lo que realmente es importante: la Psicología, nuestra profesión”.