Candidaturas fantasma y en familia, fugas de última hora y paracaidistas en Almería

Un total de 4.784 aspirantes a concejales conforman las 361 candidaturas que se han presentado en los municipios almerienses de cara a las elecciones locales que se celebran el próximo 28 de mayo. Sólo 1.015 serán elegidos concejales en las urnas. En la mayoría de localidades los partidos han confeccionado las listas recurriendo a sus militantes y vecinos de la localidad, pero en algunos rincones de la provincia no tienen apenas estructura, el desgaste de la oposición y el descrédito de la política ha difuminado a sus agrupaciones y se ven obligados a recurrir a los tradicionales paracaidistas que no tienen vínculo alguno con el municipio. Los grandes partidos como PSOE y PP abarcan más de lo que pueden y su presencia electoral en todos los pueblos sólo es posible recurriendo a estas maniobras. El ejemplo más claro está en Turrillas donde los socialistas presentan una candidatura formada por el hermano del alcalde de Cuevas del Almanzora y prácticamente toda su familia incluida la madre. Pero no es el único pueblo, ocurre igual en una decena de pueblos con fichajes externos como Benitagla, María, Alcóntar, Bayárcal, Cóbdar, Alcudia, Suflí, Laroya y Bayarque.

El PP también ha tenido que recurrir a candidaturas íntegramente foráneas en Terque y Alsodux, además de incluir al vicepresidente de la Diputación Fernando Giménez de número 4 en la candidatura de Senés, al concejal de Almería Carlos Sánchez en la lista de Huércal de Almería y a la roquetera Eloísa Cabrera, que se había marchado a Sevilla como directora General de Vivienda y Regeneración Urbana, en los principales puestos de la capital. Históricamente los populares almerienses, al igual que los de otras provincias andaluzas, suelen contribuir desde la distancia a la confección de candidaturas en el País Vasco, en localidades en las que se sentían amenazados y señalados por el nacionalismo sobre todo en los años de la barbarie de ETA. En estos comicios municipales han dado el salto también a Cataluña protagonizando situaciones inverosímiles como la de la lista del PP en Berga, una localidad de 16.762 habitantes en la provincia de Barcelona, en la que aparecen hasta ocho almerienses que posiblemente nunca han pisado la capital de la comarca del Berguedá.

En la candidatura de Berga aparecen Raquel Ramos, asesora del grupo municipal del PP en la capital; Rafael Moisés Portero, concejal del PP en Fiñana; Rafael Salvador, que fue edil en el Ayuntamiento de Níjar; Elena de Ossorno, que también trabaja para los populares en el consistorio almeriense; Juan José Padilla, socio de un despacho de abogados de la capital; Ángeles Tristán, vecina de Níjar; Samuel Sánchez, candidato en Pulpí y Almería; y José Andrés Soriano, que lleva más de treinta años como empresario en la provincia. Vox también ha echado mano a una veintena de aspirantes ajenos a los pueblos donde se presentan para poder completar listas a la hora de expandirse por la provincia y crecer hasta alcanzar el medio centenar de candidaturas. Las listas fantasmas tienen poco recorrido en estas localidades, difícilmente los vecinos van a apoyar a una persona de otro municipio y a veces ni tan siquiera pueden votar en esa localidad porque están empadronados, si bien los sufragios que consigan pueden contribuir a las aspiraciones de los partidos en cuanto a la representación en los diferentes partidos judiciales sobre los que se articulan los escaños de la Diputación Provincial.

Lo de concurrir en listas de fuera de la provincia también lo hará el PSOE que tiene a su exsenador y excretario general Diego Asensio como candidato en el municipio de Herrera, de apenas 11 vecinos. Al menos seis pueblos de Soria contarán con socialistas almerienses en sus candidaturas gracias a la amistad que en su día hicieron en la Cámara Alta el almeriense del histórico Clan de Cuevas con el senador soriano Félix Lavilla. Desde entonces, hace más de una década, algunos excargos y militantes, normalmente alejados de primera línea político, han contribuido desde la distancia a completar sus candidaturas. Entre los almerienses integrados en listas sorianas aparece el que fuera vicerrector de la Universidad de Almería, José Guerrero, alcaldable en Carabantes, y María del Carmen Vigara, que aspira a la Alcaldía de Liceras. También se han incluido a Antonio Serna Muñoz en Aliud, el exconcejal de Adra Nicolás Rodríguez en Carrascosa de la Sierra y Avelino Rafael Delegado en Vizmanos.

Almería Avanza sin salir de casa en El Ejido

La lista de Almería Avanza en el municipio de El Ejido se ha confeccionado en términos similares a la de Turrillas, con más familiares que conocidos, si bien la que encabeza María de Gádor Ruiz mantiene la pertenencia local de sus candidatos y no son paracaidistas como los del desembarco cuevano en Los Filabres. De número 3 se presenta su hija, María López Ruiz, de 4 su sobrino Nabil Raúl Jadrane Ruiz, de 5 su cuñada Ana María López Garzón, de 9 su hermana Beatriz Ruiz González, su marido Jorge Sole López Garzón irá en el puesto 21 y un empleado de la alcaldable y su madre ocupan los puestos 8 y 19. La unión hace la fuerza y la candidatura se gestó sin salir de casa.

Enfrentamientos familiares

La candidata de Vox en la localidad de Gérgal, la joven Marta Gómez Cruz (29 años) se enfrentará a su padre, Bienvenido Gómez, que será el número 3 de Ciudadanos después de haber sido el portavoz del equipo de gobierno con el PP en legislaturas anteriores. No es el único caso. En el municipio de Chercos, el alcalde más longevo de la provincia, José Antonio Torres Sáez (97 años) tendrá que medirse en las urnas a su sobrino político, Luis Francisco Barrado de la Viuda, que ha sido su concejal durante años y hasta hace muy poco estaba al frente del Área de Cultura. Los dos fueron guardias civiles que cambiaron el tricornio por la política, pero sus trayectorias conjuntas en el PP se han separado en los últimos meses con la dimisión del marido de la sobrina del regidor para encabezar la candidatura de Ciudadanos.

En Zurgena, el joven candidato del PP, Domingo Trabalón (26 años), hijo del que fuera exalcalde andalucista de la localidad procesado en la trama de corrupción urbanística de la Operación Costurero, se tuvo que enfrentar en las anteriores elecciones a su madre, Lola García Cano, que iba en los primeros puestos de la lista de los socialistas de la localidad en 2019. Pero en esta ocasión, Trabalón no tendrá competencia familiar directa y sus progenitores se quedarán al margen de la batalla de las municipales del próximo 28 de mayo.

Sobre la bocina

Rosario del Pino Sabio se ha convertido en la alcaldable más joven de la provincia con apenas 20 años, una de las pocas candidatas que ha nacido en este siglo. Estará al frente de la candidatura de Ciudadanos en Viator. Pero hasta un par de días antes de que se cerrara el plazo para presentarse la cabeza de lista era otra, Fátima Cortes El Ayatchi (28 años), que renunció a última hora por motivos personales y se ha integrado en otro puesto. Otro cambio sobre la bocina, que ha sorprendido a muchos vecinos de Sierro, ha sido la fuga del PSOE del actual alcalde, Adrián de Manuel Hernández, que ha decidido concurrir con un nuevo partido, Juntos por Sierro. No había comunicado su decisión hasta días antes, se planteó incluso que podría dar el salto a la lista del PP, lo que supuso todo un reto para los socialistas que tuvieron una reacción exprés para encontrar reemplazo al que ha sido su alcalde durante esta legislatura.

Y también ha habido sorpresa de última hora en el municipio de Arboleas con poco más de 4.500 habitantes. Josefa Rodríguez Gallegos, que en esta legislatura ha sido la primera teniente de alcalde del equipo de gobierno que preside Cristóbal García Granados (PSOE), ha decidido dejar de ser la mano derecha del primer edil para presentarse en un pequeño un partido de ámbito nacional que sigue con su expansión en la provincia y concurrirá en ocho localidades, la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN).