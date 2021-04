Enciso niega que denunciase por “enemistad” al alcalde de El Ejido

Que coincidan en la misma sala de vistas un alcalde y un exalcalde de El Ejido no es lo normal. Pero este jueves Paco Góngora, el actual regidor ejidense ha podido escuchar a apenas unos metros cómo su antecesor en el cargo, Juan Enciso, negaba ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería que hubiese denunciado por “enemistad política” las supuestas irregularidades que lo han llevado, a la postre, al banquillo.

Enciso, que ha declarado como testigo de cargo, ha insistido en este punto en varias ocasiones, que no actúo por una suerte de venganza hacia Góngora después de que éste dejase su partido, el PAL, para ingresar en las filas populares, concurriendo bajo dichas siglas a las elecciones municipales de 2011. Durante la sesión de este jueves ha llegado a negar el contenido de una entrevista concedida a Diario de Almería en la respondió literalmente: “Si a mí me sacan la Operación Poniente en la campaña y me la tengo que jugar, saco documentos aunque sean secretos que demuestren la calaña que hay detrás”.

Pues bien, Enciso ha aseverado que no era así, que tampoco manifestó que “quien no viniese” con él “se tenía que ir de El Ejido”. “Yo jamás he dicho hecho, no he dicho jamás que me saquen de la Operación Poniente a cambio de algo”, apostillando: “Jamás, jamás, he amenazado a ninguna persona en mi vida”.

Enciso, que está siendo juzgado en paralelo en la macro causa del caso ‘Poniente’ y se enfrenta a 40 años de cárcel y multas de 23,2 millones de euros por 11 delitos, ha sostenido que denunció a Góngora cuando aún era alcalde después de que unos técnicos le mostrasen un contrato de compra de una finca que los había puesto “muy nerviosos”. Ha aseverado que dichos técnicos tenían “miedo” debido a que la sociedad que aparecía en el mismo era de un concejal -Francisco Góngora-, por lo que pidió que le entregasen el documento y consultó a los servicios jurídicos para determinar qué hacer a continuación, entregándolo a Hacienda y a un juzgado de El Ejido al apreciar “posibles irregularidades”.

No ha recordado, a preguntas del abogado del PAL, si Góngora, que entonces era concejal en su equipo de Gobierno antes de que Enciso abandonase el PP, se ausentó “al aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en abril de 2004 por tener interés directo”.

Sobre por qué presentó la denuncia como presidente del PAL y no como alcalde, ha afirmado que no lo vio “incorrecto” y que los servicios jurídicos le indicaron que podía hacerlo de diferentes formas, incidiendo en que “jamás” realizó estas acciones como una forma de perseguir a Góngora. “Jamás he tenido nada con ninguno de ellos”, ha dicho en referencia a los miembros del PAL que abandonaron el partido junto a Góngora, recalcando que “jamás” en su vida ha amenazado a nadie.

Sin precisar quién le comunicó la existencia del contrato en el expediente urbanístico, Enciso ha insistido una y otra vez en que él “no” inició “ninguna investigación” en torno al expediente, que aportó a la denuncia sólo el contrato privado “porque ese fue el que me dijeron los técnicos y los servicios jurídicos dijeron que era suficiente”. Ha precisado que la puso “cuando apareció el documento”, que si bien el expediente urbanístico para la delimitación de suelo se incoó en 2006, este “apareció en 2011” y “no” en años anteriores “porque puede que el Ayuntamiento pidiera documentación y se aportara” y ha subrayado que respecto a este tema “siempre” se atuvo a lo que “me dijo la asesoría jurídica”.

En esta sesión también han declarado los dos propietarios originales de la finca que adquirida en 2000 por la empresa Agrícola Euroalpujarra SL, constituida por el regidor ejidense, sus familiares y S.L.P., por un precio de 300.506,05 euros. Ambos han manifestado que en ningún momento se sintieron “engañados” por los compradores, aseverando que en ningún momento acudieron a la citada televisión local por este motivo.

Asimismo, ha declarado en un primer lugar S.L.P., quien ha insistido en que nunca se celebraron juntas en la empresa Agrícola Euroalpujarra SL, o que se aprobasen cuentas, de forma que todos los trámites relacionados con el préstamo para comprar la finca, la fórmula de venta posterior y demás gestiones corrieron a cargo del hermano de Góngora, subrayando que ni siquiera conocía al alcalde cuando se constituyó dicha sociedad.