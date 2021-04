El alcalde Francisco Góngora en su juicio: "No ha habido presunción de inocencia para mí"

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha asegurado hoy que para él "no ha existido" el derecho a la presunción de inocencia y ha sostenido que no ha cometido "nunca la más mínima irregularidad" durante la primera sesión de la vista oral contra él.

"Imaginen la sensación de impotencia cuando te están acusando de cosas que tú no has cometido. Son diez años con idas y venidas (...) Llevo un calvario con este tema", ha mantenido el regidor ejidense a preguntas de su abogado, Juan Marfil, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, en el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por falsedad en documento público y contra la Hacienda Pública..

En esta sesión se ha entregado también a las partes un auto en el que se dispone que el partido político PAL puede continuar personado como acusación popular, lo que ha valido la protesta de los abogados que ejercen la defensa de los acusados, en este caso de Góngora, su padre G.G.P., su hermano J.G.G.C. y un cuarto socio, S.L.P.

La calificación del fiscal recoge que Francisco Góngora, su padre G.G.P., su hermano J.G.G.C. y un cuarto socio, S.L.P., constituyeron en junio de 2000 la empresa Agrícola Euroalpujarra SL para adquirir una finca rústica en el paraje 'Loma de los Hornillos' de El Ejido el 14 de junio de ese año.

La finca se compró por 300.506,05 euros y según el fiscal, su actividad ha sido nula, limitándose a la compra de la misma, el pago de su préstamo para ello, la venta de ésta y la cancelación del préstamo.

El fiscal sostiene que puestos de común acuerdo con el "ánimo de causar un perjuicio económico a la Hacienda Pública" mediante la alteración de la base imponible del impuesto de sociedades, el 21 de agosto de 2007 elevaron a escritura pública la compraventa realizada tres años antes por otra empresa.

En dicha escritura consignaron que "se habían recibido por parte de los vendedores 400.000 euros abonados en noviembre de 2004" y en lugar de fijar el precio en 1.538.560 euros, consignaron un total de 918.312,03 euros, asegurando que el resto del precio se abonaría mediante un cheque de 276.613,82 euros y otro cheque de 177.698,21.

Góngora ha asegurado que la empresa de la que era socio no tenía ninguna actividad y entró a formar parte de ella porque su progenitor y su hermano "querían que estuviera también", indicando que fue este último el que tuvo la "idea" de constituir la sociedad.

Ha sostenido que no participó en la solicitud del préstamo para adquirir la finca, ni conocimiento de cuándo se hicieron el contrato privado y la escritura de venta pública. "Ni de la fecha, ni de la existencia, ni de cuándo se hacen. No se me participa", ha apuntado.

"No tuve ningún conocimiento, ni intereses en ese tema, ni se me comunicó. Yo no estaba en esos pormenores. Estaba en ellos el administrador único -su hermano", ha añadido. Sí ha manifestado que se le comentó que querían hacer una permuta con unos locales para pagar la hipoteca y quedarse con dichos inmuebles, pero sin más participación.

"Ahora me surgen muchas dudas. No se me ha convocado a ninguna junta general, ni presentado las cuentas anuales (...) No hay ni una sola firma mía. Es imposible encontrar ninguna firma mía. Nunca se me ha convocado a ninguna junta, por lo que no puede haber ninguna firma, ni he aprobado ninguna cuenta", ha apuntado. Una inexistencia de juntas que ya había sido señalada previamente por su hermano.

Al ser interpelado por la Abogacía del Estado sobre si se opuso a alguna de las decisiones adoptadas por la empresa, ha respondido que no podía oponerse a algo de lo que nunca ha "tenido conocimiento".

Sobre la relación con su hermano, ha sostenido que "nunca ha sido buena" y que en estos momentos no se dirigen "la palabra", aseverando que ni siquiera supo por él los reparos de la Hacienda Pública hasta que la Fiscalía comenzó a investigar este asunto. Así, al preguntarle si tenía plena confianza en este familiar en aquel momento ha resaltado que "no tenía dudas" pero que, como "tampoco se le participaba", estaba "despreocupado de este asunto".