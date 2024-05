¿Quieres que el Paseo de Almería sea peatonal o no?

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería ha propuesto al equipo de gobierno del Partido Popular que celebre un referéndum para preguntar a todos los almerienses si desean un Paseo peatonal o no.

El concejal de VOX, Martín de los Reyes, ha expresado la preocupación de su formación y la de los ciudadanos por la "decadencia y el abandono que presenta" la que "ha sido" por excelencia la zona comercial de toda la provincia de Almería. “Las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular en la capital durante los últimos mandatos en el Paseo están plagadas de improvisación y errores”.

“Han cortado el carril izquierdo y no contestan ni explican por qué. Lo cortaron diciendo que era un carril saludable, después pusieron una exposición de fotografías, después lo pintaron de estrellas, ahora es un carril de emergencia. Ustedes son una emergencia porque no saben lo que quieren para Almería, porque no quieren a Almería”, critica.

VOX ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de transparencia, ya que el proyecto del Paseo sigue sin darse a conocer a los almerienses. Además, cuestionan si realmente se han reunido con los vecinos de la zona, comerciantes, profesionales del transporte y las correspondientes asociaciones. “Desde nuestro grupo municipal no tenemos constancia de que esas reuniones se hayan producido para elaborar este proyecto del Paseo”, añade.

Asimismo, Martín de los Reyes ha criticado que “desde el Partido Popular unas veces se decía que se iba a llevar a cabo una participación ciudadana y otras veces que no”. Además, “la alcaldesa llegó a decir que este proyecto sí que iba a contar con el mayor consenso ciudadano”, algo que no ha llegado a ocurrir.

“Demos paso a los almerienses para que decidan qué hacer con la calle principal y verá que no quieren experimentos de arquitectos snobs, quieren que el Paseo sea la calle Insignia de Almería, no el cementerio de elefantes en la que la están convirtiendo”, concluye el concejal.