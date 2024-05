Gonzalo Giner: “Quería construir una novela adictiva, de las que empiezas a leer y no puedes parar”

El autor madrileño presenta esta noche a las 20 horas en la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) su última novela La sombra de los sueños (Editorial Planeta). El escritor participa en el ciclo Diario de los Libros de Diario de Almería. Giner estará arropado en la presentación por el director de Diario de Almería, Antonio Lao y por María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UAL.

-La sombra de los sueños ha tenido una gran acogida porque hay miles de comentarios en los medios y en redes sociales.

-Es curioso. Mi editora cuando le presenté el manuscrito de La sombra de los sueños me dijo que era la mejor novela que había escrito en mi vida. Me dejó perplejo, pero a la vez contento. Los libreros han apostado mucho por esta novela, lo cual supone que está gustando.

-Es una novela que hay que leer con mucha atención, sin perder la perspectiva, porque si no se hace así, al final no te enteras de lo mucho que ocurre en esa obra.

-Tienes razón. He sido un poco gamberro en esta novela, porque he practicado el ilusionismo. Desvío la atención del lector, él cree que la trama va por un lado, o los personajes están haciendo una cosa, y luego realmente no sabe muy bien lo que hay o lo que están haciendo. El que llega al final, porque hay lectores hábiles, lo capta todo. La gente al final se queda perpleja porque es un resultado de la trama muy sorprendente.

-¿Quien es el sultán Saladino, ese personaje histórico en esta novela?

-Saladino participó entre la Segunda y la Tercera cruzada de Tierra Santa. Fue el enemigo del cristianismo durante muchos años. Es verdad, que era un poco malo, lo que pasa que a mí dentro del concepto de malo, sin intención de blanquearlo, he intentado hurgar en quien era este hombre. Después de leer muchos libros me he hecho una composición de lugar que queda un poco resumida en la novela en algunos capítulos, donde vamos descubriendo la persona con todas sus facetas, desde padre de familia, hasta conocer que amaba la poesía y era un enorme apasionado del mundo del caballo. Es un guerrero, pero realmente fue un caballero medieval del bando musulmán interesante.

-Hay dos personajes en la novela fascinantes como son Sarah y Amina.

-Sarah es una mujer nacida en Tel Aviv, hija de un matrimonio prohibido por el Estado de Israel. Ella acaba en Francia estudiando, atendida por un abuelo. Responde al amor y admiración que siente por su abuelo, un judío, que es un ladrón que utiliza la magia para robar. Es una mujer que tiene deficiencias de cariño y que lo suple de otras maneras. Amina es una joven de poco más de 30 años, egipcia, rebelde y que quiere mostrar como se puede salir adelante como mujer en un entorno duro y difícil en Egipto. Es la gran rebelde que le salpican un montón de detalles humanos que hacen al personaje muy interesante. Es un poco loca, valiente, atrevida y con un punto de humor.

-En sus novelas no faltan animales. En esta aparece un caballo haciendo honor a su profesión de veterinario.

-Siempre me gusta meter el mundo animal en mis novelas. En este caso es una yegua, que fue la preferida que montó Saladino no sólo cuando era sultán de Egipto sino también de Damasco.

-¿Cuando se puso a escribir esta novela tenía claro la trama y los personajes?

-Yo soy un poco obsesivo por tener la novela esquematizada. Prácticamente un 70 por ciento de todo lo que va ocurrir lo tengo que tener muy pensado y muy organizado de antemano. Esta es una novela que tiene un gran puzzle, tiene muchas pistas falsas y otras verdaderas y eso se va uniendo en una trama de despiste que como no la tengas muy bien pensada luego no se entiende. Tanto las tramas principales como los personajes están pensados antes de empezar a escribir.

-La novela tiene ya un cierto recorrido y me gustaría saber qué le dicen los lectores. Y también qué pretendía con esta obra provocar en la persona que la lea.

-El objetivo de la novela es entretener a la gente, quería construir una novela adictiva, de las que empiezas a leer y no puedes parar. Por el fondo del tema que trata la novela, que tiene que ver con que no todos los sueños son transparentes y bonitos, sino hay gente que tiene deseos y sueños que pueden traer complicaciones. La gente que la ha leído me habla de que la novela les hace reflexionar sobre hasta donde somos capaces de pelear por un sueño y si estaríamos dispuestos a sobrepasar ciertas líneas rojas para llevar a cabo un sueño.

-Esta novela podría ser una gran serie para la televisión. ¿Cómo lo ve?

-Realmente hay mucha materia prima en la novela para llevarlo a la pantalla. La novela tiene recorrido cinematográfico y de serie. Es verdad que hay mucho escenario y puede encarecer la producción, pero todo es hablarlo.

-Su mente no para. Sé que ya está pensando en su próxima novela.

-Estoy un poco ya empezando a darle vueltas a la cabeza para la siguiente novela. Ahora tengo que crear la idea y documentarla. Es más me atrevo a contar un poco de lo próximo que voy a escribir. Me voy a atrever hacer la segunda parte de El Sanador de caballos. En este caso quiero hacer esa segunda parte y quiero también situar la trama en Valencia, tierra de mi padre.

-Almería es una tierra muy conocida para usted. ¿Viene mucho por la costa?

-He ido muchos veranos a Vera, conozco bien la zona. Los dos últimos veranos no he ido porque mi hija se ha casado con un gaditano y estamos tirando un poco hacia Cádiz. Pero tengo claro que volveré a Almería.

-¿Qué le aporta la literatura cuando se decide a escribir?

-Es una satisfacción enorme, rozando el orgasmo por el propio hecho de escribir, barajar tramas y jugar con personajes. El acto de creación es muy placentero. Hasta hace poco tiempo decía que solo me bastaba escribir, no necesitaba ni publicar. Es algo emocionante comprobar como un joven en La Rioja vino a una presentación y me enseñó un brazo donde llevaba tatuada una frase de una de mis novelas. Eso es impresionante para un escritor.

-¿El hecho de participar en encuentros como Diario de los Libros es importante para un escritor?

-Las palabras de aliento y las sensaciones que tienes cuando te encuentras con los lectores es algo maravilloso. Estoy siempre muy agradecido a estos encuentros que dan vida al escritor.