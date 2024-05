Alumnos del IES Rey Alabez ofrecen este viernes música de cine en Mojácar

Mañana viernes 24 de mayo a las 21 horas tendrá lugar FilmFest en el Centro de Usos Múltiples de Mojácar. Se trata de una noche de música de cine protagonizada por el alumnado del IES Rey Alabez de Mojácar donde se hará un recorrido por algunas de las bandas sonoras más famosas de la Historia del séptimo arte.

Casi 150 alumnos y alumnas se subirán al escenario cantando, bailando o tocando diferentes instrumentos (piano, batería, xilófonos, para recordar escenas emblemáticas, coreografías, vestuarios y melodías que forman parte de momentos importantes de las vidas de todos.

Todo lo que verán será fruto del trabajo del alumnado en la clase de Música con la profesora Esther Peñas. No se trata de intérpretes profesionales, pero tienen lo más importante, motivación, interés y un fuerte entusiasmo por salir al escenario y mostrar lo que son capaces de hacer ante sus padres, amigos y familiares.

Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la magia del cine, su fantasía, historia, locura e imaginación. No es la primera vez que la profesora Esther Peñas organiza un evento de dichas características. Antes del Covid, el concierto anual del instituto iba por su sexta edición. Y tras unos años de paréntesis, retoma dicha cita anual con fuerzas renovadas.

Las fotos que se han realizado para la promoción del concierto han corrido a cargo del profesor Víctor Serrano y el diseño del cartel por el profesor Juan Jesús Amo.

Recordar que Esther Peñas no se le conoce solamente como profesora de Música ya que acumula una trayectoria amplia como intérprete, concertista y autora de un disco en el mercado Spirit in the rain.

Y toda la pasión y emoción que ella vive sobre el escenario se la transmite a su alumnado, ya que según sus propias palabras “dar clase de música solamente tiene sentido si se vive, interpreta y se enseña al público”.