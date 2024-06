Marconata, una heladería abre en la Vega de Acá: "Los vecinos nos dicen que hacía falta"

No es la primera pero sí la más reciente heladería en abrir sus puertas en el barrio de la Vega de Acá, entre el Power Horse Stadium y el ferial. Se llama ‘Marconata’ y cumplió ayer una semana de vida. Cuentan sus responsables que la ubicación está especialmente elegida para escapar de la gentrificación del centro y apostar por una zona en la que cada vez viven más almerienses.

“Todos los vecinos nos dicen que hacía falta una heladería aquí”, dice Inés Vega, maestra heladera, que se ha debido mudar a la capital para participar del arranque de esta nueva aventura, la segunda tras el local primigenio, abierto junto a la Estación de autobuses de Granada. La idea en ambos casos ha sido abrir vías de negocio donde otros no se lo han planteado. En el caso de la ciudad nazarí, ha funcionado.

Cuenta orgullosa que hay vecinos del barrio que han repetido ya hasta en tres ocasiones, un logro habida cuenta de que el de hoy es el noveno día de actividad de la empresa, que abre de una de la tarde a una de la madrugada a diario, aunque los fines de semana se adelanta la apertura a las doce del mediodía.

Buscaban una zona nueva y el éxito, con colas casi todos los días en las ‘horas punta’, le ha dado la razón. “La Vega de Acá es una zona en auge, en Granada estamos en la Albaida, una zona también nueva aunque ligeramente más avanzado que este”, explica. Mira a las grúas que deben seguir construyendo bloques de edificios residenciales con ilusión, espera que el barrio siga creciendo.

Otro tema es la conciliación. Inés y Javi, los dos socios que montaron la primera heladería en tierra granadina, se van dividiendo para no dejar desatendidos ninguno de los dos locales. Una multiplicidad que, de momento, llevan bien. No será así para siempre. Pepa, granadina pero que desde hace unos meses trabaja en el centro hospitalario de Huércal-Overa, está aprendiendo para quedarse con el negocio en las próximas semanas. Todo es una empresa familiar. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. “Marconata la fundamos mi cuñado y yo, esta tienda es una franquicia familiar y la va a llevar una amiga nuestra”, explica.

Pepa es quien se encargará de dar a probar a este cronista todos los helados que desee. Esa es una particularidad de esta franquicia, que los clientes pueden probar todos los sabores que deseen antes de pedirse la tarrina. No pasa en todos los lugares. Empezará el recorrido por el sabor del ‘chocolate azteca’, “porque me ha dicho un compañero que lo probó y pica bastante”, confesará el reportero. Una vez superado el trago, se desmiente esa afirmación.

Hay para todos, también para quienes padecen una alergia alimenticia. Lo llevan a rajatabla. Hay sabores que pueden comer incluso quienes no pueden saborear nada que lleve lactosa. Se piensa siempre en todos. “Solo hay una vez en mis dieciocho años de carrera en la que no le he podido dar un helado a una persona y es porque era alérgica a la emulsión del helado”, cuenta Inés. Un nuevo reto, dice, para seguir innovando.

“Llevo dieciocho años haciendo helados y más de nueve en la cadena de Dani García y siempre me ha encantado innovar”, defiende. Dice que ha llegado a hacer helados de aceite de oliva, mostaza a la pimienta verde o de gazpacho para platos en restaurantes. No los servirá en la heladería, “porque aquí la gente viene buscando un postre”, aunque defiende que los almerienses encajan bien la innovación y les gusta probar. “La oferta de sabores es innovadora pero no deja de ser dentro del postre, tiene buena acogida porque a la gente le gusta probar”, recalca.

Hay quien ha viajado desde Granada para hacer ‘turismo gelatero’. “El sorteo de litro de helado que dimos por la apertura no sabía si ir a buscarlo a Granada o aquí”, cierra con sorna esta entrevista.