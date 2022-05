"La Enfermera de Acogida ha llegado para quedarse. Se puso en marcha como una experiencia piloto a raíz de los problemas de saturación que se han generado durante la pandemia, pero el resultado que ha dado en un año es muy satisfactorio tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes”. Así de contundente defiende la coordinadora de Enfermería la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Ciudad Jardín, Azahara del Pino, la figura que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) creó en el año 2021 para tratar de dar respuesta asistencial a la cantidad de pacientes que acudía a sus centros de salud en busca de una cita que no existía. Las consultas del médico de cabecera estaban colapsadas y la demora para poder acceder a una consulta era de mínimo una semana en el mejor de los casos. Era imposible atenderlos en ese momento y muchos de ellos presentaban patologías o dolencias cuya atención sanitaria era indemorable. En muchas ocasiones las enfermeras y enfermeros eran quienes atendían a los pacientes para aliviar síntomas como un orzuelo en el ojo, una crisis de ansiedad o picaduras, entre otras cuestiones. Ahora, estos profesionales sanitarios tienen reconocida una función que antes ya realizaban pero era invisible.

Según los datos que maneja la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, hasta hoy, un total de 4.004 personas han sido atendidas en las 32 consultas de acogidas que se reparten en el Distrito Sanitario Almería. Se han resuelto un 63,06% de los casos, y se han derivado al médico de familia un 36,94%. Son pacientes que tras haber sido atendidos por la enfermera de acogida, tras una primera valoración, la profesional sanitaria considera que el usuario debe ser atendido por un facultativo dado que necesita un tipo de medicación específico u otro tipo de asistencia que no se puede prestar en enfermería.La mayoría de los centros de salud de Almería ya usan este sistema de triaje en el que un profesional de enfermería de Atención Primaria se encarga de atender al paciente que llega al centro de salud por una urgencia. Es decir, este tipo de consultas no afectan a quienes tengan cita con su médico, sino a las personas que tengan alguna dolencia que no pueda esperar y tampoco sea tan grave como para ir a Urgencias al hospital.

El protocolo del SAS es claro en este sentido al afirmar que la profesional “realizará la primera valoración e identificará si el problema o necesidad de salud se puede resolver en esta consulta, o se necesita resolver de forma colaborativa con el médico”.

Las situaciones con las que se puede encontrar la enfermera se situarán en alguno de estos tres casos: necesidades de cuidados, sintomatología referente a cualquiera de los protocolos expresamente diseñados para la consulta de acogida o activación del circuito covid. “En caso de que la situación clínica requiera la intervención del médico, la enfermera remitirá a la persona al médico de familia de referencia o al circuito de urgencias establecido en el centro”, indican los protocolos del SAS.

En total se han diseñado 18 protocolos: afta oral, ansiedad, anticoncepción, artralgias-dolor articular, dolor cervical y dorsal, dolor lumbar, diarrea, herpes labial, hipoglucemia general, elevación aguda de la tensión arterial, molestias urinarias, odontalgia, orzuelo, picaduras, quemaduras, reacciones alérgicas, trauma leve y vómitos. De esta forma, los profesionales de enfermería que atienden las consultas de acogida tienen acceso a un programa en el que aparece cada protocolo y la definición de cada uno de estos problemas de salud, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión (los que implican la derivación al médico) y la prescripción de fármacos y recomendaciones de cuidados para el paciente.

Como explicó la coordinadora de Enfermería del la UGC de Ciudad Jardín, que aglutina los centros de salud de Ciudad Jardín, Alborán y Vega de Acá, “antes de iniciar esta experiencia, el SAS nos formó para poder atender patologías como las que se han incluido en el protocolo y fue una experiencia magnífica donde las enfermeras aprendimos mucho. Fue precisamente Ciudad Jardín de los primeros centros de salud que iniciaron esta estrategia en la provincia de Almería”.