La Enfermería de Almería pone en valor su profesión

Juan José Alonso: "Almería tendrá para siempre una deuda eterna de gratitud todos vosotros"

"Almería tendrá para siempre una deuda eterna de gratitud con sus enfermeras y enfermeros. Y es muy importante hacer visible ante el conjunto de la sociedad almeriense que hoy nos acordamos de los profesionales que ya no están y de los que ahora mismo están ayudando a salvar vidas en hospitales y centros de salud", asegura el primer teniente alcalde de Almería que presidió la gala junto a la presidenta del Colegio de Enfermería, el vicepresidente de la Diputación y el decano de Ciencias de la Salud. Alonso compartió una reflexión con todos los presentes: " Lo más importante de los reconocimientos, de los homenajes o de los premios no es entregarlos a quien se lo ha merecido. Lo que de verdad hace importantes a todos estos gestos es que luego seamos capaces de vivir de acuerdo a lo que su entrega significa. La clave del agradecimiento no es darlo, sino vivir de acuerdo a eso que se dice. Premiar a quien lo merece es también es una manera de recordarnos que el agradecimiento nos hace mejores a todos"