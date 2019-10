Sánchez Haro: “No puede ser que el gobierno andaluz esté hoy en manos de la ultraderecha”

RODRIGO SÁNCHEZ HARO (Turre, 1969) es licenciado en Derecho y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista. Fue teniente de alcalde y concejal durante tres legislaturas en su pueblo natal hasta dar el salto en 2015 primero al Parlamento de Andalucía y dos años más tarde a la Consejería de Agricultura de la Junta en relevo de Mari Carmen Ortiz. Hoy es, sin duda, una de las principales voces del PSOE de Susana Díaz en la bancada de la oposición sin perder de vista los retos de su provincia.

– ¿Por qué volveremos a votar el 10 de noviembre? ¿Quién es el culpable?

- En el momento en el que nos encontramos lo que se pone de manifiesto es que hay partidos como Cs y PP y Podemos que no han tenido la altura de miras, de hombres y mujeres de Estado que necesitaba nuestro país porque el resultado en las elecciones fue clarísimo y estaba claro que no había más alternativas. Aquí en Andalucía por mucho que nos duela la situación había alternativa de gobierno y se ha consumado, pero en España no existían más opciones y tendrían que haber hecho lo que hicimos nosotros que fue facilitar la investidura. Si no tienes posibilidad de formar gobierno tienes que facilitarlo y los ministerios y todas las cuestiones que se plantearon eran accesorias. Sólo tenían que abstenerse, aquí no vale con darse golpes en el pecho diciendo soy el más patriota ni banderitas en los balcones, los hombres de Estado se demuestran con sus actitudes, decisiones y comportamientos. El PSOE en 2016, en unas circunstancias similares, sin posibilidad de formar gobierno, hizo posible el del PP que era fuerza mayoritaria.

- ¿Qué expectativas tiene el PSOE andaluz que mantuvo el liderazgo electoral pese a perder la Junta?

- Vamos a ganar en Andalucía, hay un buen trabajo y el partido está en un buen momento interno, cohesionado y todos en la misma dirección detrás del mejor candidato a la presidencia del Gobierno que es Pedro Sánchez. Tenemos que recordar que somos el partido que ganó las últimas elecciones y que en estas se van a dar distintas circunstancias que nos ayudan: la primera es que empieza el principio del fin de Ciudadanos. En los últimos años no ha aportado nada a la estabilidad, al Gobierno ni al futuro de España y eso le pasará factura. Lo único que han hecho es situarse en el ala más dura de la derecha y venían como partido bisagra. Los ciudadanos saben que Cs no es útil para la sociedad. Y en segundo lugar se está produciendo una fragmentación de Podemos a nivel de liderazgo que demuestra que se han equivocado.

– A propósito de Podemos, ¿por qué es tan difícil un acuerdo de la izquierda y tan fácil para otros?

- Los tres partidos de la derecha parten del PP, comparten muchos de los planteamientos políticos y los resultados electorales así lo demuestran. Sin embargo, la izquierda tiene una situación diferente porque partimos de troncos ideológicos diferentes y el PSOE es más moderado, un partido de izquierdas y de gobierno, mientras que Podemos y las confluencias tienen una filosofía más radical y agrupan a sectores que son muy complicados de atender como los anticapitalistas. Es difícil conjugar todo eso. Y encima Pablo Iglesias ha optado por una estrategia electoral que no es responsable. No se puede ser tan poco serio ni recurrir a esa propaganda que hemos sufrido durante meses. Nosotros tenemos que ofrecer seguridad y Podemos sólo lanzaba un mensaje de incertidumbre e inestabilidad.

- ¿Cree que no haber podido formar Gobierno debilita el liderazgo de Pedro Sánchez?

- En absoluto, lo único que ha trasladado Pedro Sánchez y el PSOE a la ciudadanía es que tienen un proyecto político serio y que no quieren gobernar a toda costa. Intentó la coalición pero no cuajó la oferta y a partir de ahí no nos vamos a mover de nuestros planteamientos. Si la izquierda no es capaz de dar su apoyo al PSOE para mantener su posición de estabilidad, como sí hicieran con la moción de censura, no ha sido porque Pedro Sánchez no lo haya intentado, sino porque otros han estado más pendientes de sillones que de contenidos.

– Entonces, si el escenario político de las encuestas se invierte y el PP es partido mayoritario, ¿harían posible la investidura de Casado?

- Nosotros ya lo hemos demostrado. El único partido que puede decir que lo ha hecho ha sido el PSOE. Y fíjese a qué coste personal, sufrimos una sangría interna tremenda, nos sacrificamos por darle estabilidad a este país y lo último que queríamos era que gobernara Rajoy, pero entendíamos que no había otra alternativa al no poder formar Gobierno. Si no tienes votos ni escaños suficientes, tienes que aceptar tu papel y nunca puede ser impedir que gobierno el partido que tiene la mayoría.

- El bipartito PP-Cs se aproxima al primer año en la Junta. ¿Es un gobierno del cambio como vendieron en campaña?

- Si alguien es capaz de decirme tres medidas que han puesto en marcha... (risas) No se puede hablar de gobierno del cambio cuando lo único que han hecho es aprovecharse de la herencia recibida y critican lo que habíamos planteado y resulta que es lo único que están ejecutando. La única iniciativa que han tenido en este año es quitarle los impuestos a las grandes fortunas. Su medida estrella demuestra su filosofía de gobierno. Las políticas de empleo no son su prioridad y así lo demuestran los presupuestos que son los que definen a un gobierno. Un 15% menos de fondos. Se han basado en decir que malos eran los socialistas pero sin plantear ninguna alternativa. ¿Cuál es su proyecto político para Andalucía? No lo sabe nadie, yo no lo conozco. Sólo hay declaraciones de intenciones.

– ¿Está pasando factura el apoyo de Vox al bipartito andaluz?

-Se está produciendo una situación bastante desagradable y estamos volviendo al pasado. No puede ser que el gobierno andaluz esté hoy en manos de la ultraderecha. No puede ser que se estén cuestionando las políticas de violencia de género. No puede ser que se esté poniendo en tela de juicio la igualdad ni todos los pasos que se habían dado durante tantísimos años. Tenemos claro qué quieren y quién son los de Vox, pero lo que es incomprensible es que el PP esté permitiendo barbaridades con los derechos fundamentales de las personas. Y no sólo con las mujeres. En el Parlamento le permitió tramitar una iniciativa en la que decían que los buques de Salvamento eran taxis o autobuses para recoger a los inmigrantes. Son personas que están muriendo en el mar y esa iniciativa no puede entrar al Parlamento. O cuando se cargan las políticas de memoria histórica.

- Entiendo que también será difícil criticar al gobierno por servicios cuyos problemas vienen heredados del pasado como la educación con los interinos y ‘caracolas’ o las listas de espera en sanidad...

- La política es presente. Nosotros hemos hecho muchísimas cosas bien, otras regular y algunas mal. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer los errores porque los hemos tenido. El problema de los interinos se remonta a la tasa de reposición de Rajoy. A partir de ahí hemos intentado solucionarlo desde el gobierno y la oposición. No se puede consentir que se engañe a la gente como con las maestras de las escuelas infantiles. No le puede decir que le va a prorrogar un año y echarles a la calle. Estuvieron años con la cantinela de que iban a eliminar los chiringuitos, iba a ser la primera actuación que llegara al Consejo de Gobierno. ¿Qué son los chiringuitos? ¿Emergencias Sanitarias? ¿El Infoca? Se empezó a alimentar una falacia sobre los entes instrumentales que no han podido mantener. Cuando han conocido la realidad de Andalucía han visto que no hay administración paralela. Es un gobierno instalado en la propaganda con graves déficit de gestión, no están nada preparados para gobernar y todavía hay consejeros que no saben ni lo que tienen entre manos.

–El vuelco en Andalucía es un precedente para las generales...

- Por supuesto. Cuando hablan de poner en marcha España suma me hace mucha gracia porque las derechas están sumadas ya. Si la gente piensa que con no ir a votar van a arreglar algo se equivocan porque donde sumen escaños que nosotros gobiernan. Nosotros lo tenemos claro y no se tienen que inventar marcas. Los ciudadanos tienen que ser conscientes. Nosotros sabemos que ya no valen los eslóganes ni inventos, hay que estar con sus problemas con soluciones y transmitiendo seguridad. Las pensiones, la violencia de género, el paro... Precisamente con el empleo nos mintieron en campaña anunciando 600.000 empleos y ahora le pregunto al consejero de Economía y dice que es imposible. Nosotros no podemos ni sabemos mentirle a la gente y olvidarnos.

- Hablemos de Almería. Con el PSOE en la Junta decían que esta provincia estaba muy lejos de Sevilla. ¿Está más cerca ahora?

- Pues no sé si la medida era por avión, tren o carretera pero está exactamente igual porque no ha ocurrido nada. Los únicos proyectos que están ejecutando son los que pusimos nosotros en marcha. Y algunos incluso los han parado como el colegio de Viator. El Materno-Infantil tendría que estar funcionando ya y nos vamos a ir como pronto a 2020. Hay varios gobiernos, viven de la herencia y están en una situación de inestabilidad preocupante. Cuando realmente se ve la altura de un gobierno es en las situaciones de crisis y lo hemos visto en el último mes con el tema de la listeriosis. Y ahora vienen a poner el foco en el sector cárnico. No podemos consentir que el consejero esté un minuto más en la Junta después de lo que dijo. El problema lo tenemos en una empresa y en la negligencia en el control de la Junta y le faltó darle la medalla de Andalucía para acabar diciendo que hay que hacer una inspección del sector, cuando lo único que va a hacer es sembrar sospechas e incertidumbre, y siempre se ha caracterizado por sus altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, es un ejemplo internacional.

– Pasando del cárnico al agroalimentario, los problemas por la falta de agua siguen estando ahí. ¿Qué tiene que hacer la Junta?

- La solución a este problema está recogida en un plan hidrológico que recoge claramente las competencias de las diferentes administraciones. Me da igual el color del gobierno de Andalucía o España. A cada administración le vamos a exigir que cumpla con sus obligaciones. Si tenemos que reutilizar el agua de las depuradoras del Poniente es obra de interés general del Estado, la modernización de los regadíos de la Junta, la recuperación de la desaladora de Villaricos del Gobierno... de una punta a la otra de la provincia existen proyectos que se tienen que poner en marcha. Muchas veces nos empeñamos en confrontar los modelos de planificación, trasvases frente a desaladoras, cuando ese debate está ya pasado de moda. El sector necesita seguridad hídrica y eso se consigue haciendo las infraestructuras que nos faltan. No se puede convertir el agua en un arma arrojadiza. Y me consta que el Gobierno tiene una implicación máxima y la desaladora del Bajo Almanzora próximamente se va a poner en marcha. También es clave ampliar la de Carboneras y poner en carga la de Rambla Morales. Y hay que buscar un precio justo y lograr las bonificaciones que tienen en otras comunidades autónomas.

- ¿Se ha superado ya la escisión de sanchistas y susanistas en Andalucía o sigue habiendo dos PSOE?

- Ahora mismo le puedo decir de primera mano que las relaciones entre Pedro Sánchez y Susana Díaz son muy buenas, de colaboración, coordinación y trabajo. Siempre puede quedar alguien por ahí que ande despistado, pero el camino no va por ahí. Estamos en un partido cohesionado con unos objetivos claros y todo el mundo cabe en este proyecto. El que esté despistado que se ponga las pilas porque tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente y el que esté pensando en otras cuestiones se equivoca.

– El AVE se licita, se adjudica, se tramita, pero seguimos sin obras. ¿Están presionando al Gobierno?

- Al Gobierno no hace falta presionarlo porque son conscientes de la realidad del AVE en esta provincia y su compromiso con Almería es real y total. Con datos objetivos hay que reconocer que con el Gobierno se han hecho las licitaciones de todos los tramos.

- Ha tenido que pasar más de una década para que el PSOE vuelva a ganar las elecciones en Almería...

- Hacía muchísimos años que no ganábamos y hemos vuelto a tener tres senadores y dos diputados porque se está haciendo un buen trabajo. Y ahora vamos a revalidar la confianza mayoritaria de los almerienses para seguir siendo el partido referente en la provincia. Tenemos que seguir trabajando con retos muy importantes por delante como la lucha contra el cambio climático. Y también hay que seguir combatiendo la lacra de la violencia de género. Cuando hablan de violencia intrafamiliar es gravísimo. Uno de los grandes logros de este país fue cuando se determinó que era una violencia específica y teníamos que articular medidas para sacarla de la violencia común y combatirla. Si le quitamos esa especificidad como quiere Vox con el apoyo del PP lo único que vamos a hacer es esconder la violencia de género. Ocurrió igual con el terrorismo, cuando se trató de forma específica con una ley empezó a solventarse.

- El cisma catalán lleva meses en segundo plano. De cara al 10-N, ¿volveremos a desayunar cada día con el independentismo?

- Cada vez que hay elecciones está Cataluña y los golpistas. Hemos explicado claramente que la postura del Gobierno está en cualquier negociación dentro del marco constitucional, fuera de la legalidad no hay debate. Y las elecciones las han provocado precisamente por eso. Si ERC hubiera apoyado los Presupuestos Generales nosotros no estaríamos en esta situación. Y las razones para que no lo hicieran tendrá que ver mucho la posición del PSOE con Cataluña porque hemos sido muy claros aunque otros quieran distorsionar la realidad.

- Insiste en que el presidente almeriense del Ifapa está imputado.

- Hay un auto de imputación por corrupción que ya hemos mostrado en el Parlamento, está más claro que el agua y el consejero de Justicia y vicepresidente de la Junta hizo de agente notificador del abogado pidiendo a nuestro portavoz que rectifique con ánimo de amedrentarnos. Deben cesarlo inmediatamente porque está imputado por corrupción.