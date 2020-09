Escasa participación en la protesta contra la vuelta presencial a las aulas

La concentración de protesta que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Almería (FAPACE) y la plataforma Marea Verde habían convocado para ayer frente a la Delegación de Educación en Almería para exigir una vuelta a las aulas más segura apenas tuvo la participación de 60 personas. Muchas son las voces críticas respecto a las “insuficientes medidas” que se han implementado en los centros educativos para el regreso a la educación presencial, pero apenas se les ha visto u oido en esta primera aparición pública.

Piden a la administración andaluza una bajada de las ratios en las aulas, para lo que proponen que se desdoblen haciendo uso de instalaciones municipales (muchos han sido los ayuntamientos de la provincia que han ofrecido inmuebles a la Delegación de Educación si fueran necesarios) y que la vuelta pueda ser presencial y virtual, a elección de las familias en coordinación con los docentes de cada centro educativo. Y teniendo en cuenta, sobre todo, las circunstancias de cada alumno y familia. Por otro lado, exigen un incremento del presupuesto municipal destinado a los servicios de limpieza de colegios e institutos, con el fin de garantizar que la desinfección de los baños y zonas comunes es a conciencia en las horas principales de la jornada escolar. Y por último, también exigen la presencia de personal sanitario (enfermeros) en cada uno de los centros educativos de la provincia. Califican de “insuficiente” la medida de asignar a cada colegio un enfermero de enlace frente al coronavirus que, en muchos casos, tiene que atender a varios centros a la vez.

Durante casi 45 minutos el más de medio centenar de personas que se ha concentrado frente a la Delegación Territorial de Educación ha tratado de explicar a quienes pasaban por la zona sus motivos para convocar el próximo día 5 de septiembre otra concentración de protesta, esta vez en pleno centro de la ciudad, y una huelga al inicio de las clases la próxima semana. Como ha asegurado a Diario de Almería la secretaria de FAPACE, Ana María Paul, “llevamos todo el verano intentando que la administración andaluza escuche y admita nuestras propuestas pero no ha sido así, y ahora estamos a la espera de que el Delegado de Educación en Almería nos de cita para entregarle nuestro manifiesto y explicarles las razones de nuestras protestas y las propuestas que tenemos para una vuelta al cole más segura que la que actualmente hay planteada”.

A la concentración han asistido madres, padres, docentes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, alumnos y profesores incluso de la Universidad de Almería. Aseguran que la lucha va a continuar hasta el final con el objetivo de lograr “mayor seguridad para toda la comunidad educativa”.

Texto íntegro del manifiesto

Desde FAPACE manifestamos nuestro rechazo a las medidas tomadas por la administración para el inicio de curso. Una vez más se han ignorado las peticiones de la comunidad educativa. Las familias no hemos sido escuchadas, y sin embargo se nos avisa y amenaza con consecuencias si no llevamos a nuestras hijas e hijos a los centros educativos. No queremos elegir entre su derecho a la educación y su derecho a la salud.Ante esta situación hemos acordado seguir reivindicando una vuelta segura a las aulas. Por ello convocamos a una huelga de familias, no llevando a nuestros hijos e hijas a clase desde el inicio de curso, hasta que se cumplan las medidas necesarias para evitar los contagios dentro de los centros educativos.

Exigimos:• Bajada de ratio• Vuelta a las aulas voluntaria. Favoreciendo así, una bajada de ratio a aquellasfamilias que deseen o necesiten llevar a sus hijas e hijos a clase, y apoyando aaquellas que puedan garantizar la educación on line.• Personal de enfermería escolar.• Dotación económica y recursos humanos que garanticen estas medidas.• Aumento de los presupuestos a los ayuntamientos, para garantizar la limpiezade los CEIP y poder utilizar, en caso de ser posible, instalaciones municipalescomo entornos educativos.• Metodologías adaptadas al alumnado del siglo XXI, atendiendo a ladiversidad.• Plan de actuación para la conciliación familiar.• Plan B en caso de no ser presencial, con metodologías que atiendan a ladiversidad, y no conlleven interminables horas frente a una pantalla.Queremos hacer público nuestro reconocimiento a aquellos equipos directivos,docentes y ayuntamientos implicados con sus centros educativos en la búsqueda desoluciones ante este inicio de curso.