Los Especialistas Internos Residentes toman posiciones en sus hospitales

“Tenía claro que quería formarme en Torrecárdenas, un hospital en auge”

Ana Plaza Fernández es una de las especialistas internas residentes del Hospital Universitario Torrecárdenas que el jueves tuvo la primera toma de contacto con el hospital donde va a formarse durante cuatro años en la especialidad de Digestivo. Es de Huelva capital y asegura que Almería estaba entre sus primeras opciones para realizar su formación “por las buenas referencias” que tenía. Como explicó a Diario de Almería, ”me decanté por Torrecárdenas porque es un hospital que está en pleno auge, en crecimiento, y que cada año acoge a más profesionales. Con todos los compañeros que hablé que han desarrollado aquí su formación me han dado muy bien , me destacaron sobre todo que hay grandes profesionales como tutores, un ambiente familiar y una calidad en la docencia inmejorable”. Con estas premisas, asegura, “estaba claro que tenía que elegir Almería, además guiada por el hecho de que sea una ciudad con costa, lo más parecido a la mía, con una gastronomía riquísima y muchos más atractivos que ya tendré tiempo de conocer, porque yo no conocía Almería hasta ahora”. Plaza Fernández subraya que tanto la ciudad como el hospital le han causado “muy buena impresión desde el minuto uno”. Aún es pronto pero ya sueña con tener algún día su plaza en este hospital que va a ser su casa en los próximos cuatro años, o si no es Torrecárdenas, El Toyo, que pertenece al mismo centro sanitario y donde ejercen profesionales de gran nivel, como explicó a este periódico