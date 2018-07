Esperanza en Villa Miseria

No tienen agua potable, ni luz, ni alcantarillado y sobreviven entre los palés, plásticos de invernadero y chapas metálicas que conforman sus chabolas. Las inclemencias meteorológicas, como las lluvias y el frío del invierno y el calor de los meses de verano, son imposibles de llevar en estas infraviviendas prefabricas y barracones que no reúnen las mínimas condiciones de salubridad. Sin apenas recursos económicos, los de los jornales en el campo que realizan de manera puntual, casi 5.000 inmigrantes que cruzaron el Mediterráneo en busca de una vida mejor sufren las consecuencias de una situación de pobreza crónica y excluyente en la provincia. Sin luz al final del túnel, los voluntarios de Cruz Roja son la única esperanza de Villa Miseria. Conocen todos los asentamientos marginales de Poniente y Levante y ofrecen una ayuda humanitaria indispensable. Y no sólo reparten comida y productos básicos para los recién nacidos y enfermos. Su intervención con los inmigrantes, en su mayoría procedentes de los países de África Subsahariana y el Magreb, está orientada a sacarlos del pozo. Realizan formación en inserción laboral, prevención de enfermedades sexuales, talleres de español y primeros auxilios y otras actividades de integración como las deportivas con las que paliar los efectos de la pobreza en personas que subieron en patera hacia la tierra prometida y ahora malviven en guetos entre charcos y basura generando una situación de frustración generalizada que desemboca en graves problemas mentales. Los técnicos también les ayudan con la escolarización de los niños, el control de la salud y los trámites laborales. A veces se encargan de mediar en conflictos con los empresarios agrícolas y les orientan con las prestaciones y los permisos de extranjería.

Abdourahmane Niang está al frente del grupo de 70 voluntarios de Cruz Roja, organización en la que aterrizó en el año 2003. Este trabajo con los asentamientos se viene realizando desde hace poco más de una década y es uno de los que mejor representa los valores de la ONG con los desfavorecidos. El senegalés que dirige el área de inmigración desgrana los orígenes del chabolismo en la provincia y se remonta a finales de los noventa. Entre sus primeras intervenciones destaca la del asentamiento que se engendró en Los Bajos, el antiguo campo de fútbol de Roquetas, tras una riada. A partir de ahí salieron en busca de otros poblados por la provincia en torno al cultivo bajo plástico. Lo que más demandaban entonces los inmigrantes era una atención sanitaria que no recibían hasta que el SAS la implantó con acceso universal en 1999. La falta de asistencia médica obligó a Cruz Roja a poner en funcionamiento instalaciones de consulta en San Isidro, Vícar, Roquetas y El Ejido dotados de facultativo, mediador y trabajador social. Los sucesos del municipio ejidense en febrero del 2000 propiciaron la eclosión de poblados chabolistas en las zonas de la periferia que se mantienen hasta la fecha. El fenómeno de los asentamientos de inmigrantes en el resto de provincias andaluzas es temporal en función de los meses de campaña. Sin embargo, en la de Almería son poblados estables que pueden ir creciendo en residentes por el empleo del campo, pero que nunca se desmantelan. Durante el año pasado fueron 4.940 personas las que se anotaron en el censo de Cruz Roja como beneficiarios de la ayuda alimentaria, medio millar más de los que contabilizaron en los asentamientos tres años antes. En estos suburbios no hay brotes verdes y algunos de los que habían logrado prosperar y dar el salto a viviendas en los núcleos urbanos se vieron obligados a regresar al pozo durante los años de la crisis. Casi la práctica totalidad hoy de los moradores de los poblados son foráneos, si bien durante la etapa de recesión la cifra de españoles alojados llegó a alcanzar el 30%.

El coordinador del programa de asentamientos percibe un repunte de hombres, sobre todo jóvenes, en el último año por el aumento del trabajo ocasional y también a consecuencia de la multiplicación de las pateras. No importan las condiciones infrahumanas en las que se malvive en estos guetos a espaldas del desarrollo provincial, ni los problemas de convivencia que suelen surgir, los poblados son a veces el único hogar que recibe con puertas abiertas a personas que no tienen nada a este lado del Mediterráneo. Los asentamientos se establecen por nacionalidades, aunque a veces se crean mixtos por la cercanía de centros de trabajo. Los hay familiares, más frecuentes entre los marroquíes y de mejores condiciones, y los de temporeros, jóvenes solitarios, de entre 18 y 34 años y en su mayoría sin papeles.

Cruz Roja realiza cuatro salidas semanales, lunes y miércoles al campo de Níjar, y martes y jueves por el Poniente. El trabajo previo al desplazamiento se inicia con la convocatoria a través del correo electrónico y la inscripción de los voluntarios que están disponibles. En cada viaje participan entre tres y cuatro personas, quienes reciben las nociones básicas del censo y del tipo de asentamiento en el que van a intervenir. "No todo el mundo puede, hay que saber ayudar". Y es que, a juicio de Niang, esta labor requiere cierta empatía e interés por otras culturas. A veces viajan con mediadores y otros técnicos de comunicación en función de la actuación prevista. A las nueve y media de la mañana es la reunión de coordinación para marcar las pautas en la sede provincial. Es un programa con fuerte tirón entre los voluntarios de Cruz Roja en el que hay personas de perfiles muy variados, de jubilados a jóvenes estudiantes y desempleados. Ese mismo día debuta María del Mar Fernández, una enfermera que se siente concienciada con el drama de la inmigración. "Siempre he querido ayudar a que cambien las cosas", asegura. Tiene interés en trabajar en Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) para atender a las pateras, pero su primera parada son los suburbios en los que acaban la mayoría de los que llegaron a nuestras costas de manera clandestina.

Cruz Roja ha definido un mapa de asentamientos que permanece prácticamente invariable, pero su población oscila en función de la temporada. A veces acuden por demanda, conscientes de ciertas necesidades que puedan surgir, pero nunca les fallan. Ni siquiera con meteorología adversa. Una vez finalizada la reunión, el grupo se dirige al Sector 20. Allí tienen la nave con los medios materiales y alimentos. Cruz Roja tiene un par de almacenes en los que guarda la comida que reparte entre más de 60 entidades y colectivos sociales de la provincia, además de la que necesita en sus programas. Tiene un hospital de campaña y puesto medicalizado avanzado. Es uno de los siete centros logísticos del país y cuenta con recursos para 3.000 personas. Cargan los alimentos en la furgoneta y se inicia el trayecto.