Félix Denk: "Me voy a tomar un año sabático para viajar y tomar conciencia del mundo"

Félix Denk Romero es el alumno más brillante de la provincia de Almería y uno de los diez con mejor puntuación de toda Andalucía. Ha logrado una nota de 14 puntos en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión a la Universidad (PEvAU) y se convierte así en la segunda nota más alta de la historia de la provincia en este periodo de exámenes que aún se le conoce como Selectividad.

Es almeriense, hijo de padre alemán (Ingeniero Aeronáutico) y madre española (Profesora de Matemáticas de la Universidad de Almería), y asegura que está “muy contento y orgulloso de haber logrado un resultado que al inicio de esta etapa parecía algo épico, pero que es real”, como ha señalado a Diario de Almería.

Desde primera hora de la mañana de ayer no dejó de recibir llamadas de personas que querían felicitarle, principalmente de sus familiares y amigos, pero también de los que han sido sus profesores durante estos años en el IES Maestro Padilla de la capital. Incluso los maestros de Primaria han manifestado que desde bien pequeño ya mostró su potencial. Como ha explicado el protagonista de esta historia, “seguramente si no hubiera tenido los profesores que he tenido no hubiera llegado nunca a obtener un resultado así. Estoy realmente orgulloso de ellos y muy agradecido, porque he tenido a los mejores”.

Luisa Fernández, directora del IES Maestro Padilla “En los últimos años no ha habido en el IES Maestro Padilla un alumno tan brillante. Es un diez en todo. Estoy muy contenta por Félix por su calificación y por el resto de alumnos por los fantásticos resultados obtenidos”

Su trayectoria como estudiante es “impecable”, con una media de diez durante todos los cursos del instituto, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato (también en el colegio). Así lo ha explicado emocionada una de sus docentes, Paqui Cortés, quien le ha impartido la asignatura de Lengua. Tiene muy clara la titulación universitaria por la que se decantará, Matemáticas y Física en la Universidad de Granada (por la proyección internacional que tiene). Pero no tiene prisa de empezar a estudiar este doble grado. De hecho, como ha avanzado a este periódico, “antes de saber la nota de la PEvAU, ya tenía en mente cogerme un año sabático y dedicarme a viajar. Quiero tomar perspectiva del mundo y no sólo desde el punto de vista académico. Es una oportunidad para abrir un poco la mente y tengo pensado irme tres meses a Estados Unidos (California, Carolina del Norte y Massachusetts). En este año también espero pasármelo bien, sacarme el carné de conducir y seguir con mi voluntariado con Cruz Roja Juventud. He estado de voluntario en los asentamientos de Níjar y la verdad ha sido una experiencia muy satisfactoria. Sobre todo muy enriquecedora. En esta nueva etapa de mi vida, también me gustaría irme a algún país del Sudeste Asiático con algún proyecto de voluntariado. Eso sí, mi idea es trabajar y financiarme este viaje”.

Paqui cortés, profesora de Lengua del IES Maestro Padilla “Félix brilla tanto que cuando yo leía sus textos argumentativos era increíble ver la riqueza de vocabulario, los recursos literarios... Lo que él hace es irrepetible. Mi preocupación era su peculiar caligrafía”

Fue la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Almería, Encarnación Carmona Samper, la que a última hora de la tarde de ayer llamó a Félix Denk para comunicarle la buena noticia (antes incluso de que se publicaran las notas que se han conocido esta mañana a las 08:00 horas). “Me llamó varias veces un número de teléfono que no conocía y cuando descolgué pues me dijo que era la vicerrectora de Estudiantes de la UAL y que me llamaba para darme la enhorabuena por mi resultado obtenido en la PEvAU”, ha explicado el alumno, que además ha adelantado que la vicerrectora lo ha emplazado a reunirse en los próximos días en el campus para trasladarle personalmente la felicitación y conocerlo.

Rosa María Núñez, profesora de Matemáticas del IES Maestro Padilla “Con Félix es todo muy fácil. Académicamente tiene desarrolladas muchas capacidades pero destacan sus ganas de aprender. Esto me motiva mucho. En mis 35 años de docencia tenerlo de alumno ha sido una maravilla”

“En ese momento estaba en mi casa y los primeros en saber la noticia fueron mis padres, después mis hermanos y mis abuelos. Abrimos una botella de vino y pedimos shushi para celebrarlo”, describe, mientras habla de que “la puntuación de 14 es una nota que se ve como muy perfecta pero en realidad todos mis compañeros han realizado un esfuerzo muy importante este año. Hay quienes no han tenido un 14 pero sí una nota muy alta y se merecen también todo el reconocimiento, porque además, sé que van a llegar muy lejos. En una hora y media de examen te lo juegas todo y en esta prueba, además del conocimiento, también hay que valorar otras cosas como la suerte, la templanza, el saber controlar los tiempos para no tener fallos y gestionar las emociones, la presión y el estrés”, advierte emocionado y todavía algo sorprendido por la calificación. “De futuro poco puedo hablarte; lo que sí tengo claro es que quiero hacer cosas bien y poner al servicio de los demás todo mi conocimiento. La vida me irá guiando”, subraya.

Antonio Sánche, profesor de Física del IES Maestro Padilla “Lo conocí en 3º de ESO y ya vi que era un alumno de diez. Nunca antes había llevado a un alumno a las Olimpiadas de Física y con él insistí porque sabía que era una mente privilegiada y que iba a ganar”

Los docentes del IES Maestro Padilla están de fiesta tras conocer el resultado de su alumno y del resto de los estudiantes que se han presentado a esta prueba. Y es que además de haber obtenido la máxima nota, la segunda más alta de la historia de la selectividad en la provincia, también celebran que todo el alumnado ha superado la PEvAU en este centro educativo, que ha presentado a 80 alumnos en total y lidera el ranking de las mejores calificaciones. Ni un solo suspenso en una prueba que es decisiva. “El alumnado del Maestro Padilla de Almería ha dado la talla y encabeza la lista de las mejores calificaciones. Los expedientes que hemos entregado se corresponden con las notas de la PEvAU”.

La tutora de Félix, María José Ferrer, desde Bournemouth (Reino Unido), donde se encuentra de inmersión lingüística con alumnado del instituto, ha destacado que “es un alumno extraordinario no solo académicamente, sino con unos valores envidiables y un gran compañero. Ha estado ayudando a todos y todas durante todo el curso. No puedo estar más orgullosa de él”.

Todo el profesorado estaba expectante al resultado, pues como han indicado, “todos teníamos la confianza de que el resultado de Félix iba a ser muy bueno, y no nos hemos equivocado. Son altas capacidades de verdad”.

“Mi hijo tiene la brújula moral muy bien ajustada”

El padre de Félix, Thorsten Denk, es ingeniero aeronáutico y actualmente trabaja e la Plataforma Solar de Tabernas. Ayer acompañó durante toda la mañana a su hijo, orgulloso tanto en lo personal como en su trayectoria académica. Explicó a Diario de Almería que a Félix siempre lo ha visto estudiar, sobre todo este último año. Destaca de él que es una persona “muy completa”. “Es muy cariñoso y considero que tiene la brújula moral muy bien ajustada. Sabe distinguir muy bien lo bueno y lo malo, lo que es bueno para él y para los demás, y siempre le da más importancia a lo bueno para los demás, es decir, que para él prevalece el bien para todos sobre el suyo propio. Es muy humilde y espero que siga siendo así”, sentencia.