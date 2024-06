Un alumno del instituto Maestro Padilla de Almería logra la segunda nota más alta de la historia de la selectividad

Félix Denk es el alumno más brillante de la provincia de Almería. Ha logrado una nota de 14 puntos en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión a la Universidad (PEvAU) y se convierte así en la segunda nota más alta de la historia de la provincia en este periodo de exámenes que aún se le conoce como Selectividad.

Es almeriense, de padre alemán (Ingeniero Aeronático) y madre española (Profesora de Matemáticas de la Universidad de Almería), y asegura que "está muy contento y orgulloso de haber logrado un resultado que al inicio de esta etapa parecía algo épico", como ha señalado a Diario de Almería.

Desde primera hora de la mañana no ha dejado de recibir llamadas para felicitarle, principalmente de sus familiares y amigos, pero también de los que han sido sus profesores durante estos años en el IES Maestro Padilla de la capital. Como ha explicado a Diario de Almería el protagonista de esta historia, "seguramente si no hubiera tenido los profesores que he tenido no hubiera llegado nunca a obtener este resultado así. Estoy realmente orgulloso de ellos y muy agradecido".

Su trayectoria como estudiante es "impecable", con una media de diez durante todos los cursos del instituto, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato. Así lo ha explicado emocionada una de sus docentes, Paqui Cortés. Aún no tiene muy clara cuál será la titulación universitaria por la que se decantará pero a buen seguro todas las universidades del mundo estarán encantadas de abrirle sus puertas y recibirlo como alumno a partir del próximo mes de septiembre.

Fue la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Almería, Encarnación Carmona Samper, la que a última hora de la tarde de ayer llamó a Félix Denk para comunicarle la buena noticia (antes incluso de que se publicaran las notas que se han conocido esta mañana a las 08:00 horas). "Me llamó varias veces un número de teléfono que no conocía y cuando descolgué pues me dijo que era la vicerrectora de Estudiantes de la UAL y que me llamaba para darme la enhorabuena por mi resultado obtenido en la PEvAU", ha explicado el alumno, que además ha adelantado que la vicerrectora lo ha emplazado a reunirse en los próximos días en el campus para trasladarle personalmente la felicitación y conocerlo.

Los docentes del IES Maestro Padilla están de fiesta hoy tras conocer el resultado de su alumno y del resto de los estudiantes que se ha presentado a esta prueba. Y es que además de haber obtenido la máxima nota, la segunda más alta de la historia de la selectividad en la provincia, también celebran que todo el alumnado ha superado la PEvAU. Ni un solo suspenso en una prueba que es decisiva, como ha avanzado a este periódico Paqui Cortés, docente de Lengua Española del centro educativo de Almería.

Su tutora, María José Ferrer, desde Londres (viaje con el alumnado de Erasmus+), ha destacado que "es un alumno extraordinario no solo académicamente, sino con unos valores envidiables y un gran compañero. Ha estado ayudando a todos y todas durante todo el curso. No puedo estar más orgullosa de él".