Un alumno de la Compañía de María logra un 14 en la PEvAU

Redacción José René Ropero Márquez, de la Compañía de María, ha sido el primero en tocar el ‘techo’ en todos los años de trayectoria de la Universidad de Almería organizando la antes llamada Selectividad, ahora PEvAU. Ha obtenido un 14 sobre 14, la máxima nota posible, en todos y cada uno de los exámenes que ha realizado.Lo ha hecho un contexto de un 95% de aprobados y en el que no era nada fácil ser el mejor, ya que se han logrado notas muy altas. Así, ha habido un estudiante de La Salle con 9,980 en acceso y 13,940 en admisión, otro chico de la Compañía de María y una chica del Colegio San Ildefonso, ambos con 9,975 en acceso y nota de admisión llegando al 13,975. Además, ha crecido el porcentaje por encima del 13,500 sobre 14.Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, lo ha puesto en valor y ha destacado que ha habido “continuidad a la buena dinámica emprendida hace unos años”, felicitando por ello “al alumnado, al profesorado, a los centros educativos y a las familias”, porque “esto es de todos ellos”. No solo se ha quedado con la parte ahora visible de “un modélico desarrollo de la PEVAU”, sino con el “esfuerzo encomiable realizado durante otro curso académico más bastante complicado por la COVID-19”. Ramírez, que ha telefoneado a José René Ropero para darle en persona la enhorabuena, se ha referido a “la alegría que supone que haya jóvenes almerienses con tanto talento” y que, además, “sepan canalizarlo con la ayuda de sus profesores y familias, además siendo la generación que ha vivido el Bachillerato completo en medio de la pandemia”. A esto ha añadido la vicerrectora una mención a “la extraordinaria media lograda por cada vez más estudiantes, con un porcentaje muy destacado por encima del trece y medio y tres muy cerca de ese 14 que, por primera vez, hemos podido registrar desde la UAL”.

El alumno que ha hecho historia en la Universidad de Almería ha desvelado que desde que se ha conocido su PEvAU perfecta “es una locura” lo que está viviendo: “El móvil no para de sonar, varios medios han contactado conmigo y he recibido muchísimas felicitaciones de conocidos, amigos, profesores, familiares...”. Ha sido sincero al reconocer que “me está costando asimilar todo esto, siento que me viene grande”, de modo textual como parte de su humildad innata: “Hay expedientes brillantes y podría haber sido otro el que lo hubiera sacado perfecto”. Una cosa no quita la otra claro, y por eso está “muy contento y orgulloso, pero sobre todo sorprendido”.

Para alcanzar la excelencia del 14 sobre 14 “realmente no hay ningún secreto, porque la ‘lucidez mental’ que muchos dicen está muy bien, pero no te sirve de nada si no eres constante, y esa es la clave del éxito: ponerse todos los días a trabajar, en lo que sea, Historia, Lengua, Biología, Matemáticas..., al final lo tienes tan interiorizado y has practicado tanto que sale solo, un buen método de estudio que te da tiempo para todas las asignaturas y no llegas asfixiado al examen”, ha explicado.

El director de Acceso y Relaciones con la Enseñanzas Secundaria, de la UAL, Manuel Gámez, ha reconocido que “es un tremendo honor que tengamos un estudiante con la máxima puntuación en la PEvAU, más aún con el año que llevamos, en el que los estudiantes han tenido una situación muy compleja para llevar a cabo su formación”.

Gámez ha hablado del “esfuerzo tan grande que han realizado todos, más visible cuando se da algo así, que llama la tanto la atención, y que supone un pago a todo el trabajo que realizamos para que puedan acceder a sus estudios universitarios cargados con tanta ilusión”. Se ha puesto “a disposición de todo el alumnado para facilitarle en todo lo posible el proceso de preinscripción, si tenemos la suerte de que nos eligen para que seamos nosotros lo que conduzcamos a la universitaria”.